Celeb News 28.09.2026

Η τρυφερή αφιέρωση της Lana Del Rey στον σύζυγό της για τα 2 χρόνια γάμου

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Η τραγουδίστρια μοιράστηκε σπάνιο υλικό από τον γάμο της με τον Jeremy Dufrene, γιορτάζοντας 2 χρόνια κοινής ζωής
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Lana Del Rey γιόρτασε την επέτειο των 2 χρόνων γάμου της με τον Jeremy Dufrene.
  • Μοιράστηκε ανεκδότες φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο τους στη Λουιζιάνα.
  • Η τραγουδίστρια αφιέρωσε στον σύζυγό της συγκινητικά λόγια για την επέτειο.
  • Ο Jeremy Dufrene αντάλλαξε ευχές και ευχαριστίες με τη σύζυγό του στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lana Del Rey γιόρτασε την επέτειο των δύο χρόνων γάμου της με τον Jeremy Dufrene, κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στην ημέρα του γάμου τους. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από ανεκδότες φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στη Λουιζιάνα.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισαν στιγμιότυπα από το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλί κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, αλλά και η Lana Del Rey ντυμένη νύφη, στο πλευρό του συζύγου της. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε: «Γεια σου σύζυγε, χαρούμενη δεύτερη επέτειος… Σε ευχαριστώ που έκανες κάθε μέρος που έχω ζήσει να μοιάζει ξανά με σπίτι. Και επίσης στην μικρή μας οικογένεια… κυριολεκτικά ό,τι κάνουμε είναι το καλύτερο. Xo.»

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Το φωτογραφικό carousel περιλάμβανε επίσης πιο καθημερινές στιγμές από τη ζωή τους, όπως βίντεο από ταξίδια τους με αυτοκίνητο, τον Dufrene να διορθώνει ένα φωτιστικό, αλλά και ένα κοντινό πλάνο στο δαχτυλίδι αρραβωνιαστικιάς της Del Rey. Ο Jeremy Dufrene τίμησε την επέτειο με τη δική του ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη και πολύτιμη μικρή μου σύζυγο. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ». Η ανάρτησή του περιλάμβανε επιπλέον εικόνες από τον γάμο τους και στιγμές της κοινής τους ζωής.

Η γνωριμία και ο γάμος

Η Lana Del Rey και ο Jeremy Dufrene, ο οποίος εργάζεται ως οδηγός σε τουριστικά σκάφη για αλιγάτορες στη Λουιζιάνα, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2019. Ωστόσο, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα μόλις τον Αύγουστο του 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί στα φεστιβάλ Reading και Leeds.

https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/
https://www.instagram.com/honeymoon/

Ο γάμος τους ακολούθησε τον επόμενο μήνα. Η σχέση τους έχει επηρεάσει και τη μουσική της Del Rey. Νωρίτερα φέτος, κυκλοφόρησε το τραγούδι «White Feather Hawk Tail Deer Hunter», το οποίο συνέγραψε με τον Dufrene και παρήχθη από τον Jack Antonoff. Το κομμάτι αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ της, Stove.

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Lana Del Rey ΕΠΕΤΕΙΟΣ
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