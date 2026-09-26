Νυχτικό: Πώς να φορέσεις την πιο hot τάση της σεζόν από το πρωί μέχρι το βράδυ

Με μια ματιά Το νυχτικό είναι η νέα hot τάση της σεζόν, φοριέται από το πρωί έως το βράδυ.

Η τάση αυτή κατέκτησε πασαρέλες και δρόμους, προσφέροντας άνεση και vintage αισθητική.

Το styling είναι το κλειδί για να εντάξεις τα νυχτικά στην καθημερινότητά σου.

Μπορείς να συνδυάσεις τα νυχτικά με διάφορα κομμάτια για διαφορετικά looks, από casual έως βραδινά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ρούχο που κατάφερε να κάνει την πιο ανατρεπτική μετάβαση φέτος, αυτό είναι αναμφισβήτητα το νυχτικό. Τα φορέματα τύπου nightie σταμάτησαν πια να αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των βραδινών ωρών και διεκδικούν δυναμικά τον τίτλο του πιο περιζήτητου κομματιού για το τέλος του καλοκαιριού. Η τάση αυτή έκανε δυναμική εμφάνιση στις πασαρέλες διάσημων οίκων, για να κατακτήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες τους δρόμους από την Κοπεγχάγη μέχρι τις πιο γνωστές μητροπόλεις της μόδας, φορεμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του modelling και του street style.

Με την ανάλαφρη, αέρινη γραμμή τους και τις ρομαντικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε μια vintage αισθητική, τα συγκεκριμένα φορέματα προσφέρουν άνεση και παιχνιδιάρικο στυλ. Είτε επιλέξεις ρομαντικά σχέδια με αγγλική δαντέλα και φουσκωτά μανίκια είτε προτιμήσεις minimal slip dresses με αισθητική 90’s, το κλειδί για να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου βρίσκεται αποκλειστικά στο σωστό styling.

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Πώς να φορέσεις τα nightie dresses σε κάθε περίσταση

Η μεγάλη δύναμη αυτής της τάσης κρύβεται στην τεράστια ευελιξία της, καθώς μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα τη δική σου αισθητική. Μπορείς να συνδυάσεις ένα ρομαντικό βαμβακερό φόρεμα με αγγλική δαντέλα μαζί με ένα φθινοπωρινό σουέντ τζάκετ και πέδιλα τύπου thong με τακούνι για μια ισορροπία ανάμεσα στο θηλυκό και το δυναμικό.

Αν θες μια πιο playful νότα στην καθημερινότητά σου, πρόσθεσε μαύρες κλασικές μπαλαρίνες, statement shield γυαλιά ηλίου και ένα εμπριμέ μαντίλι δεμένο στο κεφάλι. Για τις ημέρες που αναζητάς κάτι πιο τολμηρό, δοκίμασε να φορέσεις ένα butter yellow babydoll φόρεμα μαζί με ψηλές σουέντ μπότες μέχρι το γόνατο και μια εντυπωσιακή ζώνη στη μέση για ένα σύγχρονο bohemian αποτέλεσμα.

Μπορείς εξίσου εύκολα να μεταφέρεις το τιραντέ σου φόρεμα στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις συνδυάζοντάς το έξυπνα με ένα ελαφρό καλοκαιρινό πουλόβερ και κομψές μπαλαρίνες με χαμηλό τακούνι. Όταν πέφτει η νύχτα, επίλεξε ένα μαύρο lingerie dress, άφησέ το να πρωταγωνιστήσει και ολοκλήρωσε το βραδινό σου look κρατώντας μια εμβληματική τσάντα χεριού και διακριτικά κοσμήματα.

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