Με μια ματιά Ο Rod Stewart ανακοίνωσε την τελευταία του περιοδεία, με τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore».

Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα διασχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Μετά από πάνω από 6 δεκαετίες καριέρας, ο τραγουδιστής αποσύρεται από τις περιοδείες.

Ο Rod Stewart ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη και υποσχέθηκε αξέχαστες συναυλίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο εμβληματικός Rod Stewart ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία σε μια σπουδαία καριέρα στις ζωντανές εμφανίσεις, συγκινώντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η νέα μεγάλη περιοδεία του με τίτλο «Rod Stewart: The Final Encore» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027, διασχίζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, και θα αποτελέσει το οριστικό φινάλε των περιοδειών του.

Υπόσχοντάς «μια απίστευτη συναυλία» που θα μείνει αξέχαστη, ο αγαπημένος καλλιτέχνης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο στη μουσική βιομηχανία.

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Μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη σκηνή, ο Βρετανός τραγουδιστής έκρινε πως έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποσυρθεί από τους δρόμους: «Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στους δρόμους και τις περιοδείες. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλους εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά στο προσωπικό του μήνυμα.

Ο Rod Stewart δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον στήριξε σε όλη αυτή την πορεία: «Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και ελπίζω κι εγώ, με τη σειρά μου, να σας χάρισα όμορφες αναμνήσεις. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την απίστευτη ζωή. Ελπίζω να έρθετε να με δείτε, ώστε να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που γνωρίζω… με τη μουσική και με ένα πραγματικά μοναδικό σόου. Τα λέμε εκεί».

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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