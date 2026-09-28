«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά

34 μέρες πριν τη φυλακή, η πιο διαβόητη γυναίκα της Silicon Valley παραδίδεται στον φακό για ένα ψυχολογικό θρίλερ

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ "You Can See Everything" της A24 εστιάζει στην Elizabeth Holmes.

Η ταινία ξεκινά 34 ημέρες πριν η Holmes μπει στη φυλακή και συνεχίζεται για τρία χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ εξελίσσεται σε κάτι πρωτόγνωρο, συνδυάζοντας αλήθεια και θεατρικότητα.

Η πρεμιέρα στις ΗΠΑ είναι τον Οκτώβριο 2026, ενώ στο streaming αναμένεται Ιανουάριο 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καθημερινότητα συχνά σε φέρνει αντιμέτωπο με ιστορίες που ξεπερνούν κάθε φαντασία, αποδεικνύοντας πως η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ανατριχιαστική από οποιαδήποτε ταινία τρόμου. Όταν το ανθρώπινο μυαλό και η ανάγκη για προβολή συνδυάζονται με σκοτεινά μυστικά, το αποτέλεσμα κόβει την ανάσα. Το νέο ντοκιμαντέρ της A24 με τίτλο «You can see everything» έρχεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη διαβόητη Elizabeth Holmes.

Αν σε γοητεύουν τα σκοτεινά ψυχολογικά πορτραίτα και οι αινιγματικές προσωπικότητες που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, η νέα κινηματογραφική βόμβα που μόλις έφτασε στα φεστιβάλ σε περιμένει να την ανακαλύψεις. Η ιστορία αυτής της πολυσυζητημένης παραγωγής, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν η Holmes μπει στη φυλακή, συνδυάζει την ωμή αλήθεια με μια μυστηριώδη, σουρεαλιστική περφόρμανς που θα σε αφήσει άφωνο.

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H νέα κινηματογραφική παραγωγή της A24 με τίτλο «You can see everything» έκανε την εμφάνισή της εντελώς ξαφνικά, προκαλώντας τεράστιο σάλο στους κύκλους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε απροειδοποίητα και μοιάζει ήδη πολύ πιο τρομακτικό από τα φετινά καθαρόαιμα θρίλερ, κεντρίζοντας αμέσως το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η κεντρική ιδέα ξεκινάει 34 ημέρες πριν η καταδικασμένη ιδρυτής της Theranos, Elizabeth Holmes, παρουσιαστεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή της. Αντί να αποσυρθεί αθόρυβα, προσκαλεί τους κινηματογραφιστές Nathan Fielder και Lance Oppenheim στη ζωή της για να καταγράψουν τις τελευταίες της στιγμές ελευθερίας, συνεχίζοντας τα γυρίσματα επί τρία ολόκληρα χρόνια.

Αυτό που ξεκινά ως ένα τυπικό ντοκιμαντέρ γύρω από μια διαβόητη φιγούρα της Silicon Valley, εξελίσσεται γρήγορα σε κάτι πρωτόγνωρο και απόκοσμο. Η επίσημη σύνοψη το χαρακτηρίζει ως ένα «ταξίδι στην άβυσσο», καθώς οι δημιουργοί φαίνεται πως βρέθηκαν μπροστά σε μια πραγματικότητα πολύ πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από ό,τι περίμεναν αρχικά.

Πότε και πού θα το δεις στις οθόνες

Η κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026, ενώ οι διεθνείς προβολές στις αίθουσες αναμένονται λίγο αργότερα. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στις streaming πλατφόρμες, εκτιμάται ότι θα κάνει την εμφάνισή της στις οθόνες των συνδρομητών γύρω στον Ιανουάριο του 2027, πιθανότατα μέσα από το HBO Max.

Η ανατριχιαστική αλήθεια πίσω από την κάμερα

Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο πρότζεκτ τόσο ανησυχητικό είναι η δυσκολία να διακρίνεις τι είναι πραγματικό και τι αποτελεί μέρος μιας προσεγμένης θεατρικότητας. Σε ένα από τα πιο συζητημένα πλάνα του τρέιλερ, η Holmes επιμένει με απόλυτη ηρεμία ότι είναι πάντα αληθινή, ενώ την ίδια στιγμή η κάμερα αποκαλύπτει ότι νανουρίζει το μωρό της, δημιουργώντας μια αίσθηση βαθιάς αμηχανίας.

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