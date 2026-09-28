«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

Με μια ματιά Η πρεμιέρα της ταινίας «Verity» στο Λονδίνο ήταν ένα μεγάλο κινηματογραφικό και fashion event.

Η Dakota Johnson εντυπωσίασε με λευκή δαντελένια δημιουργία, ενώ ο Josh Hartnett με κομψό μαύρο κοστούμι.

Η Anne Hathaway, έγκυος, έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της ταινίας.

Η ταινία «Verity» βασίζεται σε best-seller και έχει υψηλές προσδοκίες λόγω του cast και του σεναρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπήρχε ένα κινηματογραφικό γεγονός που περιμέναμε με ανυπομονησία, αυτό ήταν αναμφίβολα η πρεμιέρα της ταινίας «Verity», της μεταφοράς του σκοτεινού, εθιστικού μυθιστορήματος που έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα στους αναγνώστες. Η επίσημη πρώτη προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό σινεμά Curzon Mayfair του Λονδίνου και, όπως ήταν αναμενόμενο, το κόκκινο χαλί πλημμύρισε από λάμψη, κομψότητα και ακαταμάχητο χολιγουντιανό αέρα.

Η Dakota Johnson και ο Josh Hartnett έκλεψαν την παράσταση ως το απόλυτο πρωταγωνιστικό ζευγάρι της βραδιάς, παραδίδοντας μαθήματα στυλ και γοητείας μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς που δεν σταμάτησαν να αστράφτουν. Την ίδια ακριβώς ώρα, το ενδιαφέρον μεταφερόταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η βραβευμένη με Όσκαρ συμπρωταγωνίστριά τους, Anne Hathaway, πραγματοποιούσε τη δική της εντυπωσιακή εμφάνιση στους δρόμους της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της παραμένει το απόλυτο fashion icon.

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Η λευκή δαντέλα της Dakota Johnson και η διαχρονική γοητεία του Josh Hartnett

Η Dakota Johnson απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλόγουστες γυναίκες της βιομηχανίας του θεάματος. Η 36χρονη σταρ κέρδισε όλες τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια αιθέρια, λευκή δαντελένια δημιουργία του οίκου Colleen Allen, την οποία συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα και ελάχιστα, διακριτικά κοσμήματα που αναδείκνυαν τη φυσική της ομορφιά. Δίπλα της, ο πάντα γοητευτικός Josh Hartnett στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, επιλέγοντας ένα απόλυτα κομψό, μαύρο κοστούμι Jacquemus, δημιουργώντας μια τέλεια χρωματική αντίθεση που αποθέωσε την αισθητική της βραδιάς.

Η Anne Hathaway παράδωσε μαθήματα maternity style στη Νέα Υόρκη

Ενώ το Λονδίνο ζούσε στον παλμό της πρεμιέρας, η έγκυος Anne Hathaway φρόντισε να στρέψει τα βλέμματα πάνω της από τη Νέα Υόρκη. Η βραβευμένη ηθοποιός εθεάθη να βγαίνει από το ξενοδοχείο της για να μεταβεί σε προγραμματισμένη συνέντευξη για την προώθηση του «Verity», πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά κομψή εμφάνιση. Με άνεση, αυτοπεποίθηση και το χαμόγελο που τη χαρακτηρίζει, η Hathaway απέδειξε πως η εγκυμοσύνη της ταιριάζει απόλυτα, χαρίζοντας στους θαυμαστές της ακόμα ένα iconic στιγμιότυπο.

Η παγκόσμια προσμονή για μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της χρονιάς

Η παράλληλη προώθηση της ταινίας σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη επιβεβαιώνει το τεράστιο μέγεθος της παραγωγής αλλά και τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν για την πορεία της στις αίθουσες. Το «Verity» συνδυάζει ένα λαμπερό cast, ένα σκοτεινό ψυχολογικό σενάριο που βασίζεται σε ένα τεράστιο best-seller και μια αισθητική που ήδη συζητιέται παντού. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κλείσεις το εισιτήριό σου για να διαπιστώσεις αν η μεταφορά της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη είναι όσο καθηλωτική υπόσχονται οι πρωταγωνιστές της.

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