Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς

Η Shakira και ο Burna Boy συνεχίζουν την επιτυχία με το «Dai Dai», ενώ η Shakira ετοιμάζει συναυλία στις Πυραμίδες της Giza

Με μια ματιά Το τραγούδι "Dai Dai" της Shakira και του Burna Boy είναι για δεύτερη εβδομάδα Νο1 στο Billboard Global Excl. U.S.

Το "Dai Dai" είναι το πρώτο επίσημο anthem Παγκοσμίου Κυπέλλου που φτάνει στο Νο1 του συγκεκριμένου chart.

Η Shakira θα δώσει συναυλία στις Πυραμίδες της Giza στις 28 Νοεμβρίου, 20 χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή της.

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Η Shakira συνεχίζει να γράφει ιστορία στη μουσική, καθώς το «Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)» με τον Burna Boy παραμένει για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Global Excl. U.S.. Το τραγούδι έγινε ήδη το πρώτο επίσημο anthem Παγκοσμίου Κυπέλλου που καταφέρνει να φτάσει στο Νο1 του συγκεκριμένου chart, το οποίο δημιουργήθηκε το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «Dai Dai» συγκέντρωσε 34,4 εκατομμύρια streams και 4.000 πωλήσεις εκτός ΗΠΑ από τις 26 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, σημειώνοντας αύξηση 9% και στις δύο κατηγορίες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η Shakira και ο Burna Boy παρουσίασαν το τραγούδι μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές στην τελετή έναρξης του FIFA World Cup 2026 στο Estadio Azteca της Mexico City.

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Η μεγάλη σταρ όμως ετοιμάζει ήδη το επόμενο τεράστιο μουσικό της βήμα. Στις 28 Νοεμβρίου, η Shakira θα επιστρέψει στις Great Pyramids of Giza για μία μοναδική συναυλία στην Αίγυπτο, σχεδόν 20 χρόνια μετά την εμβληματική εμφάνισή της στο ίδιο σημείο το 2007.





Η συναυλία διοργανώνεται από τη Venture Lifestyle, την εταιρεία που έχει φέρει στην περιοχή καλλιτέχνες όπως οι Katy Perry, John Legend και Demi Lovato.

Η ίδια η Shakira εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μεγάλη επιστροφή της στην Αίγυπτο, λέγοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα εμφανιστώ στην Αίγυπτο, στις Πυραμίδες της Giza. Σας αγαπώ όλους».

Με περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας, πάνω από 95 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και δεκάδες βραβεία, η Shakira συνεχίζει να αποδεικνύει πως παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες στον κόσμο. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τις Πυραμίδες της Giza, η pop icon δημιουργεί ακόμη μία στιγμή που αναμένεται να μείνει στην ιστορία.