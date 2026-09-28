Μουσική 28.09.2026

KATSEYE: Το «Saturday Night Live» υποδέχτηκε το girl group – Η εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη

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Η πρεμιέρα της 52ης σεζόν του «Saturday Night Live» είχε έντονο KATSEYE άρωμα, με το group να παρουσιάζει live δύο από τα τραγούδια του «Wild»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι KATSEYE έκαναν το ντεμπούτο τους στο "Saturday Night Live" στην πρεμιέρα της 52ης σεζόν.
  • Παρουσίασαν τα τραγούδια "Animal" και "Hootie Frutti" από το EP τους "Wild".
  • Η εμφάνιση στο "SNL" αποτελεί ορόσημο στην πορεία τους προς το αμερικανικό mainstream κοινό.
  • Το group έχει εμφανιστεί και σε άλλα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά shows όπως "The Tonight Show" και "Today".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπήρχε μία εμφάνιση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το επόμενο μεγάλο βήμα των KATSEYE στην αμερικανική pop σκηνή, αυτή ήταν αναμφίβολα η παρουσία τους στο «Saturday Night Live». Το girl group έκανε το ντεμπούτο του στη θρυλική σκηνή του «SNL» στην πρεμιέρα της 52ης σεζόν, στις 26 Σεπτεμβρίου, και χάρισε στο κοινό δύο performances που είχαν ένταση, ενέργεια και ξεκάθαρη pop ταυτότητα.

https://www.instagram.com/katseyeworld/
https://www.instagram.com/billboard/

Οι KATSEYE παρουσίασαν τα «Animal» και «Hootie Frutti», δύο τραγούδια από το EP «Wild» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση σε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για την ανερχόμενη πορεία τους. Και αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγο την πορεία του group τους τελευταίους μήνες, τότε θα έχεις ήδη καταλάβει ότι η παρουσία τους στο «Saturday Night Live» δεν ήρθε τυχαία, αλλά αποτελεί ακόμη έναν κρίκο σε μια σειρά από εμφανίσεις που τις φέρνουν όλο και πιο κοντά στο mainstream αμερικανικό κοινό.

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Η εμφάνιση των KATSEYE στο «Saturday Night Live» ήταν από εκείνες τις στιγμές που ξεχωρίζουν στην πορεία ενός νέου group, ακριβώς επειδή το «SNL» αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά shows στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις KATSEYE, το γεγονός ότι βρέθηκαν στη σκηνή της εκπομπής ήδη από την πρεμιέρα της 52ης σεζόν είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τους έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη μουσική τους μπροστά σε ένα ευρύτερο αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό. Εσύ μπορεί να τις έχεις γνωρίσει μέσα από τα τραγούδια, τα videos ή τα social media, όμως μια εμφάνιση σε ένα πρόγραμμα με τόσο ισχυρή παρουσία στην αμερικανική pop κουλτούρα λειτουργεί διαφορετικά. Είναι η στιγμή όπου ένα ανερχόμενο όνομα περνά από το digital buzz σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές σκηνές της χώρας.

https://www.instagram.com/billboard/
https://www.instagram.com/billboard/
https://www.instagram.com/billboard/
https://www.instagram.com/billboard/

Για το ντεμπούτο τους στο «Saturday Night Live», οι KATSEYE επέλεξαν δύο τραγούδια από το EP «Wild», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Το «Animal» και το «Hootie Frutti» αποτέλεσαν τις δύο performances της βραδιάς, δίνοντας στο group την ευκαιρία να παρουσιάσει διαφορετικές πλευρές της μουσικής του ταυτότητας. Το γεγονός ότι επέλεξαν τραγούδια από την πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους έκανε την εμφάνιση ακόμη πιο επίκαιρη, καθώς το «SNL» έγινε ουσιαστικά το τηλεοπτικό σκηνικό μέσα από το οποίο το νέο υλικό των KATSEYE συστήθηκε σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Και κάπου εδώ βρίσκεται και η σημασία τέτοιων εμφανίσεων: ένα τραγούδι μπορεί να έχει ήδη το δικό του κοινό στο streaming και στα social media, όμως όταν μεταφέρεται σε μια μεγάλη τηλεοπτική σκηνή αποκτά μια εντελώς διαφορετική δυναμική.

Η παρουσία των KATSEYE στο «Saturday Night Live» έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σημαντικές εμφανίσεις στην αμερικανική τηλεόραση. Τον Αύγουστο, το group είχε εμφανιστεί στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ στη συνέχεια συμμετείχε και στη θερινή σειρά συναυλιών του «Today». Αν παρατηρήσεις τη διαδρομή αυτή, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι KATSEYE έχουν αρχίσει να αποκτούν σταθερή παρουσία σε μεγάλα mainstream τηλεοπτικά formats των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το late-night show του Jimmy Fallon μέχρι το «Today» και πλέον το «Saturday Night Live», κάθε εμφάνιση λειτουργεί ως ένα ακόμη βήμα προς ένα κοινό που δεν περιορίζεται μόνο στους fans του group.

Το ντεμπούτο στο «Saturday Night Live» δεν είναι απλώς ακόμη μία τηλεοπτική εμφάνιση για τις KATSEYE. Είναι ένα ακόμη σημαντικό milestone σε μια πορεία που δείχνει να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη προβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» και το «Today», η παρουσία τους στο «SNL» προσθέτει ένα ακόμη από τα πιο αναγνωρίσιμα αμερικανικά τηλεοπτικά brands στο ενεργητικό τους. Και όσο το group συνεχίζει να εμφανίζεται σε τέτοια μεγάλα formats, τόσο περισσότερο η μουσική του περνά από το fanbase και το διαδίκτυο σε ένα ευρύτερο mainstream κοινό.

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