Cinema 28.09.2026

Emma Stone: Η μεγάλη επιστροφή που κανείς δεν περίμενε – Πρωταγωνιστεί στο «The Catch» του Dave McCary

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η βραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «The Catch», μια νέα ταινία που συνδυάζει κωμωδία και συναίσθημα, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Dave McCary
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Emma Stone πρωταγωνιστεί στο «The Catch», επιστρέφοντας στις αισθηματικές κομεντί μετά από δέκα χρόνια.
  • Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο σύζυγός της, Dave McCary, ενώ συνεργάζονται και στην παραγωγή.
  • Η ταινία διαδραματίζεται στον κόσμο του μπέιζμπολ, με την Stone να υποδύεται μια φανατική φίλαθλο.
  • Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Chris Pine, Tim Robbins και Sissy Spacek.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Emma Stone επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ταινία που φαίνεται να έχει όλα τα συστατικά για να ξεχωρίσει. Η βραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «The Catch», μια νέα παραγωγή με φόντο τον κόσμο του μπέιζμπολ, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή της στο είδος των αισθηματικών κομεντί έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια. Και αυτή τη φορά υπάρχει ακόμη μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια πίσω από την κάμερα, καθώς τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο σύζυγός της, Dave McCary. Το ζευγάρι συνεργάζεται μάλιστα και στην παραγωγή της ταινίας μέσω της εταιρείας τους Fruit Tree, ενώ στο πλευρό της Emma Stone βρίσκεται ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ, με τους Chris Pine, Tim Robbins και Sissy Spacek να συμμετέχουν στην ιστορία.

emma_stone
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο «The Catch», η Emma Stone υποδύεται μια φανατική φίλαθλο του μπέιζμπολ, η οποία βλέπει την αγαπημένη της ομάδα να χάνει έναν κρίσιμο αγώνα εξαιτίας ενός δικού της λάθους. Το περιστατικό δεν μένει όμως απλώς μέσα στο γήπεδο. Η ηρωίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τύψεις για την ήττα, ενώ παράλληλα αποκτά μια δημοσιότητα που κάθε άλλο παρά επιθυμούσε. Η συγκεκριμένη συνθήκη δημιουργεί ένα μείγμα κωμωδίας, συναισθήματος και αμηχανίας, με την ιστορία να ακολουθεί την προσπάθειά της να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας στιγμής που θα ήθελε πιθανότατα να ξεχάσει.

Διάβασε επίσης: «Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

Η νέα ταινία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο, καθώς η Emma Stone επιστρέφει σε ένα κινηματογραφικό είδος με το οποίο έχει συνδεθεί έντονα στο παρελθόν. Η ηθοποιός έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε ρομαντικές και κωμικές παραγωγές, όμως τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί σε πιο απαιτητικές και δραματικές επιλογές. Το «The Catch» φαίνεται να της δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει σε μια πιο ανάλαφρη κινηματογραφική συνθήκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιστορία στερείται συναισθηματικού βάθους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Dave McCary, σύζυγος της Emma Stone και σκηνοθέτης με σημαντική εμπειρία στην κωμωδία. Το «The Catch» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του μετά το «Brigsby Bear» του 2017, το οποίο είχε προβληθεί και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance. Η συνεργασία του με την Emma Stone αποκτά έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς οι δυο τους μεταφέρουν τη δημιουργική τους σχέση και στη μεγάλη οθόνη.

Η Έμμα Στόουν χαμογελάει, καθώς το Sinners και το One Battle After Another ετοιμάζονται για τα Όσκαρ 2026.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Emma Stone δεν θα είναι μόνη της σε αυτή τη νέα κινηματογραφική περιπέτεια. Στο καστ συμμετέχουν ο Chris Pine, ο Tim Robbins και η Sissy Spacek, ενώ μέρος της ταινίας έχει αναλάβει και ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου και κωμικός Druski. Συμμετέχουν επίσης οι Ashley Padilla και άλλα ονόματα, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδυάζει διαφορετικές γενιές και διαφορετικές πλευρές της κωμωδίας και της υποκριτικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν το καλοκαίρι και πλέον έχουν ολοκληρωθεί, με την παραγωγή να περνά στο επόμενο στάδιο πριν από την κινηματογραφική της κυκλοφορία. Το «The Catch» αναμένεται να βγει στις αίθουσες από τη Universal Pictures στις 21 Μαΐου 2027, με την Emma Stone να επιστρέφει σε έναν ρόλο που αναμένεται να συνδυάσει το χιούμορ με μια πιο ανθρώπινη και συναισθηματική πλευρά.

Διάβασε επίσης: «Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Dave McCary Emma Stone
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

«Back to Crazy» με την Φαίη Βώκου: 5 τρόποι να ξυπνάς κάθε μέρα με καλή διάθεση

28.09.2026
Επόμενο
Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris
Cinema

ANIMASYROS 2026: Αυτές είναι οι ταινίες που ξεχώρισαν – Μεγάλη νικήτρια το «Please» της Anna Mantzaris

28.09.2026
Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας
Cinema

Εύα Στεφανή – «Ο Κόσμος Ανάποδα»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη κάνει πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας

28.09.2026
Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε
Cinema

Νύχτες Πρεμιέρας x Release Athens: Η μεγάλη κινηματογραφική συνάντηση που θα γίνει στο Floyd – Όλα όσα θα δούμε

28.09.2026
«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway
Cinema

«Verity»: Η μεγάλη πρεμιέρα έγινε fashion event – Το look της Dakota Johnson και η εμφάνιση της Anne Hathaway

28.09.2026
«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα
Cinema

«Breaking Bad»: Στην κορυφή των 100 καλύτερων σειρών του New York Times για τον 21ο αιώνα

28.09.2026
«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά
Cinema

«You Can See Everything»: Το πιο ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ που θα δεις αυτή τη χρονιά

28.09.2026
40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office
Cinema

40 χρόνια μετά, το «The Transformers» παραμένει ασταμάτητο – Η επανέκδοση που σαρώνει το box office

28.09.2026
10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι
Cinema

10 ταινίες για τις βροχερές μέρες που θες μόνο κουβέρτα και τσάι

27.09.2026
Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες
Cinema

Από τα DVDs στο streaming: Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπουμε ταινίες

27.09.2026
Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…