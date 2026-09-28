TV & Media 28.09.2026

«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

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Από την αγαπημένη σου μουσική μέχρι το πρωινό self-care, δες 5 εύκολα tips για να βάλεις καλύτερο vibe στην καθημερινότητά σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ξεκίνα τη μέρα σου με αγαπημένη μουσική για καλύτερη διάθεση και ενέργεια.
  • Ξύπνα λίγο νωρίτερα για να απολαύσεις ήρεμες στιγμές χωρίς βιασύνη.
  • Ενσωμάτωσε λίγη κίνηση, όπως διατάσεις ή περίπατο, για να νιώσεις ανανεωμένος.
  • Αφιέρωσε χρόνο σε μια ευχάριστη δραστηριότητα που αγαπάς για να φροντίσεις τον εαυτό σου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις πίσω σου την ανεμελιά, τη θετική ενέργεια και όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που σε κάνουν να χαμογελάς. Με την καμπάνια «Back to glam – Back to Mad», το MAD δίνει τον δικό του ρυθμό στην επιστροφή, υπενθυμίζοντάς σου πως κάθε νέα αρχή μπορεί να έχει τη δική της λάμψη. Αυτή τη φορά, η Φαίη Βώκου έρχεται με το σύνθημα «Back to Crazy – Back to Vibes», βάζοντας στο επίκεντρο την καλή διάθεση, τον αυθορμητισμό και τη θετική ενέργεια.

Η Φαίη Βώκου με ακουστικά και γατίσια αυτιά στο στούντιο του MAD Radio 106.2 αποκαλύπτει την καλοκαιρινή της playlist.
Η ραδιοφωνική παραγωγός Φαίη Βώκου μέσα στο στούντιο του Mad Radio 106.2.

Ας είμαστε ειλικρινείς: το πρωινό ξύπνημα δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ειδικά όταν σε περιμένει μια γεμάτη μέρα με δουλειά, σχολή, υποχρεώσεις και αμέτρητα πράγματα που πρέπει να προλάβεις. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάς το πρωί μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου και το πώς θα αντιμετωπίσεις όσα ακολουθούν. Μερικές απλές συνήθειες, χωρίς αυστηρά προγράμματα και περιττή πίεση, μπορούν να κάνουν την πρωινή σου ρουτίνα πιο ευχάριστη και να σου προσφέρουν την ενέργεια που χρειάζεσαι.

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Με έμπνευση από το «Back to Crazy – Back to Vibes», ήρθε η στιγμή να βάλεις τη δική σου πινελιά στην καθημερινότητα και να κάνεις το πρωινό ξύπνημα λίγο πιο fun. Από τη μουσική που ακούς μόλις ανοίξεις τα μάτια σου μέχρι τον χρόνο που αφιερώνεις στον εαυτό σου, υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσεις μια ρουτίνα που σε εκφράζει. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, 5 απλά tips που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκινάς κάθε μέρα με καλύτερη διάθεση, περισσότερη αισιοδοξία και, φυσικά, το δικό σου μοναδικό vibe.

5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

1. Βάλε την αγαπημένη σου μουσική να παίζει από το πρωί

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Η μουσική έχει τη δύναμη να αλλάξει την ατμόσφαιρα και να επηρεάσει τη διάθεσή σου, γι’ αυτό και μπορεί να γίνει ο ιδανικός σύμμαχος για ένα πιο ευχάριστο πρωινό ξύπνημα. Αντί να ξεκινάς τη μέρα σου πατώντας ξανά και ξανά το snooze, δημιούργησε μια playlist με τα αγαπημένα σου τραγούδια και άφησε τον ρυθμό να σε βάλει σε κίνηση. Είτε προτιμάς pop hits είτε χορευτικά κομμάτια που δεν σε αφήνουν να μείνεις ακίνητος, λίγη μουσική μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πρωινή σου διάθεση.

Μπορείς, μάλιστα, να μετατρέψεις το δωμάτιό σου σε μια μικρή προσωπική σκηνή, τραγουδώντας και χορεύοντας όσο ετοιμάζεσαι. Το σημαντικό είναι να επιλέγεις ήχους που σου αρέσουν και σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα. Άλλωστε, κάθε μέρα αξίζει να ξεκινά με το δικό της soundtrack!

2. Ξύπνα λίγο νωρίτερα και απόλαυσε τον χρόνο σου

Pexels
Pexels

Το να ξεκινάς την ημέρα σου βιαστικά, προσπαθώντας να προλάβεις τα πάντα, μπορεί να δημιουργήσει άγχος από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Αν το πρόγραμμά σου το επιτρέπει, δοκίμασε να ξυπνάς λίγο νωρίτερα, ώστε να έχεις χρόνο να ετοιμαστείς χωρίς πίεση και να απολαύσεις μερικές στιγμές ηρεμίας. Ένας καφές, ένα χαλαρό πρωινό, λίγη μουσική ή απλώς μερικά λεπτά μακριά από την οθόνη του κινητού σου μπορούν να γίνουν η αγαπημένη σου πρωινή συνήθεια.

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις κάθε λεπτό με δραστηριότητες ούτε να ακολουθείς μια τέλεια οργανωμένη ρουτίνα. Αρκεί να δώσεις στον εαυτό σου τον χρόνο που χρειάζεται για να ξυπνήσει και να μπει σταδιακά στους ρυθμούς της ημέρας. Μερικές φορές, το να μην ξεκινάς τη μέρα σου με βιασύνη είναι από μόνο του ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου.

