«The One About Matthew Perry»: Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Matthew Perry – Δες το trailer

Η αδελφή του Matthew Perry αποκαλύπτει το τεράστιο ποσό που δαπάνησε για να παραμείνει «καθαρός», ενώ 1 νέο ντοκιμαντέρ του Netflix υπόσχεται να ρίξει φως στην πολυπλοκότητα της ζωής του

Με μια ματιά Νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «The One About Matthew Perry», θα εξερευνήσει τη ζωή του ηθοποιού.

Η σειρά εστιάζει στην προσωπική μάχη του Perry με τον εθισμό και την απεξάρτηση.

Θα περιλαμβάνει σπάνιο υλικό, συνεντεύξεις φίλων και της αδελφής του, η οποία μιλάει για την προσπάθειά του.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 27 Οκτωβρίου 2026, μία ημέρα πριν την επέτειο του θανάτου του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο, πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, με τίτλο «The One About Matthew Perry», το οποίο υπόσχεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της ζωής του αγαπημένου ηθοποιού. Η σειρά, που σκηνοθετείται από τη Mary Robertson, επικεντρώνεται στην προσωπική μάχη του Matthew Perry με τον εθισμό, μια μάχη που καθόρισε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του, παρά την τεράστια επιτυχία και την αγάπη που εισέπραττε από εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Ο Matthew Perry, που για πολλούς θα είναι για πάντα ο Chandler Bing από το «Friends», πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του παλεύοντας με τον εθισμό, τις υποτροπές και την απεξάρτηση. Το νέο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το πρώτο του τρέιλερ, θα παρουσιάσει σπάνιο υλικό από το προσωπικό αρχείο της οικογένειας του ηθοποιού, καθώς και συνεντεύξεις με στενούς φίλους και συνεργάτες του. Στόχος είναι να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου πίσω από τον διάσημο χαρακτήρα, πέρα από τους τίτλους των ειδήσεων.

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Η αδελφή του Matthew Perry, η οποία είναι και η ίδια ψυχοθεραπεύτρια, μιλάει στο ντοκιμαντέρ για τη σπαρακτική προσπάθεια του αδελφού της να παραμείνει καθαρός. Όπως αποκαλύπτει, ο Perry δαπάνησε το αστρονομικό ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί. Η προσήλωσή του στην αντιμετώπιση της ασθένειάς του ήταν τόσο έντονη που εισήχθη 15 φορές σε κέντρα αποκατάστασης και παρακολούθησε 6.000 συνεδρίες των Ανώνυμων Αλκοολικών.

Το αίσθημα κενού και η δημόσια εικόνα

Η αδελφή του Matthew Perry αναφέρεται επίσης στο αίσθημα κενού και μοναξιάς που βίωνε ο αδελφός της, παρά την επιτυχία του. «Ο αδελφός μου μιλούσε για αυτό το αίσθημα κενού ή μοναξιάς που δεν μπορούσε με τίποτα να καλύψει», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Perry, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του, είχε την ικανότητα να προσφέρει γέλιο και να κάνει τους γύρω του να νιώθουν αγαπημένοι.

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, ακούγεται ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη του ίδιου του Matthew Perry, όπου εξομολογείται: «Ήμουν εξαιρετικά ευτυχισμένος όταν έγινα διάσημος. Μετά όμως σκέφτηκα: ‘Ωχ. Αυτό δεν διόρθωσε ό,τι υπήρχε μέσα μου’. Δεν έκανε αυτό που πίστευα ότι θα έκανε. Υπήρχαν άνθρωποι που μου έλεγαν να σταματήσω, που μου έλεγαν: ‘Θα πεθάνεις αν συνεχίσεις έτσι’. Κι εγώ απλώς δεν ήξερα πώς να σταματήσω».

Η αδελφή του Mathew Perry ελπίζει ότι η σειρά θα προσφέρει στους θαυμαστές του Perry, είτε από κοντά είτε από απόσταση, μια βαθύτερη κατανόηση του ποιος πραγματικά ήταν και της κληρονομιάς που αφήνει πίσω του. «Όλες οι μεγάλες ιστορίες έχουν μέσα τους κωμωδία και τραγωