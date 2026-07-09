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Cinema 09.07.2026

«Μικρό σπίτι στο λιβάδι»: Το μεγάλο comeback μετά από 43 χρόνια – Η νέα εκδοχή γοητεύει τους κριτικούς

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Η πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix κάνει ένα δυναμικό τηλεοπτικό ξεκίνημα, αποσπώντας θετικά σχόλια από τους πρώτους κριτικούς
Πόπη Βασιλείου

Το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» είναι αναμφίβολα από τις τηλεοπτικές σειρές που δεν μένουν απλώς στην ιστορία, αλλά καταφέρνουν να γίνουν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του NBC, η συγκινητική ιστορία της οικογένειας Ingalls επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από μια ολοκαίνουργια παραγωγή του Netflix. Η νέα μεταφορά βασίζεται στα ημι-αυτοβιογραφικά βιβλία της Laura Ingalls Wilder και φιλοδοξεί να συστήσει τη διαχρονική αυτή ιστορία σε μια νέα γενιά θεατών, χωρίς να χάσει τη ζεστασιά και τις αξίες που την έκαναν αγαπητή σε όλο τον κόσμο. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα θετικές, με το Variety να κάνει λόγο για μια «γοητευτική αναδημιουργία» που ισορροπεί ανάμεσα στον σεβασμό προς το πρωτότυπο έργο και στη σύγχρονη τηλεοπτική αφήγηση.

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Netflix/Tudum

Η νέα σειρά δημιουργήθηκε από τη Rebecca Sonnenshine, ενώ την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο Trip Friendly, γιος του παραγωγού της αυθεντικής τηλεοπτικής σειράς, Ed Friendly, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σύνδεση με το κλασικό έργο.

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Η νέα εκδοχή του «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» ακολουθεί την οικογένεια Ingalls σε μια από τις πιο καθοριστικές περιόδους της αμερικανικής ιστορίας, λίγο μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η οκτάχρονη Laura Ingalls, την οποία υποδύεται η Alice Halsey. Μέσα από τα δικά της μάτια παρακολουθείς το μεγάλο ταξίδι της οικογένειας προς τη Δύση, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή σε έναν τόπο γεμάτο ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της Caroline, την οποία ενσαρκώνει η Crosby Fitzgerald, ο πατέρας Charles, με τον Luke Bracey στον ρόλο, και η μεγαλύτερη αδελφή της Mary, την οποία υποδύεται η Skywalker Hughes. Η οικογένεια αφήνει πίσω της το Big Woods του Ουισκόνσιν και ξεκινά ένα ταξίδι σχεδόν 800 μιλίων μέχρι την Independence του Κάνσας.

Αν και η μικρή Laura βλέπει αρχικά το ταξίδι σαν μια μεγάλη περιπέτεια, πολύ γρήγορα η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική. Οι Ingalls έρχονται αντιμέτωποι με φυσικούς κινδύνους, οικονομικές δυσκολίες και ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Μία επικίνδυνη διάβαση ποταμού, προβλήματα επιβίωσης, μια ληστεία και συνεχείς ανατροπές υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής απαιτεί θυσίες και γενναίες αποφάσεις. Παρά τις δυσκολίες, η οικογένεια συναντά και ανθρώπους πρόθυμους να βοηθήσουν, στοιχείο που διατηρεί ζωντανό το αίσθημα της ελπίδας σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης.

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Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη νέα παραγωγή του Netflix είναι ότι δεν περιορίζεται στην περιπέτεια μιας οικογένειας που μεταναστεύει προς τη Δύση. Η σειρά εστιάζει και σε κοινωνικά ζητήματα που εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια, η πατριαρχική δομή της εποχής, οι οικογενειακές σχέσεις, αλλά και ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στις δύο αδελφές αποτελούν βασικούς άξονες της ιστορίας.

Netflix
Netflix

Παρότι ο Charles παρουσιάζεται ως ένας στοργικός και αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, οι αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή της οικογένειας εξακολουθούν να λαμβάνονται σχεδόν αποκλειστικά από τον ίδιο, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η νέα εκδοχή του «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» δεν επιχειρεί να αντιγράψει την κλασική σειρά που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές. Αντίθετα, επιλέγει να αφηγηθεί ξανά την ιστορία της οικογένειας Ingalls με σύγχρονη ματιά, διατηρώντας όμως τον συναισθηματικό πυρήνα και τις αξίες που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές ιστορίες στην ιστορία της τηλεόρασης.

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netflix Μικρό σπίτι στο λιβάδι
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