Πόσες αναμνήσεις χωράνε σε μία playlist; Το Spotify έχει πλέον την απάντηση

Το Spotify λανσάρει τα User Notes, μια νέα λειτουργία που σου επιτρέπει να συνδέεις τραγούδια με προσωπικές αναμνήσεις και στιγμές

Με μια ματιά Το Spotify λανσάρει τη νέα λειτουργία "User Notes" για να καταγράφονται οι αναμνήσεις πίσω από τα τραγούδια.

Οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν προσωπικές σημειώσεις σε τραγούδια, εξηγώντας γιατί βρίσκονται σε μια playlist.

Η λειτουργία μετατρέπει τις playlists σε ένα προσωπικό μουσικό ημερολόγιο, συνδέοντας τραγούδια με στιγμές.

Τα User Notes είναι διαθέσιμα σε χρήστες άνω των 16 ετών, σε δωρεάν και Premium λογαριασμούς, σε επιλεγμένες αγορές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις ακούσει ένα τραγούδι και σε έχει πάει κατευθείαν σε μια συγκεκριμένη στιγμή; Σε ένα ταξίδι, σε ένα καλοκαιρινό βράδυ, σε ένα πρώτο ραντεβού ή σε μια περίοδο που πλέον έχει γίνει ανάμνηση; Το Spotify φαίνεται πως θέλει να δώσει χώρο σε όλες αυτές τις μικρές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια, λανσάροντας μια νέα λειτουργία που σου επιτρέπει να τις καταγράφεις.

Τα User Notes έρχονται για να κάνουν τις playlists κάτι περισσότερο από μια απλή συλλογή τραγουδιών. Πλέον, μπορείς να προσθέσεις τη δική σου σημείωση σε ένα κομμάτι και να γράψεις γιατί βρίσκεται στη συγκεκριμένη playlist, πότε το άκουσες για πρώτη φορά ή ποια προσωπική στιγμή σου θυμίζει.

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Με λίγα λόγια, το Spotify μετατρέπει τις playlists σε ένα μικρό μουσικό ημερολόγιο. Γιατί πίσω από κάθε τραγούδι μπορεί να υπάρχει μια ιστορία και τώρα μπορείς να την κρατήσεις μαζί με το κομμάτι, αντί να μένει μόνο στο μυαλό σου.

Η νέα λειτουργία σου επιτρέπει να προσθέτεις προσωπικές σημειώσεις σε τραγούδια που έχεις βάλει στις playlists σου. Έτσι, δίπλα σε ένα κομμάτι που μπορεί να έχεις συνδέσει με μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου, μπορείς να αφήσεις ένα μικρό «σημείωμα» για να θυμάσαι αργότερα γιατί το επέλεξες.

Για παράδειγμα, μπορείς να γράψεις ότι ένα τραγούδι ήταν το soundtrack ενός ταξιδιού, ότι το άκουγες συνέχεια με την παρέα σου ή ότι σου θυμίζει ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι. Ουσιαστικά, κάθε playlist αποκτά πλέον τη δική της προσωπική ιστορία.

Από playlist σε προσωπικό μουσικό ημερολόγιο

Η λογική πίσω από τη λειτουργία είναι αρκετά απλή αλλά και πολύ relatable: τα τραγούδια συνδέονται με αναμνήσεις. Ένα κομμάτι μπορεί να σε γυρίσει σε μια εποχή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και τα User Notes σου δίνουν τη δυνατότητα να καταγράψεις αυτή τη σύνδεση.

Με τον καιρό, οι σημειώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό αρχείο γεμάτο τραγούδια και στιγμές. Έτσι, όταν επιστρέφεις σε μια παλιά playlist, δεν βλέπεις μόνο ποια κομμάτια άκουγες τότε, αλλά μπορείς να θυμηθείς και τι συνέβαινε στη ζωή σου όταν τα πρόσθεσες.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα λειτουργία;

Τα User Notes διατίθενται σε χρήστες ηλικίας άνω των 16 ετών και αφορούν τόσο δωρεάν λογαριασμούς όσο και συνδρομητές Premium, ενώ η λειτουργία λανσάρεται αρχικά σε επιλεγμένες αγορές.

Και κάπως έτσι, μια playlist μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο προσωπικό από μια λίστα με αγαπημένα τραγούδια. Γιατί στο τέλος, το Spotify δεν αποθηκεύει απλώς τι ακούς, αλλά σου δίνει έναν ακόμη τρόπο να θυμάσαι γιατί το άκουγες.

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