Το «The Voice» τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Πότε θα προβληθεί το αφιέρωμα

Το «The Voice» ετοιμάζει μία μουσική βραδιά στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και την Πάολα

Με μια ματιά Το «The Voice» ετοιμάζει ειδικό μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το αφιέρωμα θα προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.

Coaches, παρουσιαστής και καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Μαζωνάκη.

Το επεισόδιο αναμένεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένο, τιμώντας την παρακαταθήκη του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη ετοιμάζει το «The Voice», τιμώντας τη διαδρομή και την παρακαταθήκη του αγαπημένου τραγουδιστή. Οι coaches του μουσικού διαγωνισμού, μαζί με τον παρουσιαστή και άλλους γνωστούς καλλιτέχνες, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα γεμάτο συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Το επεισόδιο αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Χρήστος Μάστορας συγκινεί με τα λόγια του, κοιτάζοντας ψηλά και αφιερώνοντας στον Γιώργο Μαζωνάκη τη φράση «Μου λείπεις φιλαράκι». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, που αποτυπώνει το κλίμα της βραδιάς και τη συναισθηματική σύνδεση των καλλιτεχνών με τον τραγουδιστή. Παράλληλα, ο Γιώργος Λιανός προαναγγέλλει το μουσικό αφιέρωμα, ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης μιλά για τη συγκίνηση που έχει προκαλέσει η απώλειά του.

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Στο αφιέρωμα συμμετέχουν οι Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι μαζί με τον Γιώργο Λιανό ερμηνεύουν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη βραδιά συμμετέχουν, επίσης, καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί του, όπως ο Apon, η Πάολα και ο Νίκος Βουρλιώτης, τιμώντας με τη δική τους παρουσία τη μουσική του διαδρομή. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Λιανός στο τρέιλερ, «Απόψε το Voice τραγουδάει Γιώργο Μαζωνάκη», δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς αφιερωμένης αποκλειστικά στον καλλιτέχνη.





Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice» είχε ξεχωριστή θέση τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκε στις καρέκλες των coaches για δύο συνεχόμενες σεζόν, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο μουσικό talent show. Ο τραγουδιστής επρόκειτο να επιστρέψει στο πρόγραμμα και για τρίτη χρονιά, ωστόσο η είδηση του θανάτου του στις 9 Σεπτεμβρίου άλλαξε τα σχέδια της παραγωγής για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στη θέση του στο μουσικό show αναμένεται να βρεθεί η Πάολα, η οποία θα συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή, συνεχίζοντας την παρουσία του προγράμματος με μια νέα σύνθεση coaches. Το αφιέρωμα του The Voice αποτελεί μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή, καθώς μέσα από τις ερμηνείες και τις προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων αναδεικνύεται η μουσική κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή.

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