Celeb World 26.09.2026

Πού καταλήγουν τα Όσκαρ όταν σβήσουν τα φώτα; Οι παράξενες ιστορίες των κρυμμένων βραβείων

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Από το κόκκινο χαλί στην αποθήκη και από εκεί στο σπίτι ενός φίλου, τα Όσκαρ των σταρ έχουν μερικές απρόσμενες ιστορίες να διηγηθούν
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το Όσκαρ της Alicia Vikander βρίσκεται σε σπίτι φίλου, καθώς η ηθοποιός δεν το έχει δει από την απονομή.
  • Το Όσκαρ της Emma Stone φιλοξενείται στο σπίτι της μητέρας της, δείχνοντας προσωπική προσέγγιση.
  • Η Gwyneth Paltrow έκρυψε το Όσκαρ της πίσω από βιβλιοθήκη λόγω προσωπικών δυσκολιών.
  • Τα Όσκαρ δεν βρίσκονται πάντα σε περίοπτη θέση, αποκαλύπτοντας προσωπικές ιστορίες πίσω από τη λάμψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τους περισσότερους ηθοποιούς, ένα Όσκαρ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας τους. Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι το χρυσό αγαλματίδιο θα είχε μια ξεχωριστή θέση στο σπίτι τους. Όμως, οι ιστορίες της Alicia Vikander, της Emma Stone και της Gwyneth Paltrow δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Κάποια από τα πιο διάσημα βραβεία του Χόλιγουντ έχουν βρεθεί σε σπίτια φίλων, σε οικογενειακά σπίτια ή ακόμη και κρυμμένα πίσω από βιβλιοθήκες.

Unsplash
Unsplash

1. Το Όσκαρ της Alicia Vikander βρίσκεται σε σπίτι φίλου

Η Alicia Vikander κέρδισε το Όσκαρ το 2016 για την ερμηνεία της στην ταινία «The Danish Girl». Ωστόσο, το αγαλματίδιο δεν βρίσκεται μαζί της. Όπως είχε αποκαλύψει στο People, μετά τη μετακόμισή της και λόγω των συνεχών επαγγελματικών υποχρεώσεών της, το άφησε σε έναν φίλο της στο Λος Άντζελες. Μάλιστα, η κόρη του της στέλνει κατά διαστήματα φωτογραφίες για να της δείξει ότι το βραβείο βρίσκεται σε καλά χέρια. Η ίδια είχε πει ότι δεν έχει ξαναδεί το Όσκαρ από τη βραδιά της απονομής.

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Unsplash
Unsplash

2. Η Emma Stone το έχει αφήσει στη μητέρα της

Το 2017 ήταν η σειρά της Emma Stone να σηκώσει το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στο «La La Land». Αντί όμως να το έχει σε περίοπτη θέση στο δικό της σπίτι, το Όσκαρ βρίσκεται στο σπίτι της μητέρας της. Μια αρκετά διαφορετική «κρυψώνα» για ένα από τα σημαντικότερα βραβεία του κινηματογράφου, που δείχνει και τον προσωπικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει ένα τέτοιο τρόπαιο.

Unsplash
Unsplash

3. Η Gwyneth Paltrow το έκρυψε πίσω από βιβλιοθήκη

Η Gwyneth Paltrow κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1999 για την ταινία «Shakespeare in Love». Το αγαλματίδιο, όμως, δεν βρέθηκε πάνω στο τζάκι της. Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στη «The Sydney Morning Herald» ότι το κρατούσε κρυμμένο πίσω από μια βιβλιοθήκη, ενώ αρχικά το είχε ακόμη και στην αποθήκη. Ο λόγος ήταν βαθύτερα προσωπικός. Όπως είχε εξηγήσει, το συγκεκριμένο βραβείο συνδεόταν με μια δύσκολη περίοδο της ζωής της και γι’ αυτό δεν ένιωθε άνετα να το έχει σε περίοπτη θέση.

Unsplash
Unsplash

Τελικά, πίσω από τη λάμψη των βραβείων κρύβονται συχνά πολύ πιο προσωπικές ιστορίες απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Και όπως δείχνουν αυτές οι τρεις περιπτώσεις, ένα Όσκαρ δεν χρειάζεται απαραίτητα να βρίσκεται σε μια πολυτελή βιτρίνα για να παραμένει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής ενός σταρ.

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Alicia Vikander Emma Stone Gwyneth Paltrow Oscar
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