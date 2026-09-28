«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα

Με μια ματιά Το "Breaking Bad" κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα των New York Times.

Το "The Wire" και το "Mad Men" συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα, ενώ το "Succession" και το "Fleabag" βρέθηκαν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα.

Το "Game of Thrones" περιορίστηκε στην 6η θέση, ενώ το "Stranger Things" βρέθηκε στην 53η, υποδεικνύοντας προτίμηση στο αφηγηματικό βάθος.

Η λίστα των New York Times περιλαμβάνει 100 σειρές, με το "Breaking Bad" να αναδεικνύεται ως το απόλυτο τηλεοπτικό αριστούργημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από εκείνους που έχουν περάσει αμέτρητες νύχτες κάνοντας binge watching και τσακώνοντας με την παρέα για το ποιο είναι το πραγματικό αριστούργημα της μικρής οθόνης, το New York Times μόλις ήρθε να βάλει φωτιά στις συζητήσεις σου. Η έγκριτη εφημερίδα δημοσίευσε τη φιλόδοξη λίστα με τις 100 σημαντικότερες σειρές του 21ου αιώνα, προκαλώντας ακαριαίο σοκ στα social media με τις εκπλήξεις και τις ανατροπές της.

Τιτανικές παραγωγές που έσπασαν κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, όπως το «Stranger Things» και το «The Office», βρέθηκαν απροσδόκητα χαμηλά, ενώ ακόμα και το «Game of Thrones» του HBO περιορίστηκε στην 6η θέση, μένοντας οριακά εκτός της χρυσής πεντάδας. Στην κορυφή όμως όλων, εκεί όπου η τηλεοπτική τελειότητα συναντά την απόλυτη σεναριακή ιδιοφυΐα, στρογγυλοκάθισε το «Breaking Bad», αποδεικνύοντας ότι η μεταμόρφωση του Walter White από έναν φοβισμένο καθηγητή χημείας στον αδίστακτο «Heisenberg» παραμένει η πιο καθηλωτική, αψεγάδιαστη και επιδραστική ιστορία που παρακολουθήσαμε ποτέ στις οθόνες μας.

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Η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του «Breaking Bad» στην πρώτη θέση

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιλογή του «Breaking Bad» για την 1η θέση είναι η απόλυτη δικαίωση της ποιοτικής τηλεόρασης. Η σειρά του Vince Gilligan, που προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013, δεν ήταν απλώς ένα αστυνομικό δράμα, αλλά μια βαθιά, σκοτεινή μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ηθική, την απληστία και τις συνέπειες των επιλογών μας. Η σταδιακή, αριστοτεχνικά δομημένη πτώση του Walter White (Bryan Cranston) και η πολύπλοκη σχέση του με τον Jesse Pinkman (Aaron Paul) δημιούργησαν μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Με ένα φινάλε που θεωρείται μέχρι σήμερα το πιο τέλειο κλείσιμο σειράς που γράφτηκε ποτέ, το «Breaking Bad» κατάφερε να κερδίσει το στέμμα!

Η χρυσή πεντάδα και οι μεγάλες ανατροπές της κατάταξης

Πίσω από το «Breaking Bad», η πρώτη πεντάδα διαμορφώθηκε με επιλογές που αποθεώνουν την αισθητική και το βάθος της γραφής. Το ρεαλιστικό, κοινωνικοπολιτικό «The Wire» κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ το ατμοσφαιρικό «Mad Men» ακολούθησε στην 3η. Την πεντάδα συμπλήρωσαν το αδίστακτο εταιρικό δράμα «Succession» στην 4η θέση και η ευφυέστατη, συναισθηματικά ωμή κωμωδία «Fleabag» στην 5η θέση. Η μεγαλύτερη έκπληξη της λίστας ήταν η εκθρόνιση του «Game of Thrones» στην 6η θέση, αλλά και η χαμηλή κατάταξη του «Stranger Things» (53η θέση), αποδεικνύοντας ότι οι συντάκτες του New York Times προτίμησαν το αφηγηματικό βάθος από τους αριθμούς τηλεθέασης.

Ολόκληρη η λίστα με τις 100 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα

Breaking Bad (2008–2013) The Wire (2002–2008) Mad Men (2007–2015) Succession (2018–2023) Fleabag (2016–2019) Game of Thrones (2011–2019) Veep (2012–2019) 30 Rock (2006–2013) Curb Your Enthusiasm (2000–2024) Atlanta (2016–2022) The Office (U.S.) (2005–2013) Arrested Development (2003–2019) Girls (2012–2017) Friday Night Lights (2006–2011) Six Feet Under (2001–2005) The Office (U.K.) (2001–2003) The Americans (2013–2018) I May Destroy You (2020) Chernobyl (2019) The Crown (2016–2023) The White Lotus (2021–present) Lost (2004–2010) The Comeback (2005–2026) Deadwood (2004–2006) The Leftovers (2014–2017) Black Mirror (2011–present) Better Call Saul (2015–2022) Band of Brothers (2001) Key & Peele (2012–2015) Severance (2022–present) Survivor (2000–present) Andor (2022–2025) Enlightened (2011–2013) Schitt’s Creek (2015–2020) True Detective (Season 1, 2014) The Pitt (2025–present) Battlestar Galactica (2005–2009) Homeland (2011–2020) Watchmen (2019) Adolescence (2025) Louie (2010–2015) Hacks (2021–2026) Peaky Blinders (2013–2022) BoJack Horseman (2014–2020) Happy Valley (2014–2023) Broad City (2014–2019) Twin Peaks: The Return (2017) House of Cards (2013–2018) Normal People (2020) Parks and Recreation (2009–2015) The Good Place (2016–2020) Downton Abbey (2010–2015) Stranger Things (2016–2025) The Bureau (2015–2020) Insecure (2016–2021) Nathan for You (2013–2017) I Think You Should Leave (2019–present) Chappelle’s Show (2003–2006) PEN15 (2019–2021) Peep Show (2003–2015) RuPaul’s Drag Race (2009–present) Slow Horses (2022–present) The Thick of It (2005–2012) Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018) Mare of Easttown (2021) The Rehearsal (2022–present) The Handmaid’s Tale (2017–2025) Ozark (2017–2022) Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012) The Shield (2002–2008) Beef (Season 1, 2023) Squid Game (2021–2025) Barry (2018–2023) The Bear (2022–2026) Ted Lasso (2020–present) Somebody Somewhere (2022–2024) Modern Family (2009–2020) It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–present) The Good Wife (2009–2016) How to with John Wilson (2020–2023) The Queen’s Gambit (2020) Better Things (2016–2022) Justified (2010–2015) Planet Earth (2006) The Great British Baking Show (2010–present) Shogun (2024–present) Reservation Dogs (2021–2023) Dexter (2006–2013) Baby Reindeer (2024) Eastbound & Down (2009–2013) Catastrophe (2015–2019) The Night Of (2016) Station Eleven (2021–2022) The Diplomat (2023–present) House (2004–2012) Halt and Catch Fire (2014–2017) Community (2009–2015) The OA (2016–2019) Gilmore Girls (2000–2007) Scandal (2012–2018)

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