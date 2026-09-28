MTV VMAs 2026: Μεγαλειώδες αφιέρωμα στον George Michael από τη νέα γενιά καλλιτεχνών

Το συγκινητικό αφιέρωμα στον George Michael στα MTV VMAs 2026 με τους Adam Lambert, RAYE και Teddy Swims να αποθεώνουν τον θρύλο της pop επί σκηνής

Με μια ματιά Στα MTV VMAs 2026 έγινε αφιέρωμα στον George Michael, σχεδόν μια δεκαετία μετά τον θάνατό του.

Το αφιέρωμα συνέπεσε με τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Older».

Νέοι καλλιτέχνες όπως οι Sombr, RAYE, Teddy Swims και Adam Lambert ερμήνευσαν επιτυχίες του George Michael.

Ο George Michael είχε κερδίσει 4 βραβεία στα VMAs, συμπεριλαμβανομένου του Video Vanguard το 1989. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πιο δυνατό και συναισθηματικό στιγμιότυπο τωνφετινών MTV Video Music Awards 2026 , τα οποία πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, δεν ήταν άλλο από το μεγαλειώδες αφιέρωμα στον θρυλικό George Michael.

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αιφνίδια απώλειά του τα Χριστούγεννα του 2016, η σκηνή των VMAs γέμισε με αναμνήσεις και κορυφαίες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής για να τιμήσουν τον εμβληματικό ποπ σταρ. Το ειδυλλιακό αυτό tribute, το οποίο παρουσίασε ο εκκεντρικός και αγαπημένος της country-pop Orville Peck, συνέπεσε επίσης με τον εορτασμό των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του ιστορικού άλμπουμ «Older» του καλλιτέχνη, το οποίο χάρισε στην παγκόσμια μουσική αξεπέραστα κλασικά κομμάτια όπως τα «Jesus to a Child» και «Fastlove».

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Ένα αστέρι, μια γενιά καλλιτεχνών

Η μουσική σκηνή πήρε «φωτιά» όταν ο πολλά υποσχόμενος, νεαρός καλλιτέχνης Sombr ανέβηκε στη σκηνή, λίγο μετά την εμφάνισή του στο πλευρό της Madonna στην αρχή της βραδιάς, για να ερμηνεύσει τα διαχρονικά «Faith» και «Father Figure». Με τη χαρακτηριστική ροκ ενέργεια και τις εναλλαγές στη φωνή του, ο 21χρονος τραγουδιστής έδωσε νέα πνοή στα κλασικά κομμάτια, ενώ στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν αυθεντικά πλάνα από τα θρυλικά μουσικά βίντεο του George Michael.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η εκπληκτική RAYE, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα με δαντελωτές λεπτομέρειες. Η Βρετανίδα ερμηνεύτρια απέδωσε με μοναδική τζαζ χροιά το θρυλικό ντουέτο «I Knew You Were Waiting for Me», ξεσηκώνοντας το κοινό στο Peacock Theater λίγο πριν ακουστούν οι πρώτες, χαρακτηριστικές νότες του σαξοφώνου στο «Careless Whisper».

Το ασυναγώνιστο «Careless Whisper» ανέλαβε ο Teddy Swims, ο οποίος με τις μοναδικές φωνητικές του ικανότητες έκανε το κοινό, μεταξύ των οποίων οι Shaboozey και Sienna Spiro, να παραληρεί, αποθεώνοντας τη δύναμη της ερμηνείας του.

Η μεγάλη κορύφωση με το «Freedom ’90»

Καθώς ο George Michael υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς ανοιχτά γκέι καλλιτέχνες στην ιστορία της ποπ μουσικής, η βραδιά δεν θα μπορούσε παρά να κλείσει με τον πιο συμβολικό τρόπο. Ο Adam Lambert ανέλαβε τα φωνητικά για το εμβληματικό «Freedom ’90», φέρνοντας ξανά στη σκηνή τη RAYE, τον Sombr και τον Teddy Swims. Στην παρέα τους προστέθηκαν επίσης οι ταλαντούχοι MNEK, Saint Harison και MEEK, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς.

Η τεράστια κληρονομιά ενός θρύλου

Ο George Michael έχει γράψει τη δική του ανεπανάληπτη ιστορία στα MTV VMAs, έχοντας κερδίσει συνολικά 4 βραβεία στην καριέρα του, με σημαντικότερη τιμή το βραβείο Video Vanguard το 1989. Ως το ήμισυ του θρυλικού ντουέτου των Wham! αλλά και ως solo καλλιτέχνης, άφησε πίσω του 8 no. 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και ένα άλμπουμ («Faith») που κυριάρχησε στην κορυφή του Billboard 200 για 12 ολόκληρες εβδομάδες το 1987.

Το φετινό αφιέρωμα απέδειξε πως, χρόνια μετά τον θάνατό του, η μουσική και η αισθητική του George Michael παραμένουν ζωντανές, επηρεάζοντας τις νέες γενιές καλλιτεχνών.

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