Spotify wrapped & data tracking: Ο αλγόριθμος που αποκωδικοποιεί τα πιο κρυφά σου συναισθήματα

Με μια ματιά Το Spotify Wrapped μετατρέπει την παρακολούθηση δεδομένων σε παγκόσμιο trend, γιορτάζοντας την ανάλυση προσωπικών συνηθειών.

Ο αλγόριθμος χαρτογραφεί ψυχολογικές καταστάσεις και φάσεις ζωής μέσω της μουσικής ακρόασης.

Η επιτυχία οφείλεται στην παροχή αισθητικά άρτιας ταυτότητας και στην αίσθηση ότι ο αλγόριθμος καταλαβαίνει τον χρήστη.

Η Gen Z αποδέχεται το data tracking για εξατομικευμένη εμπειρία, κάνοντας το φιλικό και συναισθηματικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, τα social media κατακλύζονται από τα ίδια πολύχρωμα, εντυπωσιακά γραφικά που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να ποστάρουν στο instagram story τους. Το Spotify wrapped έχει καταφέρει κάτι που καμία άλλη τεχνολογική εταιρεία δεν μπόρεσε να πετύχει με τόσο μαζικό τρόπο: μετέτρεψε την παρακολούθηση των προσωπικών μας δεδομένων από ένα σκοτεινό θέμα ψηφιακής ιδιωτικότητας σε ένα παγκόσμιο, πανηγυρικό trend. Την ώρα που σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο θα δυσανασχετούσες αν μάθαινες ότι μια εφαρμογή καταγράφει κάθε σου πάτημα, την ώρα που κοιμάσαι, το πόσες φορές άκουσες το ίδιο καταθλιπτικό κομμάτι στις 3 το πρωί ή την ξαφνική σου αλλαγή από την rap στα λαϊκά, στο Spotify το γιορτάζεις.

Ο αλγόριθμος της πλατφόρμας δεν συλλέγει απλώς αριθμούς και λεπτά ακρόασης. Χαρτογραφεί την ψυχολογική σου κατάσταση, διαβάζει τις φάσεις της ζωής σου, αναγνωρίζει πότε περνάς έναν χωρισμό, πότε έχεις άγχος για τις εξετάσεις σου και πότε προσπαθείς να φτιάξεις τη διάθεσή σου πριν βγεις. Η επιτυχία αυτού του μηχανισμού στηρίζεται στο ότι μας προσφέρει μια έτοιμη, αισθητικά άρτια ταυτότητα, κάνοντάς μας να νιώθουμε ότι κάποιος -έστω κι αν αυτός είναι ένας αλγόριθμος- μας καταλαβαίνει απόλυτα.

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Η ψυχογραφική χαρτογράφηση των καθημερινών σου συναισθημάτων

Ο τρόπος με τον οποίο το Spotify αναλύει τα δεδομένα σου ξεπερνά κατά πολύ τα απλά είδη μουσικής που προτιμάς. Μέσα από τους δείκτες valence (τη συναισθηματική θετικότητα ενός κομματιού), το tempo και την ενέργεια των τραγουδιών, η εφαρμογή καταγράφει το συναισθηματικό σου αποτύπωμα σε πραγματικό χρόνο. Όταν επαναλαμβάνεις ένα συγκεκριμένο track για δέκατη συνεχόμενη φορά μέσα σε μία ώρα, ο αλγόριθμος γνωρίζει ότι βιώνεις μια στιγμή συναισθηματικής έντασης. Αυτή η συνεχής ροή δεδομένων επιτρέπει στην πλατφόρμα να δημιουργεί playlists που μοιάζουν σχεδόν τρομακτικά εύστοχες, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι αν η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει τη διάθεσή σου πριν καν τη συνειδητοποιήσεις εσύ η ίδια.

Ο ναρκισσισμός της ψηφιακής ταυτότητας και το επιτυχημένο gamification

Γιατί όμως προσφέρουμε τόσο πρόθυμα τα δεδομένα μας στους αλγόριθμους; Η απάντηση κρύβεται στην ανάγκη μας για αυτοέκφραση και κοινωνική επιβεβαίωση. Το Wrapped μετατρέπει τις προσωπικές σου συνήθειες σε ένα είδος ψηφιακού παιχνιδιού (gamification), όπου τα στατιστικά σου γίνονται το προσωπικό σου σήμα κατατεθέν. Το να δείξεις στους ακολούθους σου ότι ανήκεις στο 1% των κορυφαίων ακροατών της Olivia Rodrigo ή ποιό είναι το αγαπημένο σου μουσικό είδος, λειτουργεί ως μια δήλωση αισθητικής και προσωπικότητας. Η πλατφόρμα εκμεταλλεύεται αριστοτεχνικά την επιθυμία μας να δείξουμε στους άλλους ποιοι είμαστε -ή ποιοι θα θέλαμε να φαίνεται ότι είμαστε- μέσα από τη μουσική που ακούμε.

Η παράδοξη αποδοχή του data tracking από τη νέα γενιά

Ενώ οι προηγούμενες γενιές αντιμετώπιζαν την καταγραφή των ψηφιακών τους ιχνών με καχυποψία, η Gen Z φαίνεται να έχει συνάψει μια διαφορετική συμφωνία με την τεχνολογία. Η παρακολούθηση των δεδομένων δεν θεωρείται πλέον παραβίαση, εφόσον το αντάλλαγμα είναι μια εξατομικευμένη, υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήσης. Η ιδέα ότι ο αλγόριθμος «σε ξέρει» δεν προκαλεί φόβο, αλλά μια περίεργη οικειότητα. Το Spotify κατάφερε να κάνει το data tracking να φαίνεται φιλικό, αστείο και συναισθηματικό, αποδεικνύοντας ότι όταν η τεχνολογία καθρεφτίζει τον εαυτό μας, είμαστε διατεθειμένες να της συγχωρήσουμε κάθε έλλειψη ιδιωτικότητας.

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