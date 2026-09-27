Maroon 5: Το «Payphone» έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών

Οι Maroon 5 καταφέρνουν να δουν άλλη μια τεράστια επιτυχία τους να μπαίνει στο κλαμπ του YouTube, καθώς το εμβληματικό «Payphone ξεπέρασε τις 1 δισεκατομμυρίου προβολών

Με μια ματιά Το τραγούδι «Payphone» των Maroon 5 ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Το «Payphone» είναι το έκτο βίντεο του συγκροτήματος που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο.

Το τραγούδι, συνεργασία με τον Wiz Khalifa, κυκλοφόρησε το 2012 και έσπασε ρεκόρ πωλήσεων.

Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Overexposed» και εδραιώνει τη θέση των Maroon 5 στο «Billion Views Club». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ακόμα τεράστιο ορόσημο προστέθηκε στο βιογραφικό των Maroon 5, καθώς η τεράστια επιτυχία τους «Payphone» ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Η δημοφιλής ποπ-ροκ μπάντα κατάφερε να προσθέσει ακόμη ένα «χρυσό» παράσημο στην ψηφιακή της πορεία, αποδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση των κομματιών της.

Το τραγούδι, το οποίο αποτελεί μια συνεργασία-σταθμό με τον ράπερ Wiz Khalifa, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2012 συνοδευόμενο από ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Samuel Bayer. Μέσω των δισκογραφικών A&M και Octone Records, το «Payphone» γίνεται πλέον το έκτο βίντεο του συγκροτήματος που μπαίνει στο περίφημο «Billion Views Club» της πλατφόρμας.

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Η ιστορική επιτυχία και τα ρεκόρ πωλήσεων

Παρά το γεγονός ότι οι δημόσιοι τηλεφωνικοί θάλαμοι αποτελούσαν ήδη παρελθόν την εποχή που κυκλοφόρησε το single, αυτό δεν εμπόδισε το κομμάτι να σαρώσει τα charts. Την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το τραγούδι κατέγραψε περίπου 493.000 ψηφιακές λήψεις, εκτοξευόμενο στο Νο 3 του Billboard Hot 100 και στην κορυφή του Digital Songs chart. Η επίδοση αυτή κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ καλύτερης εβδομαδιαίας ψηφιακής πώλησης από συγκρότημα, το οποίο κατείχαν μέχρι τότε οι Black Eyed Peas με το «Boom Boom Pow».

Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στην εκπομπή «The Voice» του NBC, όπου ο frontman των Maroon 5, Adam Levine, καθόταν στην καρέκλα του κριτή. Το «Payphone» συμπεριλήφθηκε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Overexposed», το οποίο περιλάμβανε παραγωγές από κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Max Martin, ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο Shellback και ο Benny Blanco, φτάνοντας μέχρι το Νο 2 του Billboard 200.

Η κυριαρχία τους στο YouTube και η σύγχρονη πορεία

Με αυτή την επιτυχία, οι Maroon 5 εδραιώνουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τα περισσότερα βίντεο στο κλειστό κλαμπ του ενός δισεκατομμυρίου προβολών. Στη σχετική λίστα του συγκροτήματος φιγουράρουν ήδη τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Sugar», «Memories», «One More Night» και τα δύο βίντεο για το «Girls Like You», ενώ υπενθυμίζεται ότι η μπάντα κυκλοφόρησε το όγδοο άλμπουμ της, με τίτλο «Love Is Like», το 2025.

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