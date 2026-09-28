Celeb World 28.09.2026

Το ξέφρενο γλέντι της Dua Lipa σε οικογενειακό γάμο – Δες το βίντεο

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Η Dua Lipa βρέθηκε σε οικογενειακό γάμο στην Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου και διασκέδασε χορεύοντας στους ρυθμούς της παραδοσιακής αλβανικής μουσικής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa παραβρέθηκε σε οικογενειακό γάμο στο Κοσσυφοπέδιο, χορεύοντας παραδοσιακή μουσική.
  • Ο Αλβανός τραγουδιστής Ramadan Krasniqi – Dani μοιράστηκε βίντεο της Lipa από τον γάμο.
  • Η Dua Lipa, γεννημένη στο Λονδίνο από γονείς από το Κοσσυφοπέδιο, έχει ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα της.
  • Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε την παρουσία της στον γάμο μέσω Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από το γλέντι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η διεθνούς φήμης pop star Dua Lipa βρέθηκε πρόσφατα στο Κοσσυφοπέδιο, όχι για κάποια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά για να γιορτάσει ένα σημαντικό οικογενειακό γεγονός. Η τραγουδίστρια συμμετείχε σε έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Πρίστινα, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές στους καλεσμένους και προκαλώντας ενθουσιασμό στα social media.

https://www.instagram.com/dualipa
https://www.instagram.com/dualipa

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dua Lipa ήταν παρούσα σε έναν γάμο όπου η ατμόσφαιρα ήταν άκρως γιορτινή. Η ίδια, αδιαφορώντας για τη διάσημη ιδιότητά της, αφέθηκε στη χαρά της στιγμής, χορεύοντας ασταμάτητα στους ρυθμούς της παραδοσιακής αλβανικής γαμήλιας μουσικής. Η παρουσία της αποτέλεσε έκπληξη και ευχάριστη συνθήκη για τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν στιγμές με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Μια ξεχωριστή στιγμή από το γλέντι μοιράστηκε στα social media ο γνωστός Αλβανός τραγουδιστής Ramadan Krasniqi – Dani. Ο Dani, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος στον γάμο, δημοσίευσε βίντεο όπου η Dua Lipa φαίνεται να απολαμβάνει το πάρτι, ενώ ο ίδιος την αποθέωσε γράφοντας: «Είμαστε πολύ τυχεροί που το έθνος μας έχει την Dua Lipa μας! Ζήτω το αστέρι, είθε οι επιτυχίες σου να μην σταματήσουν ποτέ!».

https://www.instagram.com/dualipa
https://www.instagram.com/dualipa

Η σύνδεση της Dua Lipa με το Κοσσυφοπέδιο

Η Dua Lipa έχει ισχυρούς δεσμούς με το Κοσσυφοπέδιο, καθώς είναι η γενέτειρά της. Η οικογένειά της, γονείς της Anesa και Dukagjin Lipa, μετανάστευσαν από την Πρίστινα στο Λονδίνο της Αγγλίας, όπου και γεννήθηκε η ίδια. Αργότερα, η οικογένεια επέστρεψε στην Πρίστινα μετά την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου το 2008. Η Dua Lipa, σε ηλικία 15 ετών, επέστρεψε στη Βρετανία, όπου συνέχισε την πορεία της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη τραγουδίστρια επισκέπτεται την πατρίδα της. Στα τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου του 2026, η Dua Lipa βρέθηκε στο Κοσσυφοπέδιο για να συμμετάσχει στο φεστιβάλ «Sunny Hill», ένα μουσικό γεγονός που διοργανώνει η ίδια μαζί με τον πατέρα της, Dukagjin Lipa.

Η ίδια η Dua Lipa επιβεβαίωσε την παρουσία της στον γάμο και μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο από το γλέντι. Σε αυτά, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή, να συμμετέχει ενεργά στον παραδοσιακό χορό, δείχνοντας την αγάπη και την αφοσίωσή της στις ρίζες της. Ακόμη και η αδερφή της, Rina Lipa, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο και μια φωτογραφία του ζευγαριού.

Η συμμετοχή της Dua Lipa σε οικογενειακές στιγμές, όπως αυτή του γάμου, αναδεικνύει την προσγειωμένη πλευρά της, παρά τη διεθνή της φήμη. Οι στιγμές αυτές, γεμάτες χαρά και παραδοσιακούς χορούς, αποτελούν μια υπενθύμιση των βαθιών ριζών της και της στενής της σχέσης με την οικογένεια και την πατρίδα της.

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