Πώς να κάνεις το Instagram σου πιο aesthetic – 5 tips για να ξεχωρίσεις

Με μια ματιά Βρες ένα προσωπικό στιλ και μια κοινή αισθητική για το προφίλ σου.

Χρησιμοποίησε φυσικό φωτισμό για πιο καθαρές και φωτεινές φωτογραφίες.

Δημιούργησε ενδιαφέρον στο feed σου εναλλάσσοντας διαφορετικά θέματα και κάδρα.

Επίλεξε ένα φίλτρο ή κάνε μικρές διορθώσεις για συνοχή, δίνοντας έμφαση στη φυσικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Instagram σου είναι λίγο σαν τον ψηφιακό σου χώρο – και όπως ακριβώς θέλεις το σπίτι σου να έχει μια όμορφη και προσεγμένη εικόνα, το ίδιο μπορείς να κάνεις και με το προφίλ σου. Δεν χρειάζεται να είσαι influencer, ούτε να ανεβάζεις καθημερινά δεκάδες φωτογραφίες για να αποκτήσεις ένα πιο καλαίσθητο Instagram. Μερικές μικρές αλλαγές στις φωτογραφίες, στα χρώματα και στον τρόπο που οργανώνεις το προφίλ σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Αν, λοιπόν, νιώθεις ότι το feed σου είναι λίγο… χαοτικό ή ότι οι φωτογραφίες σου δεν «δένουν» μεταξύ τους, αυτά τα 5 απλά tips θα σε βοηθήσουν να του δώσεις μια πιο όμορφη και προσωπική αισθητική.

1. Βρες το δικό σου στιλ

Πριν αρχίσεις να ανεβάζεις φωτογραφίες χωρίς δεύτερη σκέψη, προσπάθησε να αποφασίσεις τι αισθητική θέλεις να έχει το προφίλ σου. Προτιμάς φωτεινές και καθαρές εικόνες ή πιο ζεστές και κινηματογραφικές αποχρώσεις; Σου αρέσουν οι μίνιμαλ φωτογραφίες ή ένα πιο αυθόρμητο και colorful feed; Δεν χρειάζεται όλες οι φωτογραφίες σου να είναι ίδιες. Αρκεί να υπάρχει μια κοινή αισθητική που να τις συνδέει. Όταν κάποιος επισκέπτεται το προφίλ σου, θέλεις να καταλαβαίνει αμέσως ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη «υπογραφή» πίσω από τις εικόνες σου.

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2. Μην υποτιμάς τον φωτισμό

Μια καλή φωτογραφία ξεκινά σχεδόν πάντα από το φως. Το φυσικό φως μπορεί να κάνει μια εικόνα να δείχνει πολύ πιο καθαρή, φωτεινή και επαγγελματική, ακόμη κι αν την έχεις τραβήξει απλώς με το κινητό σου. Δοκίμασε να φωτογραφίζεις κοντά σε ένα παράθυρο ή σε εξωτερικό χώρο, αποφεύγοντας το πολύ έντονο μεσημεριανό φως που δημιουργεί σκληρές σκιές. Το πρωινό και το απογευματινό φως είναι συνήθως πιο κολακευτικά και μπορούν να δώσουν στις φωτογραφίες σου αυτή τη ζεστή αίσθηση που βλέπεις συχνά στα πιο προσεγμένα προφίλ.

3. Κράτησε μια ισορροπία στο feed

Εδώ βρίσκεται ένα από τα μικρά μυστικά ενός όμορφου Instagram. Δεν χρειάζεται να ανεβάζεις τρεις παρόμοιες φωτογραφίες στη σειρά. Αν, για παράδειγμα, έχεις ανεβάσει ένα πορτρέτο, η επόμενη φωτογραφία μπορεί να είναι ένα τοπίο, ένα αντικείμενο ή μια πιο «ήσυχη» εικόνα. Παίζοντας με διαφορετικά κάδρα και θέματα, δημιουργείς ένα feed που έχει ενδιαφέρον και δεν κουράζει το μάτι. Σκέψου το προφίλ σου σαν μια μικρή φωτογραφική ιστορία, όπου κάθε ανάρτηση έχει τη δική της θέση.

4. Βρες ένα φίλτρο που σου ταιριάζει

Δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολικό editing σε κάθε φωτογραφία. Αντίθετα, το ίδιο ή ένα παρόμοιο φίλτρο μπορεί να βοηθήσει τις αναρτήσεις σου να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή. Μπορείς επίσης να κάνεις μικρές διορθώσεις στη φωτεινότητα, στην αντίθεση και στη θερμοκρασία της εικόνας. Το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξεις εντελώς μια φωτογραφία, αλλά να αναδείξεις αυτό που ήδη έχεις τραβήξει. Και κάτι σημαντικό: μην κυνηγάς την τελειότητα. Οι πιο όμορφες φωτογραφίες είναι συχνά αυτές που δείχνουν φυσικές και έχουν χαρακτήρα.

5. Δώσε σημασία και στις λεπτομέρειες

Το όμορφο Instagram δεν κρίνεται μόνο από τις φωτογραφίες. Η εικόνα του προφίλ σου, το βιογραφικό, τα highlights και ακόμη και ο τρόπος που γράφεις τις λεζάντες μπορούν να κάνουν το προφίλ σου να δείχνει πιο ολοκληρωμένο. Κράτησε το bio σύντομο και ξεκάθαρο, διάλεξε μια φωτογραφία προφίλ που σε αντιπροσωπεύει και οργάνωσε τα highlights με τρόπο που να βγάζει νόημα. Ακόμη και μικρές λεπτομέρειες, όπως τα εξώφυλλα των highlights, μπορούν να κάνουν το προφίλ σου να δείχνει πολύ πιο προσεγμένο.

Ένα όμορφο Instagram δεν σημαίνει απαραίτητα τέλειες φωτογραφίες, ακριβό εξοπλισμό ή ένα feed που μοιάζει βγαλμένο από περιοδικό. Αυτό που κάνει ένα προφίλ πραγματικά ενδιαφέρον είναι να έχει προσωπικότητα. Διάλεξε μια αισθητική που σου αρέσει, κράτησε μια σχετική συνέπεια στις φωτογραφίες σου και άφησε χώρο για αυθόρμητες στιγμές. Άλλωστε, το Instagram είναι πρώτα απ’ όλα ένας τρόπος να μοιράζεσαι αυτά που αγαπάς – και αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε φίλτρο.

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