«Τα Σάββατα του ανήκουν»: Η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Συγκίνησε η Άννα Βίσση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όταν μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε ένα από τα κομμάτια που αγαπούσε

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση αφιέρωσε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Η τραγουδίστρια μίλησε για το κύμα αγάπης που ακολούθησε τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Η Βίσση δήλωσε ότι τα Σάββατα πλέον ανήκουν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το κοινό τραγούδησε μαζί της το αγαπημένο του τραγούδι «Τρένο». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από λίγο στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ανάμεσα στα τραγούδια και το εντυπωσιακό show, η Άννα Βίσση έκανε μία προσωπική αναφορά στον αγαπημένο καλλιτέχνη, με το κατάμεστο στάδιο να παρακολουθεί σιωπηλό και συγκινημένο.

Μιλώντας από τη σκηνή, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στην αγάπη που έδειξε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. «Συνειδητοποιώντας και σκεπτόμενη, όπως κι εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να μιλήσει στις καρδιές όλων μας, έφυγε άδικα, ξαφνικά», είπε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια στάθηκε στο τεράστιο κύμα αγάπης που δημιουργήθηκε γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Μακάρι να μπορούσε να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του». Τα λόγια της έφεραν μια διαφορετική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, με το κοινό να συμμετέχει έντονα στη συγκινητική στιγμή.

Η Άννα Βίσση δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Με αφορμή το γεγονός ότι ήταν Σάββατο, έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη ημέρα και κάλεσε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της ένα κομμάτι που αγαπούσε ιδιαίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Σάββατο σήμερα και από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια», ανέφερε από τη σκηνή.

Λίγο αργότερα, η Άννα Βίσση αποκάλυψε ποιο τραγούδι επέλεξε για εκείνον. Πρόκειται για το «Τρένο», δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, γνώριζε πως αγαπούσε ιδιαίτερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Θα του αφιερώσω μαζί σας ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε πριν ξεκινήσει να τραγουδά. Και τότε, ολόκληρο το ΟΑΚΑ έγινε μία φωνή. Οι χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί με την Άννα Βίσση το «Τρένο», σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας μέχρι τώρα.

Η μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ συνεχίζεται, όμως η συγκεκριμένη αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν, με τη μουσική να γίνεται για ακόμη μία φορά ο τρόπος να κρατάμε ζωντανές τις αναμνήσεις των καλλιτεχνών που αγαπήσαμε.

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