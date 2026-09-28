Life 28.09.2026

Ξέχνα αυτή την κίνηση όταν βάζεις πούδρα – Είναι ο λόγος που το μακιγιάζ δείχνει πιο «σπασμένο»

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Η συνήθεια να καλύπτεις ολόκληρο το πρόσωπο με βαριές ματ υφές καταστρέφει τη φυσική φρεσκάδα του δέρματος και αναδεικνύει κάθε σημείο ξηρότητας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Επιλέξτε λεπτόκοκκες, ανάλαφρες πούδρες με εφέ blur ή soft focus για ώριμες επιδερμίδες.
  • Εφαρμόστε πούδρα στοχευμένα, κυρίως στη ζώνη Τ, αποφεύγοντας τα μάγουλα.
  • Προετοιμάστε την επιδερμίδα με ενυδάτωση πριν την εφαρμογή πούδρας.
  • Χρησιμοποιήστε απαλό ταμπονάρισμα αντί για τρίψιμο για να σταθεροποιήσετε το μακιγιάζ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή στο καθημερινό μακιγιάζ ανάμεσα σε μια αψεγάδιαστη, φρέσκια βάση που ακτινοβολεί υγεία και σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει «βαρύ», «σπασμένο» και αφυδατωμένο. Αν η επιδερμίδα σου ανήκει πλέον στην ώριμη κατηγορία, πιθανότατα έχεις διαπιστώσει ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούσες με κλειστά μάτια στα είκοσί σου, σήμερα μοιάζουν να λειτουργούν εντελώς αντίθετα από αυτό που υποσχάθηκαν.

Unsplash
Unsplash

Η πούδρα σεταρίσματος είναι αναμφισβήτητα ο πιο παρεξηγημένος σύμμαχος αυτής της διαδικασίας: από τη μία πλευρά είναι απαραίτητη για να κλειδώσει το concealer, να σταθεροποιήσει το foundation και να εξαφανίσει την ανεπιθύμητη λιπαρότητα, αλλά από την άλλη, αν εφαρμοστεί λάθος, μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εισχωρήσει στις λεπτές γραμμές, να τονίσει την υφή και να προσθέσει χρόνια στο βλέμμα σου. Το μυστικό, λοιπόν, δεν βρίσκεται στο να πετάξεις την πούδρα από το νεσεσέρ σου -το αντίθετο μάλιστα- αλλά στο να εκπαιδεύσεις το χέρι σου να επιλέγει τη σωστή φόρμουλα και να εφαρμόζει την απόλυτη τεχνική που υπόσχεται σταθερότητα χωρίς ίχνος βάρους.

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Η επιλογή της σωστής υφής και το εφέ soft focus που «σβήνει» τις ατέλειες

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να μην δείχνει το μακιγιάζ σου ξένο πάνω στο δέρμα είναι η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης. Ξέχνα τις παλιές, βαριές πούδρες με το υπερβολικά ματ φινίρισμα που ρουφούν κάθε ίχνος φυσικής ενυδάτωσης από το πρόσωπο. Η ώριμη επιδερμίδα έχει ανάγκη από εξαιρετικά λεπτόκοκκες, ανάλαφρες φόρμουλες που ενσωματώνονται αόρατα πάνω από τα υγρά προϊόντα. Αναζήτησε πούδρες που προσφέρουν εφέ blur ή soft focus, οι οποίες διαχέουν το φως και λειαίνουν οπτικά την υφή του δέρματος χωρίς να δημιουργούν επιπλέον στρώματα. Ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια, όπου οι λεπτές γραμμές είναι φυσικό να υπάρχουν, ο στόχος σου δεν είναι να εξαφανίσεις την ελαστικότητα με τόνους προϊόντος, αλλά να σετάρεις το concealer χρησιμοποιώντας μια ελάχιστη, σχεδόν αόρατη ποσότητα.

Unsplash
Unsplash

Η στρατηγική του «less is more» και τα σημεία που πρέπει να προσέξεις

Όταν εφαρμόζεις πούδρα σε ένα ώριμο πρόσωπο, ο χρυσός κανόνας είναι να ξεχάσεις την τακτική της συνολικής κάλυψης. Δεν χρειάζεται να περάσεις το πινέλο σου από κάθε εκατοστό του προσώπου σου. Αντίθετα, η εφαρμογή πρέπει να είναι απόλυτα στοχευμένη: επικεντρώσου αποκλειστικά στη ζώνη Τ (μέτωπο, μύτη, πιγούνι) και στα σημεία όπου γνωρίζεις ότι η λιπαρότητα τείνει να μετακινεί τη βάση σου μέσα στη μέρα. Αφησε τα μάγουλα και τις περιοχές γύρω από το στόμα, όπου οι γραμμές έκφρασης είναι πιο έντονες, με τη φυσική τους λάμψη ή εφάρμοσε εκεί μόνο ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο σου. Αναφορικά με το δίλημμα loose ή compact, οι ελεύθερες / loose πούδρες προσφέρουν την απόλυτη ανάλαφρη αίσθηση για το αρχικό σετάρισμα, ενώ οι compact είναι ιδανικές για διακριτικά touch ups κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκεί να τοποθετούνται πάντα με ελαφρύ χέρι.

Pexels
Pexels

Η σωστή προετοιμασία και η τεχνική της πίεσης αντί για το τρίψιμο

Κανένα τρικ μακιγιάζ δεν μπορεί να δείξει εντυπωσιακό αν η βάση σου δεν είναι σωστά ενυδατωμένη. Πριν αγγίξεις οποιαδήποτε πούδρα, βεβαιώσου ότι έχεις προσφέρει στο δέρμα σου την απαραίτητη ενυδατική φροντίδα, ώστε τα υγρά προϊόντα να «κάθονται» ομοιόμορφα. Μόλις ολοκληρώσεις τη βάση σου, πάρε μια μικρή ποσότητα πούδρας με ένα αφράτο, μαλακό πινέλο και τίναξε απαραίτητα την περίσσεια στο πίσω μέρος του χεριού σου. Ο τρόπος που θα το τοποθετήσεις στο πρόσωπο κάνει όλη τη διαφορά: αντί να σέρνεις ή να τρίβεις το πινέλο πάνω στο δέρμα -κίνηση που μετακινεί το foundation και τονίζει την ξηρότητα- πίεσε απαλά και ταμποναριστά τις τρίχες πάνω στα σημεία που θέλεις να σταθεροποιήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η πούδρα εισχωρεί ελεγχόμενα, κλειδώνει το μακιγιάζ και χαρίζει ένα λείο, «ζωντανό» αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα.

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beauty makeup πούδρα
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