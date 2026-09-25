Μαρία Κίτσου: Το throwback από τη Ζάκυνθο που μάς ταξιδεύει στο καλοκαίρι

Η Μαρία Κίτσου έκανε 1 καλοκαιρινό throwback στη Ζάκυνθο, μοιράζοντας με τους followers της στιγμές από τις διακοπές της

Με μια ματιά Η Μαρία Κίτσου μοιράστηκε αναρτήσεις από τις διακοπές της στη Ζάκυνθο.

Η ηθοποιός εξέφρασε την ανάγκη για καλοκαίρι πέρα από την εποχή του.

Ευχαρίστησε φίλους και εταιρείες για τη φιλοξενία και τις εμπειρίες.

Υποσχέθηκε να μοιραστεί περισσότερο υλικό από την απόδρασή της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Κίτσου, μετά την ολοκλήρωση της φθινοπωρινής ισημερίας, έπιασε νοσταλγία για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Η γνωστή ηθοποιός, θέλοντας να κρατήσει ζωντανές τις αναμνήσεις της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ξεχωριστό υλικό από τις ολιγοήμερες διακοπές της στη Ζάκυνθο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Κίτσου ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν την ομορφιά του νησιού, αλλά και την χαλάρωση που βίωσε. Συνοδεύοντας τις αναρτήσεις της με ένα συγκινητικό μήνυμα, η ηθοποιός εξέφρασε την άποψή της ότι η επιθυμία για το καλοκαίρι δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις μέρες που το ζούμε. «Τώρα χρειαζόμαστε λίγο καλοκαίρι ακόμα και όχι όταν το ζούμε», έγραψε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας την ανάγκη για διαρκή επαφή με την αισιοδοξία και την ομορφιά που προσφέρει η ζεστή εποχή.

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Η Μαρία Κίτσου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ονειρεμένη της εμπειρία. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην φίλη της, Aliki Mourouzis, για τη φιλοξενία της, καθώς και στην εταιρεία Zante Mare Boat Rentals για τις αξέχαστες βόλτες που της προσέφεραν σε «απάτητες παραλίες και μαγικές σπηλιές». Η ηθοποιός παρότρυνε όσους βρεθούν στα νερά της Ζακύνθου να αναζητήσουν τις υπηρεσίες της εταιρείας, τονίζοντας την ποιότητα της εμπειρίας.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Κίτσου προϊδέασε τους ακολούθους της για επερχόμενο υλικό: «Σας απειλώ ξεκάθαρα ότι έχω αρκετό υλικό και θα το μοιραστώ μαζί σας… τις επόμενες μέρες…». Αυτό υπόσχεται ότι σύντομα θα απολαύσουμε περισσότερες στιγμές από την πρόσφατη απόδρασή της.

Ως κλείσιμο, η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της θετικής ενέργειας: «Να είμαστε όλοι καλά και μην ξεχνιόμαστε η Αγάπη είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση!!!». Με αυτόν τον τρόπο, η Μαρία Κίτσου όχι μόνο μοιράστηκε τις προσωπικές της στιγμές, αλλά και ενέπνευσε τους followers της να διατηρήσουν μια θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Η ανάρτηση της ηθοποιού, η οποία φέρει την υπογραφή «no filter, no make up..», υπογραμμίζει την αυθεντικότητα και την απλότητα που επέλεξε να προβάλει, προσθέτοντας μια επιπλέον πινελιά ειλικρίνειας στην παρουσίαση των καλοκαιρινών της αναμνήσεων.

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