Η Karol G ανέβηκε στη σκηνή και ο Drake πήρε το μικρόφωνο – Δες τι έγινε με το «One Dance»

Ο Drake έκανε έκπληξη στην Karol G στη συναυλία της στο Houston και μαζί ερμήνευσαν το «One Dance», ξεσηκώνοντας το κοινό

Με μια ματιά Ο Drake έκανε έκπληξη στη συναυλία της Karol G στο Houston, τραγουδώντας μαζί της το "One Dance".

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί ξανά, με πιο πρόσφατη επιτυχία το τραγούδι "Ahí".

Το "One Dance" είναι ένα σημαντικό τραγούδι για τον Drake, που έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Η Karol G έχει σημειώσει ιστορικές επιτυχίες, όντας η πρώτη Λατίνα headliner στο Coachella και με άλμπουμ στο Νο. 1 του Billboard 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake έδωσε μια μοναδική πινελιά στη συναυλία της Karol G στο Houston την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όταν ανέβηκε στη σκηνή για μια απρόσμενη εμφάνιση. Μαζί με την Κολομβιανή σούπερ σταρ, ερμήνευσαν το αγαπημένο τους κομμάτι του 2016, «One dance». Σε βίντεο που κατέγραψαν θαυμαστές, οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν ντυμένοι στα μαύρα. Ο Drake πήρε το μικρόφωνο για το «One dance», ενώ η Karol G χόρευε δίπλα του. Η ατμόσφαιρα κορυφώθηκε όταν οι δύο τους πλησίασαν ο ένας τον άλλον, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Αυτή η εμφάνιση αποτελεί μια ακόμη στιγμή στη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Τον Ιούλιο, ο Drake είχε παρευρεθεί σε συναυλία της Karol G στο Τορόντο, εμφανιζόμενος στο Jumbotron του χώρου. Είχε επίσης αναφερθεί δημόσια σε αυτήν στο παρελθόν, κάνοντάς της μνεία στο τραγούδι «New Bestie» από το project του 2026, Maid of Honour. Το δίδυμό τους συνεργάστηκε και στο τραγούδι «Ahí», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και σημείωσε άμεση επιτυχία στα Latin charts του Billboard. Το single έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot Latin Songs, σηματοδοτώντας την τέταρτη φορά που ο Drake κατακτά την κορυφή αυτού του chart, ενώ παράλληλα του χάρισε την πρώτη του θέση στο Hot Latin Rhythm Songs, ένα chart που δεν είχε καταφέρει να κορυφώσει ποτέ στο παρελθόν.

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Το «One Dance», που κυκλοφόρησε το 2016, αποτέλεσε ένα ορόσημο στην καριέρα του Drake. Με τη συμμετοχή του Νιγηριανού σταρ Wizkid και της Βρετανίδας τραγουδίστριας Kyla, έγινε το πρώτο του Νο. 1 στο Billboard Hot 100 ως κύριος καλλιτέχνης. Παρέμεινε στην κορυφή του chart για 10 εβδομάδες και για χρόνια κατείχε τον τίτλο του πιο πολυ-streamαρισμένου τραγουδιού στην ιστορία του Spotify. Έχει γίνει πλέον συχνή επιλογή στις απρόσκλητες εμφανίσεις του, όπως συνέβη και στην πρόσφατη συναυλία του Vybz Kartel στο Τορόντο, όπου επίσης το ερμήνευσε.

Για την Karol G, αυτή η στιγμή προσθέτει λάμψη σε μια πορεία που επαναπροσδιορίζει το μουσικό είδος. Η star από το Medellín έγινε η πρώτη Λατίνα που έγινε headliner στο Coachella νωρίτερα φέτος, ενώ το άλμπουμ της του 2023, Mañana Será Bonito, έγραψε ιστορία ως το πρώτο άλμπουμ αποκλειστικά στα ισπανικά από γυναίκα που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Το άλμπουμ της του 2025, Tropicoqueta, έφτασε στο Νο. 3 του Billboard 200, ενώ τον Ιούλιο ανακοίνωσε το τελευταίο της άλμπουμ, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, συνεχίζοντας μια πορεία που την έχει καθιερώσει ως την πιο εμπορικά κυρίαρχη γυναίκα στη μουσική Latin.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ Drake και Karol G υπογραμμίζει τη δυναμική τους συνύπαρξη στη διεθνή μουσική σκηνή, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση και των δύο καλλιτεχνών στις παγκόσμιες μουσικές κορυφές.

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