Μουσικά Νέα 29.09.2026

Shakira: Η συναυλία της στη Μαδρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο

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Μάθε πώς θα δεις ζωντανά τη συναυλία της Shakira στη Μαδρίτη μέσω Amazon Music, μια μοναδική παγκόσμια μετάδοση
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Shakira θα μεταδώσει ζωντανά μια συναυλία της στη Μαδρίτη παγκοσμίως, μέσω Amazon Music.
  • Η ζωντανή μετάδοση, «Amazon Music Presents Shakira Live From Madrid», θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου και θα είναι δωρεάν.
  • Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Las Mujeres Que Impulsan la Música Latina» της Amazon Music.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση γυναικών σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια εντυπωσιακή ευρωπαϊκή περιοδεία, με τη σειρά συναυλιών της στη Μαδρίτη να έχει ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου. Για να μοιραστεί αυτή τη μοναδική εμπειρία και με τους θαυμαστές της που βρίσκονται μακριά, η Κολομβιανή σούπερ σταρ, σε συνεργασία με την Amazon Music, ανακοίνωσε τη ζωντανή μετάδοση μιας από τις παραστάσεις της.

https://www.instagram.com/SHakira/
https://www.instagram.com/SHakira/

Λεπτομέρειες της ζωντανής μετάδοσης

Η συναυλία, με τίτλο «Amazon Music Presents Shakira Live From Madrid», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη σε διάφορες ζώνες ώρας, ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει στις 2:45 μ.μ. ET / 11:45 π.μ. PT, στις 12:45 μ.μ. στην Πόλη του Μεξικού, στις 3:45 μ.μ. στη Βραζιλία και στις 8:45 μ.μ. CEST στην Ισπανία. Η ζωντανή μετάδοση θα είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Amazon Music, του Prime Video, της εφαρμογής Amazon Music στο Fire TV, καθώς και του καναλιού Amazon Music στο Twitch. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι για την παρακολούθηση δεν απαιτείται συνδρομή, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα ευρύ κοινό.

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«Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» και η σημασία της

Η Shakira δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη για τη δυνατότητα να μοιραστεί αυτή τη βραδιά με τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας ότι η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία της. «Είμαι τόσο περήφανη γι’ αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με την Amazon Music.

Η Shakira τραγουδάει με το χαρακτηριστικό της φόρεμα, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα στους fans της.
https://www.instagram.com/shakira/

Η συγκεκριμένη ζωντανή μετάδοση αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα του «Las Mujeres Que Impulsan la Música Latina» (Γυναίκες που Προωθούν τη Λατινική Μουσική), της φετινής έκδοσης του «La Música Nos Conecta» (Η Μουσική Μας Συνδέει), της ετήσιας εκδήλωσης της Amazon Music που τιμά τους καλλιτέχνες, τους ήχους και τα πολιτιστικά κινήματα που διαμορφώνουν τη λατινική μουσική. Φέτος, η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην αναγνώριση των γυναικών που έχουν ανοίξει τον δρόμο στη λατινική μουσική, καθώς και των νέων γενεών που συνεχίζουν να τη μεταμορφώνουν.

Η Shakira με φανταχτερό σύνολο χαιρετά τους fans της, στέλνοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα αγάπης και εκτίμησης.
https://www.instagram.com/shakira/

Το πλαίσιο της περιοδείας και οι συνεργασίες

Η περιοδεία της Shakira σηματοδοτεί την επιστροφή της στα ισπανικά μουσικά δρώμενα μετά από οκτώ χρόνια απουσίας και επικεντρώνεται στο φινάλε της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» στη Μαδρίτη. Οι 12 συναυλίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ES LATINA, ενός προγράμματος που συνδυάζει λατινική μουσική, γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό εντός του Macondo Park. Ο χώρος αυτός, που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση, φιλοξενεί πλέον και το Shakira Stadium.

Η Shakira με τα μπαγκέτες της πάνω από τα ντραμς στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στους fans της.
https://www.instagram.com/shakira/

Η συνεργασία της Shakira με την Amazon Music επεκτείνεται και σε κοινωνικούς τομείς. Μέσω του Ιδρύματος Pies Descalzos της τραγουδίστριας, σε συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS) και την Laboratoria, θα προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους. Η πρωτοβουλία, που θα ξεκινήσει από την Κολομβία, στοχεύει να φτάσει το ένα εκατομμύριο γυναίκες σε όλη τη Λατινική Αμερική έως το 2028.

Η Shakira παίζει κιθάρα στη σκηνή, προωθώντας το νέο της τραγούδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
https://www.instagram.com/shakira/

Επιπλέον, η συνεργασία περιλαμβάνει μια νέα remix έκδοση του τραγουδιού «Dai Dai» σε παραγωγή του RVSSIAN, μια ειδική έκδοση του άλμπουμ Laundry Service σε βινύλιο για τον εορτασμό των 25 χρόνων του, καθώς και το El Mixtape, μια playlist επιλεγμένη από την ίδια την Shakira, με μουσική από καλλιτέχνες που την έχουν επηρεάσει.

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