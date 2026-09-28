TV & Media 28.09.2026

Το «The Voice» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «The Voice» ετοιμάζει μία μουσική βραδιά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και την Πάολα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «The Voice» ετοιμάζει ειδικό μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Το αφιέρωμα θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.
  • Coaches, παρουσιαστής και καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Μαζωνάκη.
  • Το επεισόδιο αναμένεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένο, τιμώντας την παρακαταθήκη του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη ετοιμάζει το «The Voice», τιμώντας τη διαδρομή και την παρακαταθήκη του αγαπημένου τραγουδιστή. Οι coaches του μουσικού διαγωνισμού, μαζί με τον παρουσιαστή και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα γεμάτο συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Το επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται στην κόκκινη καρέκλα του κριτή στο The Voice, αναμένοντας την αντικαταστάτριά του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Χρήστος Μάστορας συγκινεί με τα λόγια του, κοιτάζοντας ψηλά και αφιερώνοντας στον Γιώργο Μαζωνάκη τη φράση «Μου λείπεις φιλαράκι». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, που αποτυπώνει το κλίμα της βραδιάς και τη συναισθηματική σύνδεση των καλλιτεχνών με τον τραγουδιστή. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει το μουσικό αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλά για τη συγκίνηση που έχει προκαλέσει η απώλειά του.

Διάβασε επίσης: «Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι μαζί με τον Γιώργο Λιανό ερμηνεύουν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη βραδιά συμμετέχουν, επίσης, καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί του, όπως ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης, τιμώντας με τη δική τους παρουσία τη μουσική του διαδρομή. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Λιανός στο τρέιλερ, «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς αφιερωμένης αποκλειστικά στον καλλιτέχνη.


Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice» είχε ξεχωριστή θέση τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκε στις καρέκλες των coaches για δύο συνεχόμενες σεζόν, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο μουσικό talent show. Ο τραγουδιστής επρόκειτο να επιστρέψει στο πρόγραμμα και για τρίτη χρονιά, ωστόσο η είδηση του θανάτου του στις 9 Σεπτεμβρίου άλλαξε τα σχέδια της παραγωγής για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Το The Voice επιστρέφει στο ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση για τους κριτές και την πρεμιέρα
The Voice – Γιώργος Μαζωνάκης

Στη θέση του στο μουσικό show αναμένεται να βρεθεί η Πάολα, η οποία θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή, συνεχίζοντας την παρουσία του προγράμματος με μια νέα σύνθεση coaches. Το αφιέρωμα του The Voice αποτελεί μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή, καθώς μέσα από τις ερμηνείες και τις προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων αναδεικνύεται η μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

THE VOICE ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

28.09.2026
Επόμενο
Madonna: Το εντυπωσιακό opening στα VMAs 2026 με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX

Madonna: Το εντυπωσιακό opening στα VMAs 2026 με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής
TV

«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

25.09.2026
«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Η μεγάλη πρεμιέρα της σειράς που θα μονοπωλήσει τις νύχτες μας

24.09.2026
«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο
Media

«Back to stars» με τον Astrojason: Πώς υποδέχτηκε κάθε ζώδιο το φθινόπωρο

24.09.2026
Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε
TV

Όλα ανατρέπονται στο σημερινό επεισόδιο του «Κρίνο & Αγκάθι» – Όσα θα δούμε απόψε

24.09.2026
«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη
TV

«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη

24.09.2026
«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος
Mad Radio News

«Back to Chaos – Back to Love» με τα «Κορίτσια στην Πόλη»: 3 τρόποι να μη σε πάρει από κάτω το χάος

23.09.2026
Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει
TV

Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

23.09.2026
Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε
TV

Η διπλή επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου στην τηλεόραση που δεν περίμενε κανείς – Πού θα τον δούμε

23.09.2026
Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει
TV

Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

23.09.2026
Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

Οι 5 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν βάψεις τον τοίχο σου

Οι 5 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν βάψεις τον τοίχο σου

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Εφιαλτικός χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια – Σε αμηχανία η κυβέρνηση, στα κάγκελα τα νοικοκυριά

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Εφιαλτικός χειμώνας με ακρίβεια και φτώχεια – Σε αμηχανία η κυβέρνηση, στα κάγκελα τα νοικοκυριά

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

Η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική G2 Τραμπ – Σι και οι κίνδυνοι για Ελλάδα και Ευρώπη

Η νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική G2 Τραμπ – Σι και οι κίνδυνοι για Ελλάδα και Ευρώπη