Αν είσαι fan του Harry Potter, το Abu Dhabi σε περιμένει με μία νέα μαγική εμπειρία

Με μια ματιά Το Άμπου Ντάμπι ετοιμάζει τρεις νέες περιοχές Harry Potter στο Warner Bros. World, με άνοιγμα το 2029.

Θα περιλαμβάνουν την Diagon Alley, το Hogwarts και το Απαγορευμένο Δάσος, σε έκταση 63.000 τ.μ.

Η επέκταση θα προσφέρει πρωτότυπες, αποκλειστικές εμπειρίες για το πάρκο του Άμπου Ντάμπι.

Θα προστεθούν επίσης δύο νέες εμπειρίες DC, αυξάνοντας τον χώρο κατά 70.000 τ.μ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Abu Dhabi ετοιμάζεται να καλωσορίσει τους λάτρεις του Harry Potter σε έναν ολοκαίνουργιο, μαγικό προορισμό. Η Miral, σε συνεργασία με τη Warner Bros. Discovery, αποκάλυψε φιλόδοξα σχέδια για την επέκταση του Warner Bros. World Abu Dhabi, φέρνοντας στη ζωή τρεις εμβληματικές περιοχές από τον αγαπημένο κόσμο του μάγου: την Diagon Alley, το Hogwarts και το Απαγορευμένο Δάσος. Η υλοποίηση αυτού του επικού project, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029, σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την ψυχαγωγία στη Μέση Ανατολή.

Η νέα επέκταση στο Warner Bros. World Abu Dhabi θα αποτελέσει μια μοναδική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των θεματικών πάρκων παγκοσμίως. Συνολικά, οι 3 νέες θεματικές περιοχές θα καταλαμβάνουν περίπου 63.000 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία στους επισκέπτες. Η Diagon Alley, ο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος όπου οι μαθητές του Hogwarts προμηθεύονται τα απαραίτητα, θα ζωντανέψει δίπλα στο εμβληματικό Hogwarts, το κάστρο που έγινε δεύτερο σπίτι για τον Harry, την Hermione και τον Ron. Επιπλέον, το μυστηριώδες και γεμάτο κινδύνους Απαγορευμένο Δάσος θα προσφέρει στους επισκέπτες μια γεύση από τις πιο συναρπαστικές περιπέτειες του κόσμου του Harry Potter.

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Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της επέκτασης είναι η δέσμευση για τη δημιουργία νέων, πρωτότυπων διαδρομών και εμπειριών, σχεδιασμένων αποκλειστικά για το πάρκο του Άμπου Ντάμπι. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες θα βιώσουν κάτι εντελώς καινούργιο, που δεν θα συναντήσουν σε κανένα άλλο θεματικό πάρκο Harry Potter παγκοσμίως. Το Απαγορευμένο Δάσος, μάλιστα, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μόνιμη θεματική περιοχή σε πάρκο που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτό.

Μια πρώτη γεύση από τις επερχόμενες εμπειρίες δόθηκε μέσω ενός βίντεο ανακοίνωσης, όπου εμφανίζεται το χαρακτηριστικό γαλάζιο Ford Anglia. Το μαγικό αυτοκίνητο, γνωστό από τη δεύτερη ταινία, «Harry Potter and the Chamber of Secrets», φαίνεται να πετά πάνω από το πάρκο, κατευθυνόμενο προς το Άμπου Ντάμπι. Η παρουσία του Ford Anglia δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα τόσο με την άφιξη στο Hogwarts όσο και με γεγονότα στο Απαγορευμένο Δάσος, εγείροντας εικασίες για τη συμμετοχή του σε κάποια από τις νέες, αποκλειστικές διαδράσεις.

Η αρχική πρόταση για τη δημιουργία μίας μόνο θεματικής περιοχής Harry Potter, που είχε ανακοινωθεί το 2022, εξελίχθηκε σημαντικά. Πλέον, η επέκταση αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Warner Bros. World, με τους σχεδιασμούς να έχουν διευρυνθεί σημαντικά.\

Η επέκταση του Harry Potter δεν είναι η μοναδική αλλαγή που έρχεται στο Warner Bros. World. Στο πλαίσιο του ίδιου ευρύτερου σχεδίου, θα προστεθούν δύο νέες εμπειρίες από τον κόσμο της DC, αυξάνοντας τον συνολικό νέο θεματικό χώρο κατά περίπου 70.000 τετραγωνικά μέτρα. Με την ολοκλήρωση των έργων, το πάρκο θα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50%, εδραιώνοντας τη θέση του νησιού Yas ως κορυφαίου προορισμού ψυχαγωγίας και τουρισμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Warner Bros. World, που άνοιξε τις πόρτες του το 2018, είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα κλειστά θεματικά πάρκα στον κόσμο. Η κλειστή και κλιματιζόμενη φύση του αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, ειδικά σε έναν προορισμό όπως το Άμπου Ντάμπι, εξασφαλίζοντας άνετη εμπειρία ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Η νέα αυτή ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη μόνιμη θεματική εγκατάσταση του Harry Potter στη Μέση Ανατολή και την πρώτη αντίστοιχη εκτός των πάρκων της Universal. Ενώ μεγάλες μόνιμες εμπειρίες Harry Potter βρίσκονται ήδη σε Ορλάντο, Χόλιγουντ, Οσάκα, Σιγκαπούρη και Πεκίνο, το Άμπου Ντάμπι ακολουθεί μια μοναδική πορεία, δημιουργώντας έναν δικό του, ξεχωριστό κόσμο με καινοτόμες εμπειρίες. Το 2029, το Άμπου Ντάμπι αναμένεται να προσφέρει έναν επιπλέον, ισχυρό λόγο για να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την εικόνα του ως παγκόσμιου προορισμού ψυχαγωγίας.

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