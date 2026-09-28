Life 28.09.2026

Πώς να φτιάξεις κουλουράκια χωρίς ζάχαρη: Το γλυκό σνακ που γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε πώς να φτιάξεις εύκολα σπιτικά κουλουράκια χωρίς προσθήκη ζάχαρης με απλά υλικά φυσική γλυκύτητα και υπέροχα αρώματα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Φτιάξτε κουλουράκια χωρίς ζάχαρη χρησιμοποιώντας φυσικά γλυκαντικά όπως μπανάνα, μήλο ή χουρμάδες.
  • Προσθέστε αρώματα όπως κανέλα, βανίλια ή ξύσμα πορτοκαλιού για γεύση.
  • Για τραγανή υφή, μπορείτε να προσθέσετε σουσάμι ή αλεύρι ολικής άλεσης.
  • Ακόμα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ελέγχετε τις θερμίδες και τις φυσικές πηγές σακχάρων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα σπιτικά κουλουράκια, αλλά θέλεις να περιορίσεις τη ζάχαρη στη διατροφή σου, δεν χρειάζεται να στερηθείς την αγαπημένη σου λιχουδιά. Με λίγα απλά υλικά και τις κατάλληλες επιλογές, μπορείς να ετοιμάσεις λαχταριστά κουλουράκια χωρίς προσθήκη ζάχαρης, που συνοδεύουν ιδανικά τον πρωινό σου καφέ ή το απογευματινό σου τσάι. Το μυστικό βρίσκεται στη σωστή συνταγή, στα αρώματα και στη φυσική γλυκύτητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσεις.

magiriki
Pinterest

Για να φτιάξεις σπιτικά κουλουράκια χωρίς ζάχαρη, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη φιλοσοφία της αγαπημένης σου συνταγής. Μπορείς να αξιοποιήσεις υλικά που ήδη έχεις στην κουζίνα σου, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στη γεύση τους. Το ώριμο μπανανάκι, ο πολτός μήλου και οι πολτοποιημένοι χουρμάδες αποτελούν επιλογές που χαρίζουν φυσική γλυκύτητα και υγρασία στη ζύμη. Αν προτιμάς μια πιο παραδοσιακή γεύση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κανέλα, βανίλια ή ξύσμα πορτοκαλιού, ώστε να απογειώσεις το άρωμα των κουλουριών σου. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, δοκίμασε να προσθέσεις σουσάμι ή λίγο αλεύρι ολικής άλεσης. Έτσι, θα δημιουργήσεις ένα σπιτικό σνακ που ταιριάζει στις δικές σου γευστικές προτιμήσεις.

Διάβασε επίσης: Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Μια εύκολη συνταγή για κάθε στιγμή

  • 2 ώριμες μπανάνες λιωμένες
  • 1 αυγό
  • 3 κουταλιές ελαιόλαδο
  • Λίγο ξύσμα πορτοκαλιού
  • Αλεύρι ολικής άλεσης μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη
  • Πρόσθεσε λίγο μπέικιν πάουντερ και κανέλα
  • Πλάσε μικρά κουλουράκια
  • Τοποθέτησέ τα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί
Pexels
Pexels

Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν ένα όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα. Άφησέ τα να κρυώσουν πριν τα απολαύσεις. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τον φούρνο σου. Το γεγονός ότι ένα κουλουράκι δεν περιέχει προσθήκη ζάχαρης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει λίγες θερμίδες ή ότι μπορείς να το καταναλώνεις χωρίς μέτρο. Αν χρησιμοποιήσεις μέλι, χουρμάδες ή αποξηραμένα φρούτα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι προσθέτουν σάκχαρα, ακόμη κι αν προέρχονται από φυσικές πηγές.

