Η Taylor Swift επιστρέφει με το πιο σκοτεινό music video: Η συνεργασία-έκπληξη με τη Dakota Johnson

Με μια ματιά Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το music video για το «Patient Zero» στα VMAs.

Το βίντεο συνδυάζει στοιχεία γοτθικών ιστοριών, αληθινών εγκλημάτων και ψυχολογικών θρίλερ.

Συμμετέχουν η Dakota Johnson, ο Colin Jost και η Cara Delevingne.

Το σπίτι στο βίντεο συμβολίζει μια παγωμένη και νεκρή σχέση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία καλλιτέχνιδα που γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε οπτικό της project σε ένα πολυεπίπεδο αριστούργημα γεμάτο συμβολισμούς, αυτή είναι αναμφίβολα η Taylor Swift. Η αγαπημένη pop icon μόλις κυκλοφόρησε το επίσημο music video για το τραγούδι «Patient Zero», κάνοντας μια θεαματική παγκόσμια πρεμιέρα στη σκηνή των VMAs, τον τόπο που όπως η ίδια αναφέρει αποθέωσε την κουλτούρα των μουσικών βίντεο.

Αυτή τη φορά, η Swift αποφάσισε να βουτήξει στα αγαπημένα της κινηματογραφικά και λογοτεχνικά είδη, συνδυάζοντας στοιχεία από γοτθικές ιστορίες φαντασμάτων, αληθινά εγκλήματα και ψυχολογικά θρίλερ σε ένα περιβάλλον που δεν μας έχει συνηθίσει. Με ένα εκλεκτό cast που περιλαμβάνει τη Dakota Johnson, τον Colin Jost στον ρόλο του «κακού» και την Cara Delevingne στον ρόλο της πέτρας του σκανδάλου, το «Patient Zero» ξεπερνά τα όρια ενός απλού video clip και μετατρέπεται σε μια σκοτεινή, εθιστική αλληγορία για τη σταδιακή φθορά και την παγωνιά μιας σχέσης που έχει πια πεθάνει.

Διάβασε επίσης: Taylor Swift: Έγραψε ιστορία στα MTV VMAs φτάνοντας τα 31 βραβεία

Η συνάντηση κορυφής με τη Dakota Johnson, τον Colin Jost και την Cara Delevingne

Το παρασκήνιο των γυρισμάτων κρύβει στιγμές δημιουργικής τρέλας αλλά και πολύ γέλιο ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Η Taylor Swift δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας Chayse Irvin, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη χημεία της με τη Dakota Johnson, αποκαλύπτοντας πως το γεγονός ότι φορούσαν τα ίδια ρούχα σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν μια ξεκαρδιστική εμπειρία. Παράλληλα, αποθέωσε την ερμηνεία του Colin Jost που υποδύθηκε τον «villain» της υπόθεσης με εξαιρετικό τρόπο, αλλά και την Cara Delevingne, η οποία δέχτηκε να υποδυθεί την αισθησιακή «άλλη γυναίκα», αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει αληθινή φιλία.

Το σπίτι ως μεταφορά για μια παγωμένη και νεκρή σχέση

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα κρύβεται ένα πολύ συγκεκριμένο concept που επιμελήθηκε ο production designer Ethan Tobman. Το απομονωμένο σπίτι στο οποίο διαδραματίζεται η ιστορία λειτουργεί ως μια ζωντανή μεταφορά για την απόσταση, την ψυχρότητα και την ατροφία που βιώνει ένα ζευγάρι όταν η αγάπη έχει πια χαθεί. Οι γοτθικές γωνίες, οι σκιές και η βαριά ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει κλασικό ψυχολογικό θρίλερ, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πόσο βαθιά μελετά η Swift κάθε οπτική λεπτομέρεια των τραγουδιών της.

Η σαρωτική πρεμιέρα στα VMAs και το μοντάζ που καθηλώνει

Η απόφαση να παρουσιαστεί το «Patient Zero» σε πρώτη παγκόσμια προβολή στα βραβεία VMAs αποδείχθηκε η απόλυτη κίνηση ματ. Με το εξαιρετικό μοντάζ του Chancler να δίνει έναν καταιγιστικό ρυθμό στις σκηνές μυστηρίου, το βίντεο κατάφερε να αποσπάσει το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού και να κατακλύσει τα social media μέσα σε λίγα λεπτά. Η Swift έκλεισε την ανακοίνωσή της εκφράζοντας την παντοτινή της αγάπη στους θαυμαστές της, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει να αναλύουν κάθε καρέ του βίντεο για να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μηνύματα που συνηθίζει να αφήνει.

Διάβασε επίσης: