Screen News 28.09.2026

«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
34 μέρες πριν τη φυλακή, η πιο διαβόητη γυναίκα της Silicon Valley παραδίδεται στον φακό για ένα ψυχολογικό θρίλερ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το ντοκιμαντέρ "You Can See Everything" της A24 εστιάζει στην Elizabeth Holmes.
  • Η ταινία ξεκινά 34 ημέρες πριν η Holmes μπει στη φυλακή και συνεχίζεται για τρία χρόνια.
  • Το ντοκιμαντέρ εξελίσσεται σε κάτι πρωτόγνωρο, συνδυάζοντας αλήθεια και θεατρικότητα.
  • Η πρεμιέρα στις ΗΠΑ είναι τον Οκτώβριο 2026, ενώ στο streaming αναμένεται Ιανουάριο 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καθημερινότητα συχνά σε φέρνει αντιμέτωπο με ιστορίες που ξεπερνούν κάθε φαντασία, αποδεικνύοντας πως η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ανατριχιαστική από οποιαδήποτε ταινία τρόμου. Όταν το ανθρώπινο μυαλό και η ανάγκη για προβολή συνδυάζονται με σκοτεινά μυστικά, το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα. Το νέο ντοκιμαντέρ της A24 με τίτλο «You can see everything» έρχεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη διαβόητη Elizabeth Holmes.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Αν σε γοητεύουν τα σκοτεινά ψυχολογικά πορτραίτα και οι αινιγματικές προσωπικότητες που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, η νέα κινηματογραφική βόμβα που μόλις έφτασε στα φεστιβάλ σε περιμένει να την ανακαλύψεις. Η ιστορία αυτής της πολυσυζητημένης παραγωγής, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν η Holmes μπει στη φυλακή, συνδυάζει την ωμή αλήθεια με μια μυστηριώδη, σουρεαλιστική περφόρμανς που θα σε αφήσει άφωνο.

Διάβασε επίσης: «Wild Horse Nine»: Το trailer μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται σκοτεινή κωμωδία με Malkovich και Rockwell

H νέα κινηματογραφική παραγωγή της A24 με τίτλο «You can see everything» έκανε την εμφάνισή της εντελώς ξαφνικά, προκαλώντας τεράστιο σάλο στους κύκλους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε απροειδοποίητα και μοιάζει ήδη πολύ πιο τρομακτικό από τα φετινά καθαρόαιμα θρίλερ, κεντρίζοντας αμέσως το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

you_can_see_everything
https://www.instagram.com/youcanseeeverything/

Η κεντρική ιδέα ξεκινάει 34 ημέρες πριν η καταδικασμένη ιδρυτής της Theranos, Elizabeth Holmes, παρουσιαστεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή της. Αντί να αποσυρθεί αθόρυβα, προσκαλεί τους κινηματογραφιστές Nathan Fielder και Lance Oppenheim στη ζωή της για να καταγράψουν τις τελευταίες της στιγμές ελευθερίας, συνεχίζοντας τα γυρίσματα επί τρία ολόκληρα χρόνια.

Αυτό που ξεκινά ως ένα τυπικό ντοκιμαντέρ γύρω από μια διαβόητη φιγούρα της Silicon Valley, εξελίσσεται γρήγορα σε κάτι πρωτόγνωρο και απόκοσμο. Η επίσημη σύνοψη το χαρακτηρίζει ως ένα «ταξίδι στην άβυσσο», καθώς οι δημιουργοί φαίνεται πως βρέθηκαν μπροστά σε μια πραγματικότητα πολύ πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από ό,τι περίμεναν αρχικά.

Screenshot 2026-09-24 165232

Πότε και πού θα το δεις στις οθόνες

Η κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026, ενώ οι διεθνείς προβολές στις αίθουσες αναμένονται λίγο αργότερα. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στις streaming πλατφόρμες, εκτιμάται ότι θα κάνει την εμφάνισή της στις οθόνες των συνδρομητών γύρω στον Ιανουάριο του 2027, πιθανότατα μέσα από το HBO Max.

Η ανατριχιαστική αλήθεια πίσω από την κάμερα

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο πρότζεκτ τόσο ανησυχητικό είναι η δυσκολία να διακρίνεις τι είναι πραγματικό και τι αποτελεί μέρος μιας προσεγμένης θεατρικότητας. Σε ένα από τα πιο συζητημένα πλάνα του τρέιλερ, η Holmes επιμένει με απόλυτη ηρεμία ότι είναι πάντα αληθινή, ενώ την ίδια στιγμή η κάμερα αποκαλύπτει ότι νανουρίζει το μωρό της, δημιουργώντας μια αίσθηση βαθιάς αμηχανίας.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

A24 You can see everything ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mary Quant: Η γυναίκα που «έκοψε» τις φούστες μας και απελευθέρωσε ολόκληρη γενιά

Mary Quant: Η γυναίκα που «έκοψε» τις φούστες μας και απελευθέρωσε ολόκληρη γενιά

28.09.2026
Επόμενο
7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office
Cinema

40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office

28.09.2026
10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι
Cinema

10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι

27.09.2026
Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες
Cinema

Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες

27.09.2026
«Katseye: Wild Hearts»: Η εκρηκτική πορεία των Katseye έρχεται στις οθόνες μας
Cinema

«Katseye: Wild Hearts»: Η εκρηκτική πορεία των Katseye έρχεται στις οθόνες μας

27.09.2026
«Verity»: Η Colleen Hoover πάει σινεμά με Anne Hathaway και Dakota Johnson – Πότε κυκλοφορεί
Cinema

«Verity»: Η Colleen Hoover πάει σινεμά με Anne Hathaway και Dakota Johnson – Πότε κυκλοφορεί

26.09.2026
Άλλαξε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Gremlins 3» – Πότε θα δούμε την ταινία
Cinema

Άλλαξε η ημερομηνία πρεμιέρας του «Gremlins 3» – Πότε θα δούμε την ταινία

26.09.2026
Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»
Cinema

Οι «Avengers» επιστρέφουν δυναμικά – Ποια είναι η ταινία που τους «κοντράρει»

25.09.2026
Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer
Cinema

Johnny Depp: Επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο θρίλερ «Day Drinker» – Δες το trailer

25.09.2026
Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»
Cinema

Ανατροπές στο ελληνικό box office: Τι έδειξε για «Resident Evil» και «Spider-Man»

25.09.2026
Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Πώς να φτιάξεις αρωματικά ντουλάπας με φυσικά υλικά

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Τα 3 πιάτα με μανιτάρια που θα σε κάνουν να διαγράψεις οριστικά τις εφαρμογές delivery

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Εφιαλτικός χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια – Σε αμηχανία η κυβέρνηση, στα κάγκελα τα νοικοκυριά

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Εφιαλτικός χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια – Σε αμηχανία η κυβέρνηση, στα κάγκελα τα νοικοκυριά

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

Η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική G2 Τραμπ – Σι και οι κίνδυνοι για Ελλάδα και Ευρώπη

Η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική G2 Τραμπ – Σι και οι κίνδυνοι για Ελλάδα και Ευρώπη