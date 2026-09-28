Μουσικά Νέα 28.09.2026

Lisa: Η πρώτη live εμφάνιση του «Sawadika» στα MTV VMAs 2026

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Η Lisa των Blackpink παρουσίασε για πρώτη φορά live το νέο της single «Sawadika» στα MTV VMAs 2026, με δυναμική χορογραφία και ένα εντυπωσιακό σκηνικό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lisa έκανε την πρώτη live εμφάνιση του «Sawadika» στα MTV VMAs 2026.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε πυγμαχικό θέμα, δυναμική χορογραφία και κινητή πλατφόρμα.
  • Η Lisa κέρδισε το βραβείο «Best Pop» και ήταν υποψήφια σε άλλες τρεις κατηγορίες.
  • Το επερχόμενο EP της «Press Play» κυκλοφορεί 23 Οκτωβρίου, ακολουθεί ντοκιμαντέρ και residency στο Λας Βέγκας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lisa, μέλος των παγκοσμίου φήμης Blackpink, πραγματοποίησε την πρώτη live εμφάνιση του νέου της τραγουδιού «Sawadika» στα φετινά MTV Video Music Awards (VMAs), κλέβοντας τις εντυπώσεις. Η εκτέλεση έλαβε χώρα στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, όπου η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα θέαμα που συνδύαζε στοιχεία από το μουσικό βίντεο του τραγουδιού, δίνοντας έμφαση σε ένα θεματικό μοτίβο πυγμαχίας.

https://www.instagram.com/vmas/
https://www.instagram.com/vmas/

Η Lisa ερμήνευσε τους στίχους με την χαρακτηριστική της ραπ δεινότητα, ενώ η χορογραφία ήταν έντονη και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, η καλλιτέχνιδα μετακινήθηκε πάνω σε μια κινητή πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε τόσο έναν αγώνα πυγμαχίας όσο και ένα ξέφρενο πάρτι. Η παραγωγή του «Sawadika» έγινε από τον Thom Bridges, ο οποίος έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Katseye και John Summit, και το τραγούδι αποτελεί μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο EP της Lisa, με τίτλο «Press Play», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου από τις LLOUD Co./RCA Records.

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Η βραδιά των VMAs ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την Lisa, καθώς απέσπασε το πρώτο βραβείο της βραδιάς στην κατηγορία «Best Pop». Κατά την παραλαβή του βραβείου, η τραγουδίστρια συγκινήθηκε βαθύτατα, δηλώνοντας: «Όλα αυτά τα όνειρα που είχα βραδύς με έφεραν εδώ σήμερα».

https://www.instagram.com/vmas/
https://www.instagram.com/vmas/

Εκτός από το βραβείο «Best Pop», η Lisa ήταν υποψήφια σε τρεις ακόμα κατηγορίες: «Best Cinematography», «Best Editing» και «Best K-Pop». Στην κατηγορία «Best K-Pop», η Lisa διαγωνίστηκε εναντίον των Blackpink, οι οποίες ήταν υποψήφιες για το comeback single τους «Jump». Οι προσωπικές υποψηφιότητες της Lisa αφορούσαν το τραγούδι “Dreamer”, το οποίο ήταν το lead single από το ντεμπούτο άλμπουμ της «Alter Ego», που κυκλοφόρησε το 2025.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα παραγωγικό για την Lisa. Μετά την κυκλοφορία του EP της, το ντοκιμαντέρ της, «Always Lalisa», θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στις 12 Οκτωβρίου. Αργότερα το φθινόπωρο, η Lisa θα ξεκινήσει την residency της με τίτλο «Viva La Lisa» στο Λας Βέγκας, δίνοντας παραστάσεις στο The Colosseum at Caesars Palace στις 13, 14, 27 και 28 Νοεμβρίου.

Η Lisa, ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συνεχίζει να επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική της πορεία και την επιρροή της. Η εμφάνισή της στα VMAs και η επιτυχία της με το “Sawadika” αποτελούν ένα ακόμα ορόσημο στην ήδη εντυπωσιακή της καριέρα.

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LISA MTV VMAs 2026
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