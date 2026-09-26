Social & Tech 26.09.2026

Ζαλίζεσαι εύκολα; Το iPhone ίσως έχει τη λύση για τη ναυτία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε τη λειτουργία Vehicle Motion Cues στο iPhone που μπορεί να μειώσει τη ναυτία στις μετακινήσεις και δες πώς ενεργοποιείται
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το iPhone διαθέτει τη λειτουργία Vehicle Motion Cues για μείωση ναυτίας κατά τη μετακίνηση.
  • Η λειτουργία εμφανίζει κινούμενα οπτικά σημεία στις άκρες της οθόνης για συγχρονισμό αισθήσεων.
  • Βοηθά τον εγκέφαλο να μειώσει τη σύγκρουση μεταξύ όσων βλέπει και όσων αισθάνεται το σώμα.
  • Ενεργοποιείται από τις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κίνηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καθημερινή διαδρομή με λεωφορείο, μετρό ή αυτοκίνητο συνοδεύεται σχεδόν πάντα από scrolling. TikTok, Instagram, μηνύματα ή το αγαπημένο σου playlist γίνονται η παρέα σου μέχρι να φτάσεις στον προορισμό σου. Για αρκετούς από εμάς όμως, λίγα λεπτά κοιτάζοντας την οθόνη αρκούν για να εμφανιστεί ζαλάδα ή ναυτία. Ευτυχώς, η Apple έχει προβλέψει αυτό το πρόβλημα και έχει ενσωματώσει μια λειτουργία που λίγοι γνωρίζουν.

Καπέλο και γυαλιά ηλίου στο ταμπλό αυτοκινήτου με φόντο τη θάλασσα, προστασία από καύσωνα.
Πηγή: Unsplash

Το χαρακτηριστικό ονομάζεται Vehicle Motion Cues και χρησιμοποιεί κινούμενα οπτικά σημεία στις άκρες της οθόνης, τα οποία ακολουθούν την κίνηση του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά τον εγκέφαλο να συγχρονίσει καλύτερα όσα «βλέπει» με όσα αισθάνεται το σώμα. Για αρκετούς χρήστες, η εμπειρία της μετακίνησης γίνεται αισθητά πιο άνετη, χωρίς να χρειάζεται να αφήσουν το κινητό στην άκρη.

Διάβασε επίσης: Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Το συγκεκριμένο feature κυκλοφόρησε ως εργαλείο προσβασιμότητας, όμως γρήγορα έγινε viral στα social media, αφού πολλοί δήλωσαν ότι τους βοήθησε να χρησιμοποιούν το κινητό μέσα στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο χωρίς να αισθάνονται δυσφορία. Αν και δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους, αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσεις πριν στραφείς σε άλλα μέσα αντιμετώπισης της ναυτίας.

Τι είναι το Vehicle Motion Cues;

Η λειτουργία εμφανίζει μικρές κινούμενες κουκκίδες στα άκρα της οθόνης, οι οποίες κινούνται συγχρονισμένα με τις επιταχύνσεις και τις αλλαγές κατεύθυνσης του οχήματος. Ο στόχος είναι να παρέχεται επιπλέον οπτική πληροφορία στον εγκέφαλο, ώστε να μειώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε όσα αντιλαμβάνεται το εσωτερικό αυτί και σε όσα βλέπουν τα μάτια.

Κοντινό πλάνο χεριών που κρατούν smartphone και περιηγούνται στην εφαρμογή του Instagram.
Pexels

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι αυτή η «ασυμφωνία» ανάμεσα στις αισθήσεις είναι ένας από τους βασικούς λόγους που προκαλείται η ναυτία κατά τη μετακίνηση, ειδικά όταν κοιτάζουμε μια σταθερή οθόνη.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν το φαινόμενο της ναυτίας κίνησης. Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος λαμβάνει αντικρουόμενα μηνύματα: το σώμα αντιλαμβάνεται ότι κινείται, ενώ τα μάτια παραμένουν «κολλημένα» σε ένα σταθερό αντικείμενο, όπως η οθόνη του κινητού.

