City Guide 28.09.2026

«Θεόφιλος sold»: Η ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ ζωντανεύει στη νέα σκηνή Μίνι Πειραιώς 131

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Η νέα θεατρική σκηνή Μίνι Πειραιώς 131 υποδέχεται μια πολυταξιδεμένη και απόλυτα επιτυχημένη παράσταση γεμάτη μουσικές, αθωότητα και λαϊκό θέαμα
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Με μια ματιά
  • Νέα θεατρική σκηνή "Μίνι Πειραιώς 131" εγκαινιάζεται με το έργο "Θεόφιλος sold".
  • Το έργο σκηνοθετεί η Όλια Λαζαρίδου και πρωταγωνιστεί ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης.
  • Η παράσταση παρουσιάζει τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ με χιούμορ και λαϊκό θέαμα.
  • Το έργο εστιάζει στην ανθεκτικότητα του Θεόφιλου απέναντι στην κοινή γνώμη, μέσω της ζωγραφικής του.
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«Θεόφιλος sold» – Σαμσών Ρακά

Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ    

Τα Αθηναϊκά Θέατρα/Stages Network εγκαινιάζουν τη νέα τους θεατρική σκηνή, Μίνι Πειραιώς 131, και συνεργάζονται για πρώτη φορά με την Όλια Λαζαρίδου, παρουσιάζοντας από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το έργο «Θεόφιλος sold» του Σαμσών Ρακά, σε δική της σκηνοθεσία.

Τον Θεόφιλο ενσαρκώνει ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, βραβευμένος με το Βραβείο «Κάρολος Κουν» για την ερμηνεία του σε ελληνικό έργο. Μαζί του στη σκηνή η ηθοποιός Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου.

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Η παράσταση «Θεόφιλος sold» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Fougaro Art Center στο Ναύπλιο και στο Παλαιό Πανεπιστήμιο (Μουσείο Ιστορίας) στην Πλάκα. Πρόκειται για ένα γρήγορο, ανάλαφρο και χιουμοριστικό πέρασμα από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Είναι μία αφήγηση – σε πρώτο πρόσωπο – της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου, με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές!

Η ψυχοσύνθεση του Θεόφιλου βρίσκεται πολύ κοντά στην παιδική ηλικία και δεν είναι τυχαίο που στη ζωή του, οι καλύτεροι φίλοι του ήταν τα παιδιά. Ήξερε να τα οργανώνει και κατέστρωνε μαζί τους υπαίθριες παραστάσεις με έργα που έγραφε ο ίδιος!

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Η ζωή του Θεόφιλου μοιάζει με παραμύθι. Ένα παραμύθι συναρπαστικό μα και διδακτικό! Σε αυτήν συνυπάρχουν η παιδική αφέλεια και η ειλικρίνεια με τη σοβαρότητα και τη σοφία μεγάλου δασκάλου. Ο Θεόφιλος, ο ταπεινός αυτός περιπλανώμενος ζωγράφος, που έχουν εξυμνήσει ο Ελύτης, ο Σεφέρης και τόσοι άλλοι, στα μάτια του κόσμου – που τον άκουγε να λέει και να κάνει παράδοξα πράγματα – ήταν ένας σαλός. Τον περιγελούσαν και του έκαναν χοντρά αστεία. Τη χλεύη του κόσμου, τα πειράγματα και τις ειρωνείες για τη διαφορετικότητά του τα αντιμετώπιζε ζωγραφίζοντας ακατάπαυστα κι αφήνοντας το έργο του να μιλήσει γι’ αυτόν. Δεν απελπίστηκε, δεν δείλιασε, δεν εγκατέλειψε τη ζωγραφική ποτέ! Αυτό ήταν και το μυστικό του όπλο, όπως λέει και στο έργο, κάποια στιγμή. Η ζωγραφική του αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα αστείρευτης δημιουργικότητας!

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Σαμσών Ρακάς
Σκηνοθεσία: Όλια Λαζαρίδου
Σκηνικά-Κοστούμια: Κατερίνα Γιαννακά
Φωτισμοί: Θωμάς Οικονομάκος

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Επικοινωνία Παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης,  [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 70’

Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 Πειραίως 131, Γκάζι Αθήνα, 118 54 Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:
Α & Β Ζώνη: 15€, Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), παιδικό (έως 12 ετών): 13€ στη Β΄Ζώνη

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/theofilos-sold-1/
Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου: 211- 1026277 Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00
Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
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Θεόφιλος sold σκηνή Μίνι Πειραιώς 131
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