3. Βάλε λίγη κίνηση στην πρωινή σου ρουτίνα

Άνθρωπος να σηκώνει μπάρα με βάρη σε γυμναστήριο, για να ξαναβάλεις τα αθλητικά σου.
Unsplash

Δεν χρειάζεται να κάνεις μια έντονη προπόνηση μόλις σηκωθείς από το κρεβάτι για να νιώσεις πιο δραστήριος. Λίγες διατάσεις, μερικές απλές ασκήσεις στο σπίτι ή ένας σύντομος περίπατος μπορούν να σε βοηθήσουν να ενεργοποιήσεις το σώμα σου και να αφήσεις πίσω τη νύστα. Ακόμη και δέκα λεπτά κίνησης είναι μια καλή αρχή, αρκεί να επιλέξεις κάτι που σου ταιριάζει και δεν σου δημιουργεί επιπλέον πίεση.

Μπορείς να συνδυάσεις την κίνησή σου με την αγαπημένη σου playlist, ώστε να κάνεις τη διαδικασία ακόμη πιο ευχάριστη. Αν, πάλι, δεν είσαι λάτρης της γυμναστικής, ένας περίπατος στη γειτονιά ή λίγες διατάσεις δίπλα στο παράθυρο είναι αρκετά για να ξεκινήσεις. Στόχος δεν είναι να πιέσεις τον εαυτό σου, αλλά να βρεις έναν τρόπο να νιώθεις πιο ανανεωμένος και έτοιμος για όσα έχει να σου φέρει η μέρα.

4. Αφιέρωσε λίγο χρόνο σε κάτι που αγαπάς

Ξανθιά γυναίκα με γαλάζιο φόρεμα τεντώνεται σε φωτεινή κουζίνα
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Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, είναι εύκολο να ξεχνάς να αφιερώνεις χρόνο σε όσα σε ευχαριστούν πραγματικά. Γι’ αυτό, προσπάθησε να εντάξεις στην πρωινή σου ρουτίνα μια μικρή δραστηριότητα που θα κάνεις αποκλειστικά για εσένα. Μπορεί να είναι λίγες σελίδες από το αγαπημένο σου βιβλίο, η καταγραφή των σκέψεών σου σε ένα ημερολόγιο, η περιποίηση του εαυτού σου ή η προετοιμασία ενός πρωινού που απολαμβάνεις.

Ακόμη κι αν έχεις μόλις δέκα λεπτά στη διάθεσή σου, μπορείς να τα αξιοποιήσεις κάνοντας κάτι που σε χαλαρώνει και σου προσφέρει ευχαρίστηση. Αυτές οι μικρές στιγμές μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ευχάριστο ξεκίνημα πριν μπεις στους ρυθμούς των υποχρεώσεών σου. Το μυστικό είναι να μη βλέπεις την πρωινή σου ρουτίνα ως μια ακόμη λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνεις, αλλά ως μια ευκαιρία να φροντίσεις τον εαυτό σου.

5. Βάλε μικρούς στόχους και ξεκίνα με θετική σκέψη

Μια νεαρή γυναίκα με χαρούμενο χαμόγελο, ντυμένη με κοντό μπλουζάκι και σορτς, απολαμβάνει μια στιγμή χαλάρωσης.
Pexels

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις όσα έχεις να κάνεις μέσα στην ημέρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεσή σου. Αντί να σκέφτεσαι από το πρωί όλες τις εκκρεμότητες που σε περιμένουν, δοκίμασε να οργανώνεις τις υποχρεώσεις σου σε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Έτσι, μπορείς να επικεντρώνεσαι σε όσα έχεις να κάνεις κάθε φορά, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα.

Μια ακόμη απλή συνήθεια είναι να σκέφτεσαι κάθε πρωί κάτι για το οποίο νιώθεις ευγνωμοσύνη ή κάτι όμορφο που περιμένεις μέσα στην ημέρα. Δεν χρειάζεται να βλέπεις τα πάντα θετικά ούτε να πιέζεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς χαρούμενος. Δώσε, όμως, χώρο στις μικρές επιτυχίες, αναγνώρισε την προσπάθειά σου και θυμήσου πως δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είναι τέλεια για να έχει όμορφες στιγμές.

«Back to Crazy – Back to Vibes»: Βρες το δικό σου vibe!

Η καλή διάθεση δεν είναι κάτι που μπορείς να προγραμματίσεις, ούτε είναι απαραίτητο να ξυπνάς κάθε πρωί γεμάτος ενέργεια και ενθουσιασμό. Μπορείς, όμως, να δημιουργήσεις μικρές συνήθειες που κάνουν την καθημερινότητά σου πιο ευχάριστη και σου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία για εσένα. Είτε αυτό σημαίνει να ξεκινάς τη μέρα σου με μουσική είτε να απολαμβάνεις λίγα λεπτά ηρεμίας, το σημαντικό είναι να ανακαλύψεις τι λειτουργεί καλύτερα για εσένα.

Ραδιοφωνικός παραγωγός του Mad Radio 106,2 γυρισμένος πλάτη στο στούντιο
Παραγωγός στο στούντιο του Mad Radio 106,2.

Το «Back to Crazy – Back to Vibes» της Φαίης Βώκου και του MAD μάς θυμίζει πως η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να έχει περισσότερο αυθορμητισμό, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια. Βρες τον δικό σου ρυθμό, κάνε χώρο για τις μικρές απολαύσεις και ξεκίνα κάθε μέρα με το vibe που σου ταιριάζει!

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mad radio 106.2 Φαίη Βώκου
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