Cinema 27.09.2026

«Katseye: Wild Hearts»: Η εκρηκτική πορεία των Katseye έρχεται στις οθόνες μας

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Οι συνδρομητές του Disney+ και του Hulu ετοιμάζονται για μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας ενός από τα πιο πολυσυζητημένα γκρουπ της σύγχρονης μουσικής σκηνής
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το ντοκιμαντέρ «Katseye: Wild Hearts» αποκαλύπτει την πορεία του πολυεθνικού γυναικείου συγκροτήματος Katseye.
  • Η ταινία ξεκινά από το ριάλιτι σόου «Dream Academy», όπου τα μέλη γνωρίστηκαν και διαγωνίστηκαν.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη του συγκροτήματος μέχρι την κυκλοφορία του EP «Wild».
  • Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο σε Disney+ και Hulu από τις 16 Οκτωβρίου.
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Αν παρακολουθείς έστω και λίγο τις παγκόσμιες τάσεις στη μουσική βιομηχανία, είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχεις πετύχει κάπου στο feed σου το φαινόμενο που ακούει στο όνομα KATSEYE. Το πολυεθνικό γυναικείο συγκρότημα κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών ανά τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη pop δεν γνωρίζει σύνορα ή περιορισμούς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Όμως, πίσω από την αψεγάδιαστη εικόνα των μουσικών βίντεο, τις εκρηκτικές χορογραφίες και τη σαγηνευτική σκηνική παρουσία, κρύβεται μια διαδρομή γεμάτη σκληρή δουλειά, ατελείωτες ώρες προπονήσεων, άγχος και συναισθηματικές διακυμάνσεις που σπάνια φτάνουν στα μάτια του κοινού. Όλη αυτή η συναρπαστική πορεία αποκαλύπτεται πλέον στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Katseye: Wild Hearts», το οποίο ετοιμάζεται να κάνει την επίσημη πρεμιέρα του στις 16 Οκτωβρίου στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, προσφέροντας μια σπάνια, αφιλτράριστη ματιά στον κόσμο του αγαπημένου σου γκρουπ.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η αρχή από το ριάλιτι «Dream Academy»

Η ιστορία των Katseye δεν ξεκίνησε σε κάποιο τυχαίο στούντιο ηχογράφησης, αλλά μέσα από τις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες του ριάλιτι σόου διαγωνισμού ταλέντων «Dream Academy». Το ντοκιμαντέρ «Katseye: Wild Hearts» πιάνει το νήμα της αφήγησης από τις πρώτες κιόλας οντισιόν, καταγράφοντας πώς ξεχωριστές προσωπικότητες και ταλέντα από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη συναντήθηκαν, διαγωνίστηκαν και τελικά συνδέθηκαν με ισχυρούς δεσμούς. Μέσα από σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια, θα δεις την καθημερινή προσπάθεια των κοριτσιών να ξεπεράσουν τα όριά τους, τη διαχείριση της πίεσης και τη σταδιακή διαμόρφωση της ταυτότητας του συγκροτήματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η διαδρομή μέχρι το EP «Wild»

Η ταινία δεν σταματά μόνο στη φάση της δημιουργίας του συγκροτήματος, αλλά παρακολουθεί την εξέλιξή τους μέχρι και τις πιο πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες τους. Κομβικό σημείο της αφήγησης αποτελεί η προετοιμασία, οι ηχογραφήσεις και η κυκλοφορία του πιο πρόσφατου EP τους με τίτλο «Wild», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και κατάφερε να σκαρφαλώσει αμέσως στις υψηλότερες θέσεις των charts. Θα παρακολουθήσεις από πρώτο χέρι τη δημιουργική διαδικασία μέσα στο στούντιο, τις ιδέες που ανταλλάχθηκαν, αλλά και τον ενθουσιασμό της στιγμής που το project παραδόθηκε τελικά στο κοινό.

Οι KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακά outfits στο Citi Concert Series, δείχνοντας την ενέργειά τους.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Ραντεβού στις οθόνες στις 16 Οκτωβρίου

Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ έχει ήδη ξεκινήσει. Από τις 16 Οκτωβρίου, οι συνδρομητές των υπηρεσιών Disney+ και Hulu θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ταινία «Katseye: Wild Hearts» και να ζήσουν από κοντά το παρασκήνιο της γέννησης ενός αληθινού pop φαινομένου. Είτε είσαι φανατικός θαυμάστης του συγκροτήματος από την πρώτη μέρα του «Dream Academy» είτε απλώς αγαπάς τις εμπνευσμένες ιστορίες επιτυχίας πίσω από τη μουσική βιομηχανία, αυτό το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να σε κρατήσει καθηλωμένο.

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Katseye Katseye wild hearts ντοκιμαντέρ
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