Fashion 27.09.2026

Πώς να φοράς το πουκάμισο σαν fashionista αυτό το φθινόπωρο

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Μάθε τους πιο ανατρεπτικούς και effortless τρόπους να φορέσεις το πουκάμισο φέτος το φθινόπωρο και απογείωσε τα outfits σου χωρίς προσπάθεια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Γύρισε τα μανίκια των oversized πουκαμίσων, προτιμώντας βαμβακερά ποπλίνα για χαλαρή αίσθηση.
  • Φόρα πουκάμισο σε έντονο χρώμα κάτω από σακάκι, ανασηκώνοντας γιακά και αφήνοντας μανσέτες να φαίνονται.
  • Το τζιν πουκάμισο φοριέται μόνο του ή ανοιχτό σαν πανωφόρι, προσθέτοντας δυναμικό χαρακτήρα.
  • Δέσε καρό πουκάμισα στη μέση για να προσθέσεις χρώμα και μοτίβο σε μινιμαλιστικά σύνολα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περνάς κι εσύ ατελείωτες ώρες σκρολάροντας στο Instagram, πιθανότατα έπεσες κι εσύ πάνω σε κάποιον fashion influencer που διακήρυττε με πάθος ότι το να βάζεις το τοπ σου μέσα από τη ζώνη είναι πλέον επίσημα «out». Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για μια αρκετά τολμηρή δήλωση, μπορούμε άραγε να περιορίσουμε τον τρόπο που ντυνόμαστε σε μια απλή τάση; Η κουβέντα αυτή άνοιξε έναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμο για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την γκαρνταρόμπα μας, παίζοντας με διαφορετικά styling tricks για τα ίδια κομμάτια.

poukamiso+bermuda
https://www.instagram.com/lindseyholland_/?hl=en

Καθώς το φθινόπωρο είναι εδώ, ήρθε η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στο απόλυτο βασικό ῥούχο της σεζόν: το κλασικό πουκάμισο. Αν έχεις βαρεθεί το κλασικό, αυστηρό κούμπωμα και το μονότονο πέρασμα μέσα από το παντελόνι, υπάρχουν έξυπνοι και effortless τρόποι να ανανεώσεις το look σου χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις ολόκληρη καινούργια γκαρνταρόμπα.

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1. Γύρισε τα μανίκια με στιλ

Για να κάνεις ένα απλό γύρισμα στα μανίκια να δείχνει πιο cool και στιλάτο, υπάρχουν δύο βασικά μυστικά. Πρώτον, επίλεξε ένα νούμερο μεγαλύτερο, τα oversized πουκάμισα δημιουργούν μια πιο εντυπωσιακή και ογκώδη σιλουέτα. Δεύτερον, δίνε προσοχή στο ύφασμα. Τα σατέν πουκάμισα είναι μεν κομψά, αλλά δεν προσφέρουν αυτό το αυθεντικό αποτέλεσμα. Αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι είναι ένα crisp, «στητό» βαμβακερό κομμάτι από ποπλίνα που κρατάει τη φόρμα του, χωρίς να σε νοιάζουν οι τσακίσεις, καθώς αυτές χαρίζουν την απόλυτη χαλαρή αίσθηση.

poukamiso_trends
https://www.instagram.com/brittanybathgate/

2. Παίξε με τους γιακάδες και τις μανσέτες

Αυτό που κάποτε θεωρούταν «απεριποίητο» και «πρόχειρο», έχει πλέον μετατραπεί στον πιο cool τρόπο να δείξεις ότι δεν προσπαθείς υπερβολικά με το ντύσιμό σου. Δοκίμασε να κάνεις layering με ένα πουκάμισο σε έντονο χρώμα κάτω από το σακάκι σου, ανασηκώνοντας τον γιακά και αφήνοντας τις ασυνήθιστες μανσέτες να ξεπροβάλλουν έξω από τα μανίκια του παντελονιού ή του πανωφοριού σου.

giakas_poukamiso
https://www.instagram.com/thecarolinelin

3. Δώσε έμφαση στην υφή και το denim

Καθώς ο καιρός ψυχραίνει, η πρακτικότητα μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Το denim on denim παραμένει ιδανικό για τις ήπιες φθινοπωρινές μέρες που δεν απαιτούν ακόμα βαρύ παλτό. Ένα ποιοτικό τζιν πουκάμισο μπορεί να φορεθεί είτε μόνο του είτε ανοιχτό σαν ελαφρύ πανωφόρι, δίνοντας αμέσως έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα στην εμφάνισή σου.

denim_on_denim
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=en

4. Δέσε το στη μέση

Αν έχεις συνηθίσει να δένεις τα πλεκτά σου γύρω από τη μέση, ήρθε η ώρα να κάνεις το ίδιο και με τα πουκάμισά σου. Τα καρό σχέδια επιστρέφουν δυναμικά, και εκτός από το να τα φορέσεις κανονικά, μπορείς να τα δέσεις χαλαρά στη μέση σου. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να προσθέσεις χρώμα και μοτίβο σε ένα κατά τα άλλα μινιμαλιστικό και απλό σύνολο.

poukamiso_sti_mesi
https://www.instagram.com/alexisforeman

5. Εντελώς χαλαρό και ασυμπίεστο

Φυσικά, ο βασικός κανόνας παραμένει η άνεσή σου. Είτε προτιμάς να το φοράς κουμπωμένο μέχρι πάνω είτε εντελώς λυμένο και ατημέλητο, το πουκάμισο προσαρμόζεται στις διαθέσεις σου. Αν δεν θες να χάνεις χρόνο προσπαθώντας να το στρώσεις άψογα μέσα από τη ζώνη σου, άφησέ το απλά ελεύθερο να πέσει χαλαρά πάνω από το παντελόνι σου για ένα απόλυτα ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

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