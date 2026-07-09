Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.07.2026

Ποιος είναι ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών; Οι fans έδωσαν την απάντηση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Eminem ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών σε νέα δημοσκόπηση με περισσότερες από 600.000 ψήφους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Eminem αναδείχθηκε κορυφαίος rapper όλων των εποχών σε ψηφοφορία με πάνω από 600.000 ψήφους.
  • Η κατάταξη βασίστηκε αποκλειστικά στις ψήφους των fans, αναδεικνύοντας την ισχυρή σχέση του Eminem με το κοινό του.
  • Ο Eminem ξεχώρισε για την τεχνική, το flow, την ταχύτητα και τις αφηγηματικές του ικανότητες.
  • Η επιρροή του Eminem παραμένει ισχυρή, επηρεάζοντας νέες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι συζητήσεις για το ποιος είναι ο πραγματικός GOAT (Greatest Of All Time) της rap δεν σταματούν ποτέ. Κάθε νέα λίστα ή ψηφοφορία φέρνει διαφορετικές απόψεις, όμως αυτή τη φορά οι fans μίλησαν μαζικά και το αποτέλεσμα δεν πέρασε απαρατήρητο. Με περισσότερες από 600.000 ψήφους, ο Eminem βρέθηκε στην κορυφή μιας νέας ψηφοφορίας, αφήνοντας πίσω του μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα που έχει αναδείξει ποτέ η hip-hop σκηνή.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάταξη βασίστηκε αποκλειστικά στις ψήφους του κοινού, αποτυπώνοντας τη δυνατή σχέση του καλλιτέχνη με τους fans του. Παρότι η κουβέντα γύρω από τον κορυφαίο rapper όλων των εποχών δύσκολα θα τελειώσει, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δείχνει πως η επιρροή του Slim Shady παραμένει εξαιρετικά ισχυρή ακόμα και σήμερα.

Το μεγαλύτερο hip-hop reunion της χρονιάς: Jay-Z και Eminem στο ίδιο album με θρύλους της rap

Η νέα ψηφοφορία ανέδειξε τον Eminem ως τον κορυφαίο rapper όλων των εποχών, με περισσότερες από 600.000 ψήφους από fans. Στην κατάταξη συμμετείχαν μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της hip-hop, ωστόσο ο Eminem ήταν εκείνος που κατέκτησε την πρώτη θέση.

Ο ράπερ Eminem ο οποίος κατέθεσε αγωγή κατά εταιρείας για το όνομα Slim Shady.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αμερικανός rapper έχει χτίσει τη φήμη του χάρη στην εντυπωσιακή τεχνική του, το μοναδικό flow, την ταχύτητα στην ερμηνεία και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο αφηγείται ιστορίες μέσα από τους στίχους του. Αυτά τα στοιχεία τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης rap μουσικής.

Ο ράπερ Eminem σε φωτογραφία από το επίσημο προφίλ του στο Instagram, στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης με τη Meta.
https://www.instagram.com/eminem/

Παράλληλα, η καριέρα του συνοδεύεται από πολυάριθμα Grammy Awards, άλμπουμ που έσπασαν κάθε εμπορικό ρεκόρ και ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινό. Η επιρροή του, σύμφωνα με πολλούς fans και ανθρώπους της μουσικής, δεν περιορίζεται μόνο στις πωλήσεις ή τις επιτυχίες των charts, αλλά έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ήχου και της κουλτούρας της rap.

Ο ράπερ Eminem σε στιγμιότυπο από το νέο του ντοκιμαντέρ με τίτλο STANS.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες ψηφοφορίες, η συζήτηση για το ποιος είναι ο πραγματικός GOAT της hip-hop παραμένει ανοιχτή. Ονόματα όπως οι Tupac, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Nas, Kendrick Lamar και άλλοι συνεχίζουν να έχουν φανατικούς υποστηρικτές.

πόσο δεν έχει αλλάξει ο Eminem με τα χρόνια
Ο Eminem στο Reading Festival

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ψηφοφορίας αποδεικνύει ότι ο Eminem εξακολουθεί να διατηρεί μια από τις πιο ισχυρές και πιστές fanbases παγκοσμίως, ενώ η μουσική του συνεχίζει να επηρεάζει νέες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eminem μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

09.07.2026
Επόμενο
Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Η Shakira δεν σταματά: Από το Μουντιάλ στις Πυραμίδες για το πιο iconic live της χρονιάς

09.07.2026
Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2
Radio & Podcast

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

09.07.2026
Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι
City Guide

Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι

09.07.2026
Εσύ θυμάσαι τη μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler;
Μουσικά Νέα

Εσύ θυμάσαι τη μοναδική Ελληνίδα που έκανε ντουέτο με τη Bonnie Tyler;

09.07.2026
Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip
Videoclips

Νατάσσα Μποφίλιου: «Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι» – Το μήνυμα που στέλνει μέσα από το νέο της video clip

09.07.2026
Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show
Μουσικά Νέα

Emmy 2026: Ο Bad Bunny «σπάει» τα κοντέρ με το Super Bowl Halftime Show

09.07.2026
Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Pop queen alert! Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ

09.07.2026
Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της
Μουσικά Νέα

Καίτη Γαρμπή: Η στιγμή που συγκίνησε τους πάντες – Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της

09.07.2026
Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»
Μουσικά Νέα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεσήκωσε το Θέατρο Γης με το «Hybrid Tour»

09.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας