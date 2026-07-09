Ο Robert Plant έρχεται σήμερα στον Λυκαβηττό – Η θρυλική φωνή των Led Zeppelin επιστρέφει στην Αθήνα

Ο θρύλος της rock σκηνής παρουσιάζει το «All That Glitters…» μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian σε μία μοναδική εμφάνιση

Με μια ματιά Ο Robert Plant, θρυλική φωνή των Led Zeppelin, εμφανίζεται σήμερα στον Λυκαβηττό.

Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «All That Glitters…» μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian.

Ο Plant εξερευνά νέες μουσικές ρίζες, όπως blues και folk, αντί να αναπαράγει το παρελθόν του.

Στα 77 του, εστιάζει στη δημιουργική διαδικασία και τη συνεργασία, όχι στην επανάληψη επιτυχιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί το όνομά τους έχει γίνει κομμάτι της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Ο Robert Plant είναι ένας από αυτούς. Η φωνή που σημάδεψε τους Led Zeppelin, ο άνθρωπος που έδωσε νέα διάσταση στη rock ερμηνεία και ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές όλων των εποχών, επιστρέφει στην Αθήνα για μια εμφάνιση που αναμένεται να έχει ξεχωριστή σημασία.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ο Robert Plant ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, παρουσιάζοντας το «All That Glitters…», ένα μουσικό ταξίδι που δεν βασίζεται μόνο στη δύναμη του ονόματός του αλλά κυρίως στην ανάγκη του να συνεχίζει να εξερευνά.

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Αν περιμένεις να ακούσεις απλώς έναν θρύλο της ροκ να αναπαράγει τις ένδοξες ημέρες των Led Zeppelin, ίσως εκπλαγείς. Ο Robert Plant σήμερα βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση. Δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτα. Δεν κυνηγά το παρελθόν του. Αντίθετα, αναζητά νέες συγκινήσεις μέσα από τις ρίζες της μουσικής, τα blues, τη folk, τα παραδοσιακά τραγούδια και τις ιστορίες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά.

Στα 77 του χρόνια, ο Plant δείχνει πως η πραγματική καλλιτεχνική δύναμη δεν βρίσκεται στο να επαναλαμβάνεις όσα έχεις ήδη πετύχει, αλλά στο να παραμένεις περίεργος για όσα μπορείς ακόμη να δημιουργήσεις. Για πολλές γενιές μουσικόφιλων, το όνομα Robert Plant είναι συνδεδεμένο με τη χρυσή εποχή των Led Zeppelin. Η χαρακτηριστική φωνή του, η σκηνική του παρουσία και η μοναδική του ερμηνευτική δύναμη τον έκαναν έναν από τους μεγαλύτερους frontmen στην ιστορία της rock.

Όμως ο ίδιος δεν θέλει να εγκλωβίζεται σε αυτή την εικόνα. Σήμερα βλέπει τον εαυτό του περισσότερο ως έναν μουσικό που συνεχίζει να μαθαίνει, να δοκιμάζει και να συνεργάζεται. «Δεν κυνηγάω τα αστέρια ούτε το φεγγάρι. Απλώς περνάω όμορφα» είναι ίσως η φράση που περιγράφει καλύτερα τη σημερινή του στάση απέναντι στη ζωή και τη μουσική. Ο άνθρωπος που κάποτε γέμιζε τεράστια στάδια βρίσκει πλέον χαρά στη δημιουργική διαδικασία, στη σύνδεση με άλλους μουσικούς και στην ελευθερία να ακολουθεί τον δρόμο που πραγματικά τον εκφράζει.

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