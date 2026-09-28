Ferragamo SS27: Η ακατέργαστη γοητεία των 40’s αποτυπώνεται στη νέα συλλογή του οίκου

Με αφετηρία το αρχείο του Salvatore Ferragamo και τις φωτογραφικές αναφορές της Lee Miller, ο Maximilian Davis υπέγραψε μια coed συλλογή υψηλής αισθητικής στο Μουσείο Triennale

Με μια ματιά Η συλλογή Ferragamo SS27 αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του '40 και την Αίγυπτο, συνδυάζοντας χρηστικές φόρμες με υφασμάτινη φινέτσα.

Ο Maximilian Davis παρουσίασε μια coed σειρά με φορέματα παγιέτας, ντραπέ σχέδια και πλισέ μπλούζες, με αναφορές στο σαφάρι.

Η συλλογή εστιάζει σε ανθεκτικά δερμάτινα, ρευστά τοπ, γυαλιστερά jacket, στρογγυλεμένους ώμους και πρακτικές τσέπες.

Ο οίκος Ferragamo, με αφορμή τα 100 του χρόνια, επεκτείνεται πέρα από τσάντες και παπούτσια, με σύγχρονη ιταλική δεξιοτεχνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πλησιάζοντας τη συμπλήρωση σχεδόν 1 αιώνα από την ίδρυσή του το 1927 από τον Salvatore Ferragamo, ο ιστορικός ιταλικός οίκος μόδας συνεχίζει να εξελίσσεται διατηρώντας ακέραιη την κληρονομιά του. Ο ιδρυτής του σημάδεψε τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ με καινοτόμα υποδήματα που έθεσαν την ανατομία στο επίκεντρο του σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας από περιτυλίγματα καραμελών μέχρι φελλούς κρασιού λόγω των πολεμικών δελτίων.

Σήμερα, το brand ανθίζει υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Maximilian Davis, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι από το 2022. Ο Davis παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη 2027 στο Μουσείο Triennale στο Μιλάνο, προσφέροντας μια coed σειρά γεμάτη φορέματα με παγιέτες, αέρινα ντραπέ σχέδια και δυναμικές πλισέ μπλούζες, με την Anok Yai να κλείνει το show φοράσοντας μια λαμπερή δημιουργία που θα έκανε τον ίδιο τον Salvatore να χειροκροτήσει όρθιος.

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Οι δημιουργίες αντλούν έμπνευση από μια έκθεση της Lee Miller στο Musée d’Art Moderne στο Παρίσι, την οποία επισκέφθηκε ο Davis, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο έργο της φωτογράφου από την περίοδο της παραμονής της στην Αίγυπτο. Οι αναφορές στο σαφάρι συνδυάστηκαν αρμονικά με τις χρηστικές φόρμες της δεκαετίας του 1940 και τη χαρακτηριστική υφασμάτινη φινέτσα του σχεδιαστή, ο οποίος αξιοποίησε ανθεκτικά δερμάτινα σακάκια, ρευστά τοπ με ζώνες και γυαλιστερά jacket κροκό εφέ σε σοκολάτα και λαδί αποχρώσεις.

Οι ώμοι διαμορφώθηκαν εξαιρετικά στρογγυλεμένοι, οι ζώνες διπλασιάστηκαν στη μέση, ενώ τα μαλακά σουέτ και τα δέρματα napa προβλήθηκαν μέσα από κομψά τζάκετ σαφάρι. Ο σχεδιαστής σημείωσε χαρακτηριστικά ότι εμπνεύστηκε από τις γυναίκες της εποχής που ανέλαβαν την αφήγηση της ιστορίας τους, ταξιδεύοντας στον κόσμο για να δημιουργήσουν τη δική τους πορεία.

Τα διαφανή πάνελ σε φούστες και τα slipdresses με ζώνες γύρω από το στήθος αποτυπώνουν μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, ενώ τα oversized κοστούμια, οι στενές γραβάτες και τα δερμάτινα γιλέκα λειτουργούν ως νέα κλασικά κομμάτια. Οι πρακτικές τσέπες κυριάρχησαν παντού, από τζάκετ και φούστες μέχρι φορέματα και παντελόνια, σε μια κυρίως ουδέτερη χρωματική παλέτα που ανέδειξε τη σύγχρονη ιταλική δεξιοτεχνία. Η μπλε καμπαρντίνα και το έντονο κόκκινο φόρεμα ανέδειξαν την ευαίσθητη προσέγγιση του Davis στο χρώμα.

Οι λαμπερές δημιουργίες με παγιέτες προορίζονται αναμφισβήτητα για εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία του οίκου, την ίδια στιγμή που διασημότητες όπως η Rihanna και η Pamela Anderson επιλέγουν ήδη τις εντυπωσιακές μακριές τουαλέτες του brand. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τα εκατοστά γενέθλια του οίκου να πλησιάζουν, η μάρκα αποδεικνύει ότι επεκτείνεται δυναμικά πέρα από την παραδοσιακή της αφοσίωση αποκλειστικά σε τσάντες και παπούτσια.

Κεντρική Εικόνα: @ferragamo

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