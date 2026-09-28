O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 

Μια μεγάλη πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πλατεία Συντάγματος

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση για την Τρίτη Ηλικία στην Πλατεία Συντάγματος την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους υγείας για τους ηλικιωμένους.

Θα παρέχεται ενημέρωση και συμβουλευτική για υγιή γήρανση, πρόληψη και διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής.

Θα γίνει ενημέρωση για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, διοργανώνει μεγάλη ανοιχτή δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το φετινό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: «Η Εποχή της Μακροζωίας: Επανεκτίμηση των Συστημάτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της προαγωγής της υγείας και της υγιούς γήρανσης, εστιάζοντας στην υγεία και μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και στην κοινωνική προστασία και στην αυτοφροντίδα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η διεπιστημονική ομάδα υγείας της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι», ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, με την υποστήριξη των εθελοντών του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, θα πραγματοποιήσουν:

• Δωρεάν προληπτικούς ελέγχους: μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, τεστ ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος και ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων κατά περίπτωση.

• Ενημέρωση και συμβουλευτική: για την υγιή και ενεργό γήρανση, την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, την αξία της σωματικής δραστηριότητας και της μυϊκής ενδυνάμωσης, την ασφαλή διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής και την αναγνώριση συμπτωμάτων που χρήζουν περαιτέρω ιατρικής αξιολόγησης.

• Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΕΣ : ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς και στην Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι».

• Κοινωνική δικτύωση: ενημέρωση για τα προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης και τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. πανελλαδικά, με στόχο τη διατήρηση της υγείας, της ανεξαρτησίας και της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή και την αυτοφροντίδα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στις ανθρωπιστικές του αξίες, βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, προάγοντας μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με στόχο, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της αυτονομίας τους.

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