Social & Tech 27.09.2026

Τα viral gadgets που κάνουν τις δουλειές αντί για σένα

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Η νέα εμμονή του internet είναι gadgets που δουλεύουν αντί για σένα, από το καθάρισμα και το μαγείρεμα μέχρι τις μικρές καθημερινές αγγαρείες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Τα ρομπότ-σκούπες χαρτογραφούν χώρους και καθαρίζουν αυτόματα, συνδυάζοντας σκούπισμα και σφουγγάρισμα.
  • Έξυπνες καφεμηχανές προγραμματίζονται για έτοιμο καφέ ή ελέγχονται από κινητό.
  • Έξυπνα φώτα ρυθμίζονται με κινητό ή φωνητικές εντολές, αλλάζοντας ατμόσφαιρα.
  • Ασύρματες βάσεις φόρτισης απλοποιούν τη φόρτιση συσκευών χωρίς καλώδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια εποχή που η τεχνολογία υποσχόταν ότι θα κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα φαίνεται πως έχει αποφασίσει να κάνει σχεδόν τα πάντα για σένα. Δεν χρειάζεται πλέον να μιλάμε για ρομπότ από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε για gadgets που αναλαμβάνουν τις πιο βαρετές δουλειές της καθημερινότητας και σου γλιτώνουν χρόνο, κόπο και αρκετή γκρίνια. Και, μεταξύ μας, ποιος δεν θα ήθελε λίγη περισσότερη τεμπελιά όταν αυτή συνοδεύεται από τεχνολογία;

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Ρομπότ-σκούπα – Γιατί να σκουπίσεις όταν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος;

Αν υπάρχει ένα gadget που έκανε την τεμπελιά σχεδόν επιστήμη, αυτό είναι το ρομπότ-σκούπα. Τα σύγχρονα μοντέλα δεν κινούνται πλέον τυχαία μέσα στο σπίτι. Χαρτογραφούν τους χώρους, αναγνωρίζουν εμπόδια και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να καθαρίζουν όταν εσύ λείπεις. Ορισμένα συνδυάζουν μάλιστα σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Εσύ μπορεί να κάθεσαι στον καναπέ και το πάτωμα να καθαρίζει μόνο του. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι εξέλιξη.

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2. Έξυπνος καφές – Το πρωινό σου μπορεί να ξεκινήσει πριν καν σηκωθείς

Για πολλούς, ο καφές είναι η πρώτη πραγματική αποστολή της ημέρας. Γιατί λοιπόν να μην την αναλάβει μια συσκευή; Οι έξυπνες καφεμηχανές μπορούν να προγραμματιστούν ώστε ο καφές να είναι έτοιμος συγκεκριμένη ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείς να ελέγχεις λειτουργίες τους ακόμη και από το κινητό σου. Ξυπνάς, σηκώνεσαι από το κρεβάτι και ο καφές σε περιμένει. Δεν χρειάζεται να κάνεις σχεδόν τίποτα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Έξυπνα φώτα – Δεν χρειάζεται ούτε να σηκωθείς από τον καναπέ

Έχεις ήδη βολευτεί στον καναπέ. Το φως όμως είναι αναμμένο. Παλιά θα έπρεπε να σηκωθείς. Τώρα μπορείς απλώς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου ή μια φωνητική εντολή. Τα smart lights σου επιτρέπουν να ανάβεις και να σβήνεις τα φώτα, να ρυθμίζεις την έντασή τους και, ανάλογα με το σύστημα, να δημιουργείς διαφορετική ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Ο διακόπτης αρχίζει να μοιάζει με… vintage τεχνολογία.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Ασύρματη φόρτιση – Άσε τα καλώδια στην ησυχία τους

Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα είναι να θυμηθείς ότι πρέπει να φορτίσεις το κινητό όταν έχει ήδη φτάσει στο 5%. Οι ασύρματες βάσεις φόρτισης κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο απλή. Αφήνεις το κινητό στη βάση και η φόρτιση ξεκινά. Τέλος. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις καλώδιο ούτε να ξεμπερδεύεις ένα κουβάρι από φορτιστές.

Χέρια ατόμου που κρατά κινητό τηλέφωνο και περιηγείται σε εφαρμογή αγορών
pexels

5. Mini σκούπες χειρός – Για τις μικρές καταστροφές

Έπεσαν ψίχουλα στο τραπέζι; Χύθηκε κάτι; Το κατοικίδιό σου άφησε τρίχες στον καναπέ; Δεν χρειάζεται να βγάλεις τη μεγάλη ηλεκτρική σκούπα. Οι μικρές ασύρματες σκούπες χειρός είναι φτιαγμένες ακριβώς για αυτές τις στιγμές. Τις παίρνεις, καθαρίζεις το σημείο και τις ξαναβάζεις στη θέση τους. Μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα.

Φριτέζα αέρος, τοστιέρα και ταψί με φρεσκοψημένα μπισκότα σοκολάτας σε πάγκο κουζίνας
Πηγή: Pexels

6. Air fryer – Το φαγητό θέλει πλέον λιγότερη επίβλεψη

Η κουζίνα είναι ένας ακόμη χώρος όπου η τεχνολογία έχει αφαιρέσει αρκετά βήματα από την καθημερινότητα. Τα air fryers με αυτόματα προγράμματα μπορούν να αναλάβουν μεγάλο μέρος της διαδικασίας.μ Βάζεις το φαγητό, επιλέγεις πρόγραμμα και περιμένεις. Δεν είναι προσωπικός σεφ. Αλλά είναι αρκετά κοντά στην ιδέα του «βάλε το μέσα και άσε με ήσυχο».

Ανοιχτό air fryer με σολομό και λαχανικά στον πάγκο της κουζίνας
Πηγή: Magnific

Όσο περισσότερα gadgets εμφανίζονται, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι η τεχνολογία δεν θέλει απαραίτητα να σε κάνει τεμπέλη. Θέλει να σου επιστρέψει χρόνο. Αν ένα ρομπότ καθαρίζει το σπίτι ενώ δουλεύεις και μια συσκευή μαγειρεύει ενώ εσύ χαλαρώνεις, έχεις κερδίσει μερικά πολύτιμα λεπτά.

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