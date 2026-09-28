Social & Tech 28.09.2026

Το internet κρύβει παγίδες για τα παιδιά – 5 τρόποι να τα προστατεύσεις

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Ανακάλυψε 5 πρακτικές συμβουλές για την online ασφάλεια τον γονικό έλεγχο και την υγιή χρήση των οθονών από τα παιδιά σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Συζητήστε ανοιχτά με τα παιδιά για τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς να αντιδρούν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
  • Θέστε όρια στον χρόνο χρήσης οθονών για ισορροπία μεταξύ ψηφιακού και πραγματικού κόσμου.
  • Χρησιμοποιήστε γονικό έλεγχο για να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και ρυθμίσεις απορρήτου.
  • Εκπαιδεύστε τα παιδιά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην κατανόηση του ψηφιακού αποτυπώματος.
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Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών. Από τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα online παιχνίδια μέχρι την επικοινωνία με τους φίλους τους, ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για μάθηση, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Ταυτόχρονα, όμως, κρύβει κινδύνους που χρειάζεται να γνωρίζεις, ώστε να βοηθήσεις το παιδί σου να τον εξερευνήσει με ασφάλεια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ο στόχος δεν είναι να απαγορεύσεις εντελώς την τεχνολογία, αλλά να μάθεις στο παιδί σου να τη χρησιμοποιεί υπεύθυνα, με όρια που ταιριάζουν στην ηλικία και τις ανάγκες του. Πώς μπορείς να το πετύχεις;

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1. Μίλησέ του ανοιχτά για τους κινδύνους

Η επικοινωνία είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Εξήγησε στο παιδί σου ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που συναντά στο διαδίκτυο αυτοί που ισχυρίζονται πως είναι και ότι δεν πρέπει να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με αγνώστους. Συζήτησε μαζί του τι μπορεί να κάνει αν λάβει ένα περίεργο μήνυμα, δει κάτι που το τρομάζει ή νιώσει άβολα σε μια online συνομιλία. Το σημαντικό είναι να γνωρίζει ότι μπορεί να σου μιλήσει χωρίς να φοβάται πως θα το μαλώσεις ή θα του στερήσεις αμέσως την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

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Πηγή: Unsplash

2. Βάλε όρια στον χρόνο μπροστά στις οθόνες

Η ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο είναι απαραίτητη. Όταν η χρήση οθονών καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ημέρας, μπορεί να περιορίζει τον χρόνο για παιχνίδι, κίνηση, ύπνο και επαφή με την οικογένεια. Δημιουργήστε μαζί ένα πρόγραμμα που να περιλαμβάνει χρόνο για διάβασμα, δραστηριότητες εκτός σπιτιού και ξεκούραση. Για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει συγκεκριμένα όρια στον καθιστικό χρόνο μπροστά σε οθόνες, ανάλογα με την ηλικία.

3. Ενεργοποίησε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου μπορούν να σε βοηθήσουν να διαχειριστείς την πρόσβαση σε εφαρμογές, παιχνίδια και περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού σου. Έλεγξε τις ρυθμίσεις απορρήτου στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί, περιόρισε την κοινοποίηση της τοποθεσίας του και απενεργοποίησε δικαιώματα που δεν είναι απαραίτητα. Τα εργαλεία αυτά είναι χρήσιμα, αλλά δεν αντικαθιστούν τη συζήτηση και την εκπαίδευση γύρω από την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

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4. Μάθε του να προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα

Εξήγησε στο παιδί σου ότι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το σχολείο, το τηλέφωνο, οι κωδικοί πρόσβασης και οι φωτογραφίες του δεν πρέπει να κοινοποιούνται απερίσκεπτα. Μίλησέ του, επίσης, για το ψηφιακό αποτύπωμα: όσα δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο μπορεί να παραμείνουν εκεί ή να αποθηκευτούν από άλλους, ακόμη κι αν τα διαγράψουμε αργότερα.

5. Δείξε του το καλό παράδειγμα

Τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας τη συμπεριφορά των γονιών τους. Αν θέλεις να περιορίσει τη χρήση του κινητού, προσπάθησε να εφαρμόζεις και εσύ αντίστοιχους κανόνες. Καθιερώστε στιγμές χωρίς οθόνες, όπως τα οικογενειακά γεύματα ή η ώρα πριν από τον ύπνο. Παράλληλα, εξερευνήστε μαζί εκπαιδευτικές εφαρμογές, δημιουργικά παιχνίδια και περιεχόμενο που ενισχύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του.

Pexels
Pexels

Tο διαδίκτυο μπορεί να γίνει σύμμαχος στην ανάπτυξή του

Η ασφαλής χρήση του διαδικτύου δεν βασίζεται μόνο στους περιορισμούς, αλλά κυρίως στην ενημέρωση, την εμπιστοσύνη και την καθοδήγηση. Όσο μεγαλώνει το παιδί σου, τόσο περισσότερο χρειάζεται να συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν την ψηφιακή του ζωή. Με ξεκάθαρους κανόνες, ανοιχτή επικοινωνία και το σωστό παράδειγμα, μπορείς να το βοηθήσεις να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά του.

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