Νεαρή γυναίκα ξαπλωμένη στο κρεβάτι να κοιτάζει χαμογελαστή το κινητό της τηλέφωνο
Πηγή: Unsplash

Άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός προβλέπει την κίνηση και διατηρεί την ισορροπία. Όταν αυτή η πρόβλεψη διαταράσσεται, εμφανίζονται συμπτώματα όπως ζάλη, δυσφορία και ναυτία.

Πώς ενεργοποιείται;

Η ενεργοποίηση είναι πολύ απλή:

  1. Άνοιξε τις Ρυθμίσεις.
  2. Επίλεξε Προσβασιμότητα.
  3. Πήγαινε στην επιλογή Κίνηση.
  4. Ενεργοποίησε το Vehicle Motion Cues (Ενδείξεις Κίνησης Οχήματος).

Μπορείς να το έχεις συνεχώς ενεργό ή να επιτρέψεις στο iPhone να το ενεργοποιεί αυτόματα όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεσαι μέσα σε κινούμενο όχημα.

Pexels
Pexels

Οι εμπειρίες των χρηστών διαφέρουν. Κάποιοι αναφέρουν ότι μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το κινητό τους χωρίς να αισθάνονται ναυτία, ενώ άλλοι δεν παρατήρησαν ιδιαίτερη διαφορά. Όπως συμβαίνει με πολλές λειτουργίες ευεξίας, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό.

Pexels
Pexels

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα από τα πιο χρήσιμα και άγνωστα χαρακτηριστικά του iPhone, το οποίο αξίζει να δοκιμάσεις αν οι μετακινήσεις σε δυσκολεύουν.

Μερικές φορές η λύση βρίσκεται ήδη μέσα στο κινητό που κρατάς καθημερινά στα χέρια σου. Αν η ναυτία στις διαδρομές σου χαλάει τη διάθεση, το Vehicle Motion Cues ίσως γίνει η μικρή αλλαγή που θα κάνει τις μετακινήσεις σου πολύ πιο άνετες.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

iphone ναυτία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποια είναι τα 5 φαγητά που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί

Ποια είναι τα 5 φαγητά που κανείς δεν μπορεί να τους αντισταθεί

26.09.2026
Επόμενο
5 καθημερινές συνήθειες που σου αδειάζουν το πορτοφόλι χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 καθημερινές συνήθειες που σου αδειάζουν το πορτοφόλι χωρίς να το καταλαβαίνεις

26.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Spotify wrapped & data tracking: Ο αλγόριθμος που αποκωδικοποιεί τα πιο κρυφά σου συναισθήματα
Social & Tech

Spotify wrapped & data tracking: Ο αλγόριθμος που αποκωδικοποιεί τα πιο κρυφά σου συναισθήματα

25.09.2026
Η LISA των BLACKPINK υπογράφει τη νέα συλλογή έξυπνων γυαλιών της Meta
Social & Tech

Η LISA των BLACKPINK υπογράφει τη νέα συλλογή έξυπνων γυαλιών της Meta

25.09.2026
Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία
Social & Tech

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

24.09.2026
Το νέο trend που έχει γίνει viral: Shopping χωρίς πληρωμή και χωρίς προϊόντα – Τι ακριβώς συμβαίνει
Social & Tech

Το νέο trend που έχει γίνει viral: Shopping χωρίς πληρωμή και χωρίς προϊόντα – Τι ακριβώς συμβαίνει

24.09.2026
Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok
Social & Tech

Τι είναι το Barbershop trend – Ο viral χορός που έχει κατακτήσει το TikTok

23.09.2026
Τα ρομπότ κατέκτησαν την πασαρέλα στο φετινό Vogue World Milan
Fashion

Τα ρομπότ κατέκτησαν την πασαρέλα στο φετινό Vogue World Milan

23.09.2026
Η Lila στο Mad.gr: «Δεν θα μπορούσα να κάνω το NYXDrop με κάποιον άλλον πέρα από τον STAVENTO»
Social & Tech

Η Lila στο Mad.gr: «Δεν θα μπορούσα να κάνω το NYXDrop με κάποιον άλλον πέρα από τον STAVENTO»

23.09.2026
NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Αυτός είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από τον διαγωνισμό

22.09.2026
Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο
Social & Tech

Το NYXDrop Season 2 έκανε «drop» – Όλα όσα είδαμε στο πρώτο επεισόδιο

22.09.2026
Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό