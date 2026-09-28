La Pausa: Το θρυλικό σπίτι της Coco Chanel αναγεννήθηκε – Ο Peter Marino μιλά για την εντυπωσιακή αποκατάσταση

Με μια ματιά Η La Pausa, το σπίτι της Coco Chanel στη Γαλλική Ριβιέρα, αποκαταστάθηκε από τον αρχιτέκτονα Peter Marino.

Ο κήπος της La Pausa αποκαταστάθηκε με στόχο την επαναφορά της ατμόσφαιρας της δεκαετίας του 1930.

Η La Pausa, που σημαίνει "η παύση", ήταν προσωπικό καταφύγιο και πηγή έμπνευσης για τη Coco Chanel.

Η αποκατάσταση διατήρησε τη φυσική αισθητική του κήπου, με φυτά όπως λεβάντα, ίριδες και ελιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η La Pausa, το εμβληματικό σπίτι της Coco Chanel στη Γαλλική Ριβιέρα, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μέσα από ένα νέο αφιέρωμα του Architectural Digest. Το βίντεο μας μεταφέρει στο ιστορικό καταφύγιο της θρυλικής σχεδιάστριας στο Roquebrune-Cap-Martin και παρουσιάζει τους εντυπωσιακούς κήπους του, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν από τον αρχιτέκτονα Peter Marino με στόχο να επαναφέρουν την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1930. Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη τιμή να σκηνοθετώ αυτό το επεισόδιο για το @archdigest στη La Pausa, το εμβληματικό σπίτι της Coco Chanel, παρουσιάζοντας τον κήπο που σχεδιάστηκε από τον @petermarinoarchitect».

Τι είναι η La Pausa, το σπίτι της Coco Chanel

Η La Pausa ήταν το προσωπικό καταφύγιο της Gabrielle «Coco» Chanel στη Γαλλική Ριβιέρα. Η σχεδιάστρια αγόρασε την έκταση το 1928, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοκρατορία της στον χώρο της μόδας και το άρωμα Chanel No. 5 είχαν ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων με θέα στη Μεσόγειο, η Chanel δημιούργησε μαζί με τον αρχιτέκτονα Robert Streitz μια κατοικία με αυστηρή και λιτή αισθητική, εμπνευσμένη εν μέρει από το μοναστήρι του Aubazine όπου είχε μεγαλώσει. Το όνομα La Pausa σημαίνει «η παύση» και αποτύπωνε τον χαρακτήρα που είχε για εκείνη το σπίτι: έναν χώρο μακριά από την ένταση της καθημερινότητας και ταυτόχρονα μια πηγή δημιουργικής έμπνευσης.

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Ο κήπος που θυμίζει Chanel

Η φύση γύρω από τη La Pausa αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του σπιτιού. Λεβάντα, ίριδες, γιασεμί, ελιές, κάκτοι και μεσογειακά φυτά δημιουργούν ένα τοπίο που παραμένει άμεσα συνδεδεμένο με την αισθητική της Chanel. Ιδιαίτερη σημασία έχει μάλιστα το γεγονός ότι το γιασεμί και η ίριδα αποτελούν συστατικά του Chanel No. 5. Σήμερα, περίπου 250 αιωνόβιες ελιές δεσπόζουν στην έκταση, ενώ δύο από τα παλαιότερα δέντρα διατηρήθηκαν ήδη από την εποχή της αρχικής κατασκευής της κατοικίας.

Η αποκατάσταση από τον Peter Marino

Το 2015 ο οίκος Chanel απέκτησε ξανά τη La Pausa από τους κληρονόμους του Emery Reves και ανέθεσε στον Peter Marino την αποκατάσταση του σπιτιού και των κήπων. Ο αρχιτέκτονας, ο οποίος έχει μακρά συνεργασία με τον οίκο Chanel, μελέτησε το ιστορικό αρχείο του κτήματος και επέλεξε το 1935 ως βασικό σημείο αναφοράς για την επαναφορά του τοπίου. Η φιλοσοφία του δεν ήταν να δημιουργήσει έναν καινούργιο, εντυπωσιακό κήπο, αλλά να αναδείξει ξανά αυτόν που είχε οραματιστεί η ίδια η Coco Chanel.

Η λεβάντα, οι ίριδες και οι αιωνόβιες ελιές

Περπατώντας σήμερα στη La Pausa, το τοπίο χαρακτηρίζεται από μεγάλες εκτάσεις λεβάντας, ανθισμένες ίριδες και γιασεμί, ενώ οι παλιές ελιές προσθέτουν έναν ιδιαίτερο μεσογειακό χαρακτήρα. Η Chanel αγαπούσε την πιο φυσική, σχεδόν ανεπιτήδευτη εικόνα του τοπίου και προτιμούσε φυτά που μπορούσαν να ευδοκιμήσουν στις συνθήκες της Νότιας Γαλλίας. Ο Peter Marino διατήρησε αυτή τη φιλοσοφία, επαναφέροντας τον κήπο στην αισθητική της εποχής χωρίς να αλλοιώσει τον φυσικό του χαρακτήρα.

Η La Pausa παραμένει έτσι ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της κληρονομιάς της Coco Chanel – όχι μόνο επειδή αποτέλεσε το προσωπικό της καταφύγιο, αλλά και επειδή αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη σχέση της με την αρχιτεκτονική, τη φύση και την αισθητική.

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