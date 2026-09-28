Μουσική 28.09.2026

Πέτρος Ιακωβίδης: Οι φίλοι του ετοίμασαν την πιο όμορφη έκπληξη για τα γενέθλιά του

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Μια διαφορετική βραδιά για τον Πέτρο Ιακωβίδη, καθώς οι στενοί του φίλοι αποφάσισαν να του κάνουν μια έκπληξη για τα γενέθλιά του
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Φίλοι του Πέτρου Ιακωβίδη ετοίμασαν έκπληξη για τα γενέθλιά του σε βραδινή έξοδο.
  • Η έκπληξη έγινε στο «Ethos» της Γλυφάδας με την παρουσία συνεργατών και φίλων.
  • Παρευρέθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και συνεργάτες του τραγουδιστή.
  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε ευχές, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τη στιγμή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Πέτρο Ιακωβίδη καθώς αγαπημένοι φίλοι του του ευχήθηκαν για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του.

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Ο πολυεπιτυχημένος ερμηνευτής και δημιουργός βρέθηκε το βράδυ Κυριακής με συνεργάτες και φίλους του στο «Ethos» της Γλυφάδας και εκείνοι επέλεξαν να τον… αιφνιδιάσουν με μια τούρτα για τα γενέθλιά του που ήταν την περασμένη εβδομάδα.

Παρόντες ήταν ο hitmaker Φοίβος, η Έλλη Κοκκίνου με την οποία ο Πέτρος Ιακωβίδης εμφανίζεται με μεγάλη επιτυχία στο «Fantasia», οι ποδοσφαιριστές Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Χατζηγιοβάνης, η αδερφή του Μορφούλα και η Κρυσταλλία, ο παραγωγός του Σπύρος Ποταμόπουλος και συνεργάτες του από την Panik Records.

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Ο Πέτρος Ιακωβίδης, που πρόσφατα κυκλοφόρησε τη σαρωτική επιτυχία «Παγκόσμιο Φαινόμενο», έσβησε τα κεράκια και δέχθηκε τις θερμότερες ευχές, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει ξεχωριστά στιγμιότυπα.

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Πέτρος Ιακωβίδης
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