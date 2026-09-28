Μουσικά Νέα 28.09.2026

Ο Rod Stewart ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδεία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Rod Stewart ανακοίνωσε την τελευταία περιοδεία της καριέρας του, «The Final Encore», αποχαιρετώντας τις ζωντανές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Rod Stewart ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδεία, με τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore».
  • Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα διασχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.
  • Μετά από πάνω από 6 δεκαετίες καριέρας, ο τραγουδιστής αποσύρεται από τις περιοδείες.
  • Ο Rod Stewart ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη και υποσχέθηκε αξέχαστες συναυλίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο εμβληματικός Rod Stewart ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία σε μια σπουδαία καριέρα στις ζωντανές εμφανίσεις, συγκινώντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η νέα μεγάλη περιοδεία του με τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027, διασχίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, και θα αποτελέσει το οριστικό φινάλε των περιοδειών του.

Ο Rod Stewart στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπόσχοντάς «μια απίστευτη συναυλία» που θα μείνει αξέχαστη, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο στη μουσική βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: KATSEYE: Το «Saturday Night Live» υποδέχτηκε το girl group – Η εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη

Μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη σκηνή, ο Βρετανός τραγουδιστής έκρινε πως έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποσυρθεί από τους δρόμους: «Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στους δρόμους και τις περιοδείες. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλους εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά στο προσωπικό του μήνυμα.

Ο Rod Stewart στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Αθήνα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Rod Stewart δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον στήριξε σε όλη αυτή την πορεία: «Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και ελπίζω κι εγώ, με τη σειρά μου, να σας χάρισα όμορφες αναμνήσεις. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την απίστευτη ζωή. Ελπίζω να έρθετε να με δείτε, ώστε να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που γνωρίζω… με τη μουσική και με ένα πραγματικά μοναδικό σόου. Τα λέμε εκεί».

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Rod Stewart Rod Stewart: The Final Encore ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό – Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους followers της

Η Sharon Stone γιόρτασε 25 χρόνια από το εγκεφαλικό – Το μήνυμα που μοιράστηκε με τους followers της

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

KATSEYE: Το «Saturday Night Live» υποδέχτηκε το girl group – Η εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Το «Saturday Night Live» υποδέχτηκε το girl group – Η εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη

28.09.2026
Πέτρος Ιακωβίδης: Οι φίλοι του ετοίμασαν την πιο όμορφη έκπληξη για τα γενέθλιά του
Μουσικά Νέα

Πέτρος Ιακωβίδης: Οι φίλοι του ετοίμασαν την πιο όμορφη έκπληξη για τα γενέθλιά του

28.09.2026
Argy: Το μήνυμα για την Άννα Βίσση μετά το ΟΑΚΑ – Ποιος είναι ο Έλληνας DJ που έχει κατακτήσει τον κόσμο
Μουσικά Νέα

Argy: Το μήνυμα για την Άννα Βίσση μετά το ΟΑΚΑ – Ποιος είναι ο Έλληνας DJ που έχει κατακτήσει τον κόσμο

28.09.2026
Orianthi: «What an honor» – Το μήνυμα μετά τη σκηνή με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Orianthi: «What an honor» – Το μήνυμα μετά τη σκηνή με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

28.09.2026
MTV VMAs 2026: Γιατί η Ariana Grande επέλεξε να απέχει από τα φετινά βραβεία
Μουσικά Νέα

MTV VMAs 2026: Γιατί η Ariana Grande επέλεξε να απέχει από τα φετινά βραβεία

28.09.2026
Ποιος κολλάει με trash τραγούδια στο TikTok; Το mini game της Katerine Duska και του Leon of Athens στο MAD Radio 106,2
Mad Radio News

Ποιος κολλάει με trash τραγούδια στο TikTok; Το mini game της Katerine Duska και του Leon of Athens στο MAD Radio 106,2

28.09.2026
Sombr: Η συγκινητική κίνηση στο κόκκινο χαλί των VMAs με το αυθεντικό τζάκετ του George Michael
Μουσικά Νέα

Sombr: Η συγκινητική κίνηση στο κόκκινο χαλί των VMAs με το αυθεντικό τζάκετ του George Michael

28.09.2026
Lisa: Η πρώτη live εμφάνιση του «Sawadika» στα MTV VMAs 2026
Μουσικά Νέα

Lisa: Η πρώτη live εμφάνιση του «Sawadika» στα MTV VMAs 2026

28.09.2026
Nirvana: Η τιμητική διάκριση που έλαβαν στα MTV VMAs 2026
Μουσικά Νέα

Nirvana: Η τιμητική διάκριση που έλαβαν στα MTV VMAs 2026

28.09.2026
Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

Θες να γίνεις fit; 4 συνήθειες που σαμποτάρουν τους στόχους σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 tips για να μεταμορφώσεις το μπάνιο σου και να μοιάζει με spa

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…