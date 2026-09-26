Ζαλίζεσαι εύκολα; Το iPhone ίσως έχει τη λύση για τη ναυτία

Ανακάλυψε τη λειτουργία Vehicle Motion Cues στο iPhone που μπορεί να μειώσει τη ναυτία στις μετακινήσεις και δες πώς ενεργοποιείται

Με μια ματιά Το iPhone διαθέτει τη λειτουργία Vehicle Motion Cues για μείωση ναυτίας κατά τη μετακίνηση.

Η λειτουργία εμφανίζει κινούμενα οπτικά σημεία στις άκρες της οθόνης για συγχρονισμό αισθήσεων.

Βοηθά τον εγκέφαλο να μειώσει τη σύγκρουση μεταξύ όσων βλέπει και όσων αισθάνεται το σώμα.

Ενεργοποιείται από τις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κίνηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καθημερινή διαδρομή με λεωφορείο, μετρό ή αυτοκίνητο συνοδεύεται σχεδόν πάντα από scrolling. TikTok, Instagram, μηνύματα ή το αγαπημένο σου playlist γίνονται η παρέα σου μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Για αρκετούς από εμάς όμως, λίγα λεπτά κοιτάζοντας την οθόνη αρκούν για να εμφανιστεί ζαλάδα ή ναυτία. Ευτυχώς, η Apple έχει προβλέψει αυτό το πρόβλημα και έχει ενσωματώσει μια λειτουργία που λίγοι γνωρίζουν.

Το χαρακτηριστικό ονομάζεται Vehicle Motion Cues και χρησιμοποιεί κινούμενα οπτικά σημεία στις άκρες της οθόνης, τα οποία ακολουθούν την κίνηση του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά τον εγκέφαλο να συγχρονίσει καλύτερα όσα «βλέπει» με όσα αισθάνεται το σώμα. Για αρκετούς χρήστες, η εμπειρία της μετακίνησης γίνεται αισθητά πιο άνετη, χωρίς να χρειάζεται να αφήσουν το κινητό στην άκρη.

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Το συγκεκριμένο feature κυκλοφόρησε ως εργαλείο προσβασιμότητας, όμως γρήγορα έγινε viral στα social media, αφού πολλοί δήλωσαν ότι τους βοήθησε να χρησιμοποιούν το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο χωρίς να αισθάνονται δυσφορία. Αν και δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους, αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσεις πριν στραφείς σε άλλα μέσα αντιμετώπισης της ναυτίας.

Τι είναι το Vehicle Motion Cues;

Η λειτουργία εμφανίζει μικρές κινούμενες κουκκίδες στα άκρα της οθόνης, οι οποίες κινούνται συγχρονισμένα με τις επιταχύνσεις και τις αλλαγές κατεύθυνσης του οχήματος. Ο στόχος είναι να παρέχεται επιπλέον οπτική πληροφορία στον εγκέφαλο, ώστε να μειώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε όσα αντιλαμβάνεται το εσωτερικό αυτί και σε όσα βλέπουν τα μάτια.

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η «ασυμφωνία» ανάμεσα στις αισθήσεις είναι ένας από τους βασικούς λόγους που προκαλείται η ναυτία κατά τη μετακίνηση, ειδικά όταν κοιτάζουμε μια σταθερή οθόνη.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν το φαινόμενο της ναυτίας κίνησης. Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα: το σώμα αντιλαμβάνεται ότι κινείται, ενώ τα μάτια παραμένουν «κολλημένα» σε ένα σταθερό αντικείμενο, όπως η οθόνη του κινητού.

Άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός προβλέπει την κίνηση και διατηρεί την ισορροπία. Όταν αυτή η πρόβλεψη διαταράσσεται, εμφανίζονται συμπτώματα όπως ζάλη, δυσφορία και ναυτία.

Πώς ενεργοποιείται;

Η ενεργοποίηση είναι πολύ απλή:

Άνοιξε τις Ρυθμίσεις. Επίλεξε Προσβασιμότητα. Πήγαινε στην επιλογή Κίνηση. Ενεργοποίησε το Vehicle Motion Cues (Ενδείξεις Κίνησης Οχήματος).

Μπορείς να το έχεις συνεχώς ενεργό ή να επιτρέψεις στο iPhone να το ενεργοποιεί αυτόματα όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεσαι μέσα σε κινούμενο όχημα.

Οι εμπειρίες των χρηστών διαφέρουν. Κάποιοι αναφέρουν ότι μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το κινητό τους χωρίς να αισθάνονται ναυτία, ενώ άλλοι δεν παρατήρησαν ιδιαίτερη διαφορά. Όπως συμβαίνει με πολλές λειτουργίες ευεξίας, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα από τα πιο χρήσιμα και άγνωστα χαρακτηριστικά του iPhone, το οποίο αξίζει να δοκιμάσεις αν οι μετακινήσεις σε δυσκολεύουν.

Μερικές φορές η λύση βρίσκεται ήδη μέσα στο κινητό που κρατάς καθημερινά στα χέρια σου. Αν η ναυτία στις διαδρομές σου χαλάει τη διάθεση, το Vehicle Motion Cues ίσως γίνει η μικρή αλλαγή που θα κάνει τις μετακινήσεις σου πολύ πιο άνετες.

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