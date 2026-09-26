Sandra Bullock: Η άσκηση γυμναστικής που προτιμά για δυνατούς γλουτούς

Με μια ματιά Η Simone De La Rue προτείνει τη μονόπλευρη γέφυρα γλουτών με αντίσταση για δυνατούς γλουτούς.

Η άσκηση αυτή ενισχύει τους γλουτούς, εξισορροπεί τις διαφορές δύναμης και βελτιώνει τη σταθερότητα.

Η De La Rue δίνει έμφαση στην ελεγχόμενη τεχνική και τις μέτριες αντιστάσεις αντί για τα πολλά κιλά.

Η μονόπλευρη γέφυρα απαιτεί σταθερότητα κορμού και λεκάνης, ενεργοποιώντας οπίσθιους μηριαίους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία κίνηση στην οποία ορκίζονται οι κορυφαίοι προπονητές των stars για τέλεια γραμμή, αυτή δεν είναι άλλη από μια πιο απαιτητική παραλλαγή της κλασικής γέφυρας γλουτών. Η γνωστή celebrity trainer Simone De La Rue, η οποία έχει αναλάβει τα προγράμματα γυμναστικής γυναικών όπως η Rosie Huntington-Whiteley και η Sandra Bullock, γνωρίζει καλύτερα από καθέναν πώς να μετατρέπει μια φαινομενικά απλή άσκηση στο απόλυτο εργαλείο γυμναστικής.

Στη φιλοσοφία της De La Rue, η συνέπεια και η άψογη τεχνική υπερτερούν πάντα έναντι των υπερβολικών κιλών. Η ίδια προτιμά προπονήσεις που βασίζονται σε ελεγχόμενες επαναλήψεις, μέτρια βάρη και έξυπνο εξοπλισμό. Ανάμεσα στις αγαπημένες της επιλογές ξεχωρίζει το single-leg weighted glute bridge, μια μονόπλευρη παραλλαγή με αντίσταση που αναγκάζει κάθε πλευρά του σώματος να εργαστεί αυτόνομα, προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στην οπίσθια αλυσίδα.

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Γιατί να εντάξεις τη μονόπλευρη γέφυρα στη ρουτίνα σου

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή γέφυρα, όπου το βάρος μοιράζεται εξίσου και στα δύο πόδια, η μονομερής εκτέλεση αυξάνει κατακόρυφα τις απαιτήσεις. Ο κορμός και η λεκάνη καλούνται να παραμείνουν απολύτως ακίνητοι, αποτρέποντας οποιαδήποτε περιστροφή. Σύμφωνα με τη De La Rue, η συγκεκριμένη άσκηση προσφέρει ουσιαστική ενδυνάμωση και ανάπτυξη των μυών των γλουτών, εξισορρόπηση τυχόν διαφορών δύναμης ανάμεσα στα δύο πόδια, ενεργοποίηση των οπίσθιων μηριαίων και βελτίωση της σταθερότητας στον κορμό και τη λεκάνη.

Οδηγός εκτέλεσης για απόλυτη ακρίβεια:

Ξάπλωσε ανάσκελα, λύγισε τα γόνατά σου και πάτησε τα πέλματα σταθερά στο πάτωμα, σε απόσταση ανάλογη με το άνοιγμα των ισχίων σου. Τοποθέτησε έναν αλτήρα πάνω από το ισχίο του ποδιού που πατάει κάτω, κρατώντας τον σταθερό με το χέρι σου για να μην μετακινείται. Πίεσε τη φτέρνα σου στο έδαφος και σήκωσε τη λεκάνη ψηλά, μέχρι να έρθεις σε θέση glute bridge χωρίς να υπερεκτείνεις τη μέση. Από την κορυφή της κίνησης, σήκωσε το ελεύθερο πόδι και τέντωσέ το προς τα πάνω. Σφίξε δυνατά τον κοιλιακό σου και κράτησε τα πλευρά σου κλειστά για να διατηρήσεις τη λεκάνη σταθερή. Χωρίς να επιτρέψεις στη λεκάνη να γείρει, κατέβασε ελεγχόμενα το τεντωμένο πόδι μέχρι να έρθει στην ίδια ευθεία με το άλλο ισχίο και επανέφερέ το ψηλά. Κάνε μια μικρή παύση στην κορυφή, δίνοντας έμφαση στη δυνατή σύσπαση του γλουτού. Κατέβασε αργά τους γοφούς σου στο πάτωμα μόνο αφού ολοκληρώσεις τις επαναλήψεις για το συγκεκριμένο πόδι, και στη συνέχεια άλλαξε πλευρά.

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