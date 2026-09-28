Celeb World 28.09.2026

Dove Cameron: Το παραμυθένιο νυφικό της από Valentino – Το πέπλο των 4 μέτρων που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Η συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της τελευταίας πρόβας στη Ρώμη αποκάλυψε μια αριστουργηματική δημιουργία που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την ξεχωριστή μέρα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Dove Cameron παντρεύτηκε τον Damiano David στην Τοσκάνη με νυφικό Valentino.
  • Το νυφικό, σχεδιασμένο από τον Alessandro Michele, ήταν από μεταξωτό σατέν και σιφόν.
  • Το εντυπωσιακό πέπλο των τεσσάρων μέτρων ήταν κεντημένο με κρυστάλλους που σχημάτιζαν αστερισμούς.
  • Η Dove Cameron δήλωσε ότι ένιωσε για πρώτη φορά ο εαυτός της με αυτό το νυφικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα celebrity ζευγάρι που γνωρίζει πώς να συνδυάζει την απόλυτη ροκ αισθητική με τη ρομαντική υψηλή ραπτική, αυτοί είναι αναμφίβολα η Dove Cameron και ο Damiano David. Ο παραμυθένιος γάμος τους στην ειδυλλιακή Τοσκάνη ήταν το γεγονός που περίμενε ολόκληρος ο κόσμος της μόδας, αλλά αυτό που έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση ήταν το καθηλωτικό νυφικό της νύφης. Σχεδιασμένο από τον Alessandro Michele για τον οίκο Valentino, το φόρεμα αποκαλύφθηκε μέσα από τις αποκλειστικές εικόνες του Vogue, χαρίζοντάς μας μια σπάνια ματιά στις αμέτρητες, χειροποίητες λεπτομέρειες που το συνέθεταν.

https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt
https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt

Λίγες μόλις ημέρες πριν αναχωρήσει για την ιταλική ύπαιθρο, η Dove επισκέφθηκε το ατελιέ του Valentino στη Ρώμη για την τελική πρόβα, όπου είδε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο το φόρεμα μαζί με το πέπλο. Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία: ένα δυνατό επιφώνημα ενθουσιασμού που γρήγορα μετατράπηκε σε δάκρυα απόλυτης ευτυχίας μόλις το φόρεσε. Για μια καλλιτέχνιδα που ξεκίνησε ως παιδικό αστέρι της Disney, εξελίχθηκε σε pop star και τώρα στάθηκε νύφη δίπλα στον frontman των Måneskin, αυτή η couture δημιουργία σηματοδότησε την απόλυτη ολοκλήρωση ενός προσωπικού και στιλιστικού κύκλου.

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https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt
https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt

Η αριστουργηματική απλότητα του μεταξωτού φορέματος Valentino

Το ζητούμενο για την Dove Cameron ήταν να νιώθει ο εαυτός της, επιλέγοντας ένα στυλ που η ίδια χαρακτήρισε ως «απλό αλλά αναβαθμισμένο». Ο Alessandro Michele υλοποίησε το όραμά της δημιουργώντας ένα φόρεμα από λαμπερό μεταξωτό σατέν και διαδοχικές στρώσεις αέρινης μεταξωτής σιφόν. Το γλυπτό μπούστο αγκάλιαζε άψογα τη σιλουέτα της, ενώ η δραματική ουρά από επιπλέον στρώσεις λευκού σιφόν έδινε μια αίσθηση συνεπούς κίνησης. Στην πλάτη, μια σειρά από μεταξωτά κουμπιά κατέβαινε προς την ουρά, μένοντας επίτηδες μισοανοιχτή ώστε να δημιουργείται ένα εντυπωσιακό σκίσιμο που άνοιγε σαν βεντάλια σε κάθε της βήμα.

https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt
https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt

Το τεσσάρων μέτρων αστρικό πέπλο και ο προσωπικός συμβολισμός

Παρά την κομψότητα του φορέματος, το στοιχείο που καθήλωσε τους πάντες ήταν το μεταξωτό τούλινο πέπλο μήκους τεσσάρων μέτρων. Το πέπλο ήταν κεντημένο εξ ολοκλήρου στο χέρι με μικροσκοπικούς κρυστάλλους και χάντρες τοποθετημένες έτσι ώστε να σχηματίζουν αστερισμούς, δημιουργώντας ένα ουράνιο (celestial) εφέ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια δεν ήταν τυχαία, καθώς το μεσαίο όνομα της Dove είναι Celeste, γεγονός που μετέτρεψε το κέντημα σε μια βαθιά προσωπική αναφορά στην ταυτότητά της. Την εμφάνιση συμπλήρωσαν κρυσταλλικά κλιπ μαλλιών Valentino, συνεχίζοντας το ίδιο αστρικό θέμα.

https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt
https://www.instagram.com/justnostalgia.jnt

Η εκπλήρωση ενός ονείρου ζωής για τη νύφη

Η Dove Cameron εξομολογήθηκε πως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε νιώσει απόλυτα ο εαυτός της δοκιμάζοντας νυφικά, μέχρι τη στιγμή που φόρεσε τη συγκεκριμένη δημιουργία. Ο οίκος Valentino αποτελούσε πάντα τον οίκο μόδας των ονείρων της για μια τέτοια συνεργασία, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Το τελικό αποτέλεσμα κατάφερε να ισορροπήσει απόλυτα ανάμεσα στο ρομαντικό, το δραματικό και το αστρικό στοιχείο, διατηρώντας παράλληλα την καθαρότητα και την απλότητα που αναζητούσε.

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Damiano David Dove Cameron ΓΑΜΟΣ Πρόβα νυφικού
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