Μουσικά Νέα 28.09.2026

Taylor Swift: Έγραψε ιστορία στα MTV VMAs φτάνοντας τα 31 βραβεία

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Η Αμερικανίδα super star κέρδισε για έκτη φορά το κορυφαίο βραβείο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς στα MTV VMAs 2026.
  • Αφιέρωσε τη νίκη της στην αείμνηστη Dolly Parton, επαινώντας την ως «απόλυτη showgirl».
  • Η Swift κέρδισε επίσης τα βραβεία Artist Director Award και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.
  • Η Mariah Carey έλαβε το πρώτο της βραβείο στα MTV VMAs.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στα MTV Video Music Awards, αποσπώντας το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο της Χρονιάς για το κομμάτι της «The Fate of Ophelia» στην τελετή του 2026. Η νίκη αυτή την καθιέρωσε ακόμη περισσότερο ως την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες διακρίσεις στην ιστορική αυτή κατηγορία, διευρύνοντας το ήδη υπάρχον ρεκόρ της.

taylor_swift_mtv_vma
https://www.instagram.com/mtv/?hl=el

Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Swift εξέφρασε τη μεγάλη της υπερηφάνεια για το συγκεκριμένο βίντεο, τονίζοντας πόσο πολύ το αγάπησε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του. «Ήθελα να μοιάζει σαν ένα συνεχόμενο πλάνο», ανέφερε, αποκαλύπτοντας την τεχνική πρόκληση πίσω από την παραγωγή. Η καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την ψήφο του, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του βίντεο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην χορογράφο Mandy Moore, τον σχεδιαστή παραγωγής Ethan Tobman, τον μοντέρ Chancler Haynes, και τον διευθυντή φωτογραφίας Rodrigo Prieto, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους ανθρώπους που της έδωσαν την αυτοπεποίθηση να σκηνοθετεί βίντεο μόνη της.

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Η Taylor Swift αφιέρωσε την νίκη της στην αείμνηστη Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών. Η Swift περιέγραψε την Parton ως «την απόλυτη showgirl», επαινώντας την ζωντανή και πλούσια αφήγηση των τραγουδιών της, τα οποία παρομοίασε με τις καλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες. «Κάθε φορά που ακούς τα τραγούδια της, είναι σαν να βλέπεις το καλύτερο μουσικό βίντεο που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια τόνισε τον τρόπο με τον οποίο η Dolly Parton διαχειριζόταν την καριέρα και τη ζωή της με χάρη, χαρά, αγάπη και ευγνωμοσύνη, διοχετεύοντας τα πάντα πίσω σε θετική ενέργεια για τους θαυμαστές της. Η Taylor Swift δήλωσε τυχερή που ήταν μία από αυτούς και υπογράμμισε πως θα είναι πάντα. «Νομίζω όλοι ήμασταν πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη στιγμή», είπε συγκινημένη.

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Στην κατηγορία του Καλύτερου Βίντεο της Χρονιάς, η Taylor Swift επικράτησε έναντι άλλων υποψηφίων όπως η Ariana Grande με το «hate that i made you love me», ο Bruno Mars με το «I Just Might», οι GENER8ION με το «STORM starring Yung Lean», η Madonna με το «Confessions II -The Film» και η Sabrina Carpenter με το «Tears».

Η τελετή των VMAs του 2026 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για την Taylor Swift, καθώς κέρδισε επίσης το εναρκτήριο βραβείο «Artist Director Award» και το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Opalite». Νωρίτερα την ίδια βραδιά, είχε παρουσιάσει το μουσικό βίντεο για το νέο της single «Patient Zero», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Dakota Johnson και Colin Farrell.

mtv_vma_2026_taylor_swift
https://www.instagram.com/mtv/?hl=el

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Άλλες σημαντικές διακρίσεις της βραδιάς περιλάμβαναν την Madonna ως Καλλιτέχνη της Χρονιάς και την Sienna Spiro ως Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Snoop Dogg, ενώ μεταδόθηκε από το CBS και το MTV, καθώς και μέσω streaming στο Paramount+.

taylor_swift_madonna_mtv_2026
https://www.instagram.com/mtv/?hl=el

Η Taylor Swift έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να σπάει ρεκόρ και να παραμένει στην κορυφή, ενώ η αφοσίωσή της στην τέχνη και η σύνδεσή της με τους θαυμαστές της αποτελούν βασικούς πυλώνες της μακροχρόνιας επιτυχίας της. Η νίκη αυτή στα VMAs επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη θέση της ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα της εποχής μας.

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2026 MAD VMA 2026 MTV Video Music Awards Taylor Swift
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