Pexels
Pexels

Αν θέλεις να αποφύγεις εντελώς την προσθήκη σακχάρων, διάλεξε προσεκτικά τα υλικά σου και έλεγξε τις ετικέτες τους. Μπορείς επίσης να προσαρμόσεις τη συνταγή ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Pexels
Pexels

Το πιο σημαντικό είναι να απολαμβάνεις το φαγητό σου χωρίς ενοχές και υπερβολικούς περιορισμούς. Με λίγη δημιουργικότητα, μπορείς να μετατρέψεις μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια σε μια ευκαιρία για σπιτική απόλαυση. Φτιάξε τα δικά σου κουλουράκια, πειραματίσου με διαφορετικά αρώματα και ανακάλυψε τον συνδυασμό που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

διατροφή ζάχαρη κουλουράκια συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Starship: Το διαστημόπλοιο του Elon Musk ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο βήμα προς το διάστημα

Starship: Το διαστημόπλοιο του Elon Musk ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο βήμα προς το διάστημα

28.09.2026
Επόμενο
Bottega Veneta SS27: Η κίνηση ως απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νέα συλλογή του οίκου

Bottega Veneta SS27: Η κίνηση ως απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νέα συλλογή του οίκου

28.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αν είσαι fan του Harry Potter, το Abu Dhabi σε περιμένει με μία νέα μαγική εμπειρία
Life

Αν είσαι fan του Harry Potter, το Abu Dhabi σε περιμένει με μία νέα μαγική εμπειρία

28.09.2026
Bottega Veneta SS27: Η κίνηση ως απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νέα συλλογή του οίκου
Fashion

Bottega Veneta SS27: Η κίνηση ως απόλυτη πρωταγωνίστρια στη νέα συλλογή του οίκου

28.09.2026
Ξέχνα αυτή την κίνηση όταν βάζεις πούδρα – Είναι ο λόγος που το μακιγιάζ δείχνει πιο «σπασμένο»
Beauty

Ξέχνα αυτή την κίνηση όταν βάζεις πούδρα – Είναι ο λόγος που το μακιγιάζ δείχνει πιο «σπασμένο»

28.09.2026
Ferragamo SS27: Η ακατέργαστη γοητεία των 40’s αποτυπώνεται στη νέα συλλογή του οίκου
Fashion

Ferragamo SS27: Η ακατέργαστη γοητεία των 40’s αποτυπώνεται στη νέα συλλογή του οίκου

28.09.2026
4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου
Life

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

28.09.2026
5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα
Life

5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

28.09.2026
Τα 4 ζώδια που λατρεύουν τη χλιδή – Για αυτά η πολυτέλεια δεν είναι ποτέ αρκετή
Life

Τα 4 ζώδια που λατρεύουν τη χλιδή – Για αυτά η πολυτέλεια δεν είναι ποτέ αρκετή

28.09.2026
Ο Demna επανασχεδιάζει το DNA του οίκου Gucci για τη συλλογή SS 27
Fashion

Ο Demna επανασχεδιάζει το DNA του οίκου Gucci για τη συλλογή SS 27

28.09.2026
5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ
Life

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

28.09.2026
4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

4 λόγοι για να φύγεις έστω και για λίγο – Η απόδραση που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

5 σημάδια ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα

Το ταξίδι που σε γυρίζει πίσω στα 90s και τα 00s – Γιατί όλοι μιλούν για το Y2K Travel

Το ταξίδι που σε γυρίζει πίσω στα 90s και τα 00s – Γιατί όλοι μιλούν για το Y2K Travel

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

5 έξυπνες ιδέες για να οργανώσεις τη συλλογή παπουτσιών σου με στιλ

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

7 φαγητά που όλοι τρώμε αλλά δεν φανταζόμαστε πόσο διαφορετικά μπορούν να γίνουν

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Τα μυστικά ομορφιάς της Victoria Beckham για αψεγάδιαστη επιδερμίδα on budget!

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

Η φτωχοποίηση της «Γηραιάς Ηπείρου» από τον Τραμπ

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

«Τουριστική γαλέρα» η χώρα μας για τους εργαζομένους

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…