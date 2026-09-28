Μουσικά Νέα 28.09.2026

Raye: Η εκρηκτική εμφάνιση στα VMAs 2026 που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Η Raye εντυπωσίασε στην πρώτη solo εμφάνισή της στα MTV VMAs 2026 με 1 εντυπωσιακό act, κόκκινο φόρεμα και μια μουσική αναφορά στην Amy Winehouse
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Raye πραγματοποίησε την πρώτη της solo εμφάνιση στα VMAs 2026 με εντυπωσιακή παράσταση.
  • Ερμήνευσε το "I will overcome" προς τιμήν της Amy Winehouse και το hit "Where is my husband?".
  • Η εμφάνισή της περιλάμβανε τη φωνή της γιαγιάς της και απόσπασμα από το "Funkytown".
  • Η Raye συμμετείχε επίσης σε αφιέρωμα στον George Michael, μαζί με τους Sombr και Teddy Swims.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Raye έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη της solo εμφάνιση στα φετινά MTV Video Music Awards, προσφέροντας μια θεαματική παράσταση που συνδύασε την ακατέργαστη ενέργεια με εκλεπτυσμένη ενορχήστρωση. Η 28χρονη τραγουδοποιός, γνωστή για την ικανότητά της να φέρνει πίσω στη μόδα το big band στυλ, ανέβηκε στη σκηνή συνοδευόμενη από ένα εντυπωσιακό σύνολο μουσικών, συμπεριλαμβανομένης μιας εξάδας εγχόρδων.

https://www.instagram.com/vmas
https://www.instagram.com/vmas

Το show άνοιξε με το κομμάτι «I will οvercome», ένα τραγούδι που αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά της αείμνηστης Amy Winehouse. Η Raye εμφανίστηκε αρχικά φορώντας μια πολυτελή, λευκή γούνα μέχρι το πάτωμα, η οποία αποκαλύφθηκε στη συνέχεια για να αναδείξει ένα αστραφτερό κόκκινο φόρεμα. Η καλλιτέχνιδα, πιστή στην προσέγγισή της, επέλεξε να εμφανιστεί ξυπόλητη, εστιάζοντας αποκλειστικά στην εκφραστικότητα της φωνής της.

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Στη συνέχεια, η Raye βούτηξε στην καρδιά του πιο πρόσφατου άλμπουμ της, «This Music May Contain Hope», με την ερμηνεία του παγκόσμιου hit «Where is my husband?». Η εκτέλεση εμπλουτίστηκε με ένα ιδιαίτερο στοιχείο: η φωνή της γιαγιάς της, η οποία συμμετέχει και στην αυθεντική ηχογράφηση του τραγουδιού. Μια συγκινητική προσθήκη, με τη γιαγιά της να της λέει: «Ξέρω ότι προωθείς αυτό το τραγούδι εδώ και πολύ καιρό. Αλλά να είσαι υπομονετική, εγγονή μου. Ο σύζυγός σου έρχεται». Για να δώσει μια ακόμη πιο disco-funk αίσθηση στην εμφάνισή της, η Raye ενσωμάτωσε ένα απόσπασμα από το κλασικό Funkytown.

https://www.instagram.com/vmas/
https://www.instagram.com/vmas/

Η επιτυχία του «Where is my husband?» δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνική παρουσία. Το τραγούδι, που περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Raye, «This Music May Contain Hope», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, φτάνοντας στο Νο. 11 του Billboard Hot 100. Η κριτική του Rob Sheffield για το άλμπουμ στο Rolling Stone, περιέγραψε την Raye ως μια «belter από το νότιο Λονδίνο με μια επική αυτοβιογραφία ρομαντικής απόγνωσης και αδιάκοπης συναισθηματικής αναταραχής, με φωνητικά που είναι ασταμάτητα όσο και η κλίση της στη μελωδραματική υπερβολή». Η Raye ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο «Song of the Year» για το «Where is my husband?», ανταγωνιζόμενη άλλα σπουδαία ονόματα της μουσικής σκηνής.

Η βραδιά των VMAs είχε και μια άλλη σημαντική στιγμή για την Raye. Μετά την solo εμφάνισή της, συμμετείχε σε ένα ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό George Michael, ο οποίος συμπληρώνει δέκα χρόνια από τον θάνατό του. Η Raye συνεργάστηκε με τους Sombr και Teddy Swims, υπό τη μουσική διεύθυνση του Adam Blackstone, για να τιμήσουν την κληρονομιά του αγαπημένου καλλιτέχνη. Ο George Michael, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 53 ετών, πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είχε κερδίσει 16 βραβεία MTV VMAs και MTV Europe Music Awards κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Video Vanguard το 1989.

https://www.instagram.com/vmas/
https://www.instagram.com/vmas/

Η εμφάνιση της Raye ακολούθησε το εντυπωσιακό άνοιγμα της βραδιάς από την Madonna, η οποία επέστρεψε στα VMAs μετά από 23 χρόνια. Η Madonna, η οποία ηγείται της φετινής διοργάνωσης με 13 υποψηφιότητες, παρουσίασε ένα μοναδικό σόου με συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως οι Carpenter, Charli XCX και Seth Rogen.

Αυτή η χρονιά αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένη για την Raye, η οποία με το «This Music May Contain Hope» και την εμφάνισή της στα VMAs, επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

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MTV VMAs 2026 Raye
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