«Avengers: Endgame»: Η επανέκδοση έφερε $86 εκατομμύρια – Το κοινό επέστρεψε στις αίθουσες

Με μια ματιά Η επανέκδοση του «Avengers: Endgame» απέφερε 86 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το 14% των εισπράξεων προήλθε από προβολές IMAX, αξίας 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση στα box office σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνολική διάρκεια ζωής του «Avengers: Endgame» ανέρχεται πλέον στα 2,885 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel συνεχίζει να μαγνητίζει το κοινό, με την επανέκδοση του «Avengers: Endgame», με τίτλο «Avengers: Endgame: Encore», να κατακτά την κορυφή των παγκόσμιων box office εισπράξεων για το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας 86 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία αυτή, για μια ταινία που κυκλοφόρησε αρχικά πριν από επτά χρόνια, αποδεικνύει την αδιάκοπη δημοτικότητα της σειράς και την αφοσίωση των θαυμαστών.

Ο Andrew Cripps, Global Boss of Distribution της Disney, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η επιτυχία της επανέκδοσης επαναβεβαιώνει την τεράστια βάση θαυμαστών που διαθέτει αυτή η κινηματογραφική σειρά. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια ταινία επτά ετών, διαθέσιμη και στο Disney+, είναι ένα απίστευτο άνοιγμα». Από το συνολικό ποσό, περίπου το 14% προήλθε από προβολές σε IMAX, οι οποίες απέφεραν 13,7 εκατομμύρια δολάρια, με 4 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από την εγχώρια αγορά (ΗΠΑ) και 9,7 εκατομμύρια δολάρια από διεθνείς αγορές.

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Η «Encore» ως διαφήμιση για το μέλλον

Παρόλο που η επανέκδοση περιλάμβανε λίγα επιπλέον λεπτά υλικού από τους σκηνοθέτες Russo Brothers, που προορίζονταν ως μια «διαφήμιση» για το επερχόμενο «Avengers: Doomsday», η «Avengers: Endgame: Encore» κατάφερε να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο συνολικό Marvel Cinematic Universe, το οποίο έχει πλέον φτάσει τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καλύπτοντας 38 ταινίες. Μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, η συνολική παγκόσμια διάρκεια ζωής του «Avengers: Endgame» ανέρχεται στα 2,885 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετώντας το πίσω μόνο από το «Avatar» (2,92 δισ. δολάρια) και μπροστά από το «Spider-Man: Brand New Day» (2,495 δισ. δολάρια).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ταινία εισέπραξε 26 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας το τρίτο καλύτερο άνοιγμα για επανέκδοση, μετά την επανέκδοση του «Star Wars» μπούτο για επανέκδοση, μετά το «Titanic 3D» το 2012, το οποίο είχε συγκεντρώσει 67 εκατομμύρια δολάρια, επωφελούμενο και από την τότε άνθιση των 3D προβολών, ιδίως στην Κίνα.

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Παγκόσμια επιτυχία σε πολλές αγορές

Η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Κίνα με 13,5 εκατομμύρια δολάρια, στο Ηνωμένο Βασίλειο με 5,4 εκατομμύρια δολάρια, στο Μεξικό με 4,2 εκατομμύρια δολάρια, στην Ιταλία με 2,6 εκατομμύρια δολάρια, στη Βραζιλία με 2,2 εκατομμύρια δολάρια, στη Γερμανία με 2 εκατομμύρια δολάρια, στην Αυστραλία, ενώ κατέγραψε το καλύτερο μη-τοπικό άνοιγμα στην Ιαπωνία (2,6 εκατ. δολάρια) και την Ισπανία (1,7 εκατ. δολάρια).

Η Disney εκτιμά ότι το «Encore» σημείωσε το υψηλότερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου για επανέκδοση από MPA (Motion Picture Association) στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μεξικού και της Βραζιλίας, καθώς και στην Ολλανδία, την Ελλάδα, τη Νότια Αφρική, την Πολωνία, την Αλβανία, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, το Καζακστάν, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, την Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, το Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ, την Ταϊβάν και όλες τις μικρότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σε άλλες αγορές, η ταινία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο άνοιγμα για τίτλο MPA, όπως στην Ιταλία, την Αυστραλία, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Αργεντινή.

Άλλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες

Στο μεταξύ, το «Resident Evil» της Sony/Constantin συγκέντρωσε 50,3 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του, με 27 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από 65 διεθνείς αγορές. Η συνολική παγκόσμια συγκομιδή του φτάνει τα 196,5 εκατομμύρια δολάρια. Το «Heart of the Beast» της Paramount απέφερε 50,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με 30,1 εκατομμύρια δολάρια από 63 διεθνείς αγορές. Η Γαλλία ήταν η κορυφαία αγορά, ενώ ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το «Primetime» της A24, αν και είχε περιορισμένη διεθνή κυκλοφορία, συγκέντρωσε 20,3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Τέλος, το «Forgotten Island» της Universal/DreamWorks Animation, στην πρώτη του εβδομάδα προβολής στη Βόρεια Αμερική και δεύτερη διεθνώς, εισέπραξε 18,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με τις Φιλιππίνες να σημειώνουν το ισχυρότερο άνοιγμα για τίτλο της Universal φέτος.

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