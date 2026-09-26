Μουσική 26.09.2026

Άννα Βίσση: Η θεαματική είσοδος στο ΟΑΚΑ που έκανε το κοινό να παραμιλά

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Η Άννα Βίσση έκανε είσοδο από… αέρος στο ΟΑΚΑ, φορώντας 1 εντυπωσιακό λευκό σύνολο, ξεκίνησε τη συναυλία με το «Αιγαίο»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση έκανε θεαματική είσοδο στο ΟΑΚΑ αιωρούμενη σε κρίκο.
  • Η εμφάνισή της με λευκό σύνολο και εντυπωσιακή παραγωγή έκλεψε τις εντυπώσεις.
  • Η βραδιά ξεκίνησε με το τραγούδι «Αιγαίο», δίνοντας τον τόνο για ένα μουσικό και θεαματικό event.
  • Η είσοδος της τραγουδίστριας δημιούργησε ένα κινηματογραφικό σκηνικό και ανέβασε την ενέργεια στο χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση επέστρεψε στη σκηνή με έναν τρόπο που μόνο εκείνη θα μπορούσε να κάνει! Η απόλυτη Ελληνίδα star έκανε την είσοδό της στο ΟΑΚΑ και από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα κατάφερε να μετατρέψει τη μεγάλη συναυλία σε ένα εντυπωσιακό show.

Η Άννα Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ με φόντο εντυπωσιακά visuals, ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η βραδιά ξεκίνησε με το «Αιγαίο», όμως η εμφάνιση της Άννας Βίσση ήταν αυτή που έκλεψε αμέσως τις εντυπώσεις. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πάνω σε έναν μεγάλο κρίκο, αιωρούμενη στον αέρα, δημιουργώντας ένα πραγματικά κινηματογραφικό σκηνικό.

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Ντυμένη με ένα εντυπωσιακό λευκό σύνολο, η Άννα Βίσση κατέβηκε από ψηλά στη σκηνή, με τα φώτα και την παραγωγή να συμπληρώνουν το spectacular opening. Το κοινό του ΟΑΚΑ την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, ενώ η εικόνα της στον αέρα ήταν αναμφίβολα ένα από τα highlights της βραδιάς.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Με το «Αιγαίο» να δίνει τον τόνο, η Άννα Βίσση έκανε ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως η συγκεκριμένη συναυλία δεν θα ήταν απλώς ένα live, αλλά ένα μεγάλο μουσικό και θεαματικό event. Η εντυπωσιακή είσοδος έδωσε αμέσως την απαραίτητη ένταση και ανέβασε την ενέργεια στον χώρο.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη της συναυλία.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η επιλογή του λευκού outfit ταίριαξε απόλυτα με το σκηνικό, ενώ η αιώρησή της πάνω στον κρίκο δημιούργησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της εμφάνισής της. Η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να μετατρέπει κάθε εμφάνισή της σε ένα ξεχωριστό spectacle.

Και κάπως έτσι, με το «Αιγαίο», ένα λευκό statement look και μια είσοδο… από αέρος, η Άννα Βίσση έδωσε από την αρχή το στίγμα της βραδιάς στο ΟΑΚΑ, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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