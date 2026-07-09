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Μουσικά Νέα 09.07.2026

30 χρόνια «Wannabe»: Το τραγούδι που έκανε τις Spice Girls θρύλους «γιορτάζει»

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Οι Spice Girls γιορτάζουν 30 χρόνια από το «Wannabe», το τραγούδι που άλλαξε την καριέρα τους και την pop μουσική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Wannabe» συμπληρώνει 30 χρόνια από την κυκλοφορία του, σηματοδοτώντας την αρχή της επιτυχίας των Spice Girls.
  • Το «Wannabe» έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, εκτόξευσε τις Spice Girls σε παγκόσμιες stars και άλλαξε τη ζωή τους.
  • Το εμβληματικό girl group τίμησε την επέτειο, αναγνωρίζοντας την τεράστια επιτυχία και επιρροή του τραγουδιού.
  • Οι Spice Girls, με το μήνυμα γυναικείας δύναμης, δημιούργησαν ένα πολιτιστικό κίνημα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής.
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Οι Spice Girls γιορτάζουν μία τεράστια στιγμή στην ιστορία τους, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους single, «Wannabe». Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο αποτέλεσε το ξεκίνημα μίας από τις πιο επιτυχημένες πορείες στην ιστορία της pop και σημάδεψε μία ολόκληρη γενιά.

Οι Spice Girls σε φωτογραφία αρχείου για την επέτειο των 30 χρόνων από το Wannabe.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το εμβληματικό girl group τίμησε την επέτειο του κομματιού, αναγνωρίζοντας πως το «Wannabe» δεν ήταν απλώς μία μεγάλη επιτυχία, αλλά μία κυκλοφορία που άλλαξε τη ζωή τους για πάντα. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το 1996, το τραγούδι κατάφερε να κερδίσει το κοινό, να ανέβει στην κορυφή των charts και να μετατρέψει τις πέντε τραγουδίστριες σε παγκόσμιες stars.

Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

Οι Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm και Geri Halliwell έγιναν μέσα σε λίγους μήνες το απόλυτο pop φαινόμενο της δεκαετίας του ’90. Με το ξεχωριστό στιλ, την ενέργεια και το μήνυμα της γυναικείας δύναμης, οι Spice Girls δημιούργησαν ένα πολιτιστικό κίνημα που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής.

Οι Spice Girls με βραβείο Brit Award
Τα μέλη των Spice Girls ποζάρουν μαζί κρατώντας ένα βραβείο.

Το τραγούδι που έγραψε ιστορία

Μετά την κυκλοφορία του το 1996, το «Wannabe» εκτοξεύτηκε αμέσως στις πρώτες θέσεις των charts και αποτέλεσε το τραγούδι που σύστησε τις Spice Girls σε όλο τον κόσμο. Η επιτυχία του ήταν τεράστια και άνοιξε τον δρόμο για μία καριέρα γεμάτη ρεκόρ, βραβεία και εκατομμύρια fans.

Οι Spice Girls κρατούν φουσκωτές υδρόγειες σφαίρες.
Οι Spice Girls ποζάρουν μαζί κρατώντας φουσκωτές υδρόγειες σφαίρες σε λευκό φόντο.

Το συγκρότημα κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία groups όλων των εποχών, σημειώνοντας συνολικά εννέα singles στο Νο1 του βρετανικού chart. Η επιρροή τους στη μουσική, τη μόδα και την pop κουλτούρα παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.

30 χρόνια Spice Girls magic

Τρεις δεκαετίες μετά, το «Wannabe» συνεχίζει να ακούγεται σαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια παγκοσμίως. Η επιτυχία του απέδειξε πως ένα τραγούδι μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από μία απλή κυκλοφορία: μπορεί να δημιουργήσει μία ολόκληρη εποχή.

Οι Spice Girls ποζάρουν μπροστά από τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το θρυλικό pop συγκρότημα Spice Girls σε μια εμβληματική φωτογράφιση από τα 90s.

Οι Spice Girls παραμένουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα των ’90s, με εκατομμύρια ανθρώπους να θυμούνται τη μουσική τους, τις εμφανίσεις τους και το μήνυμα που έφεραν στη νέα γενιά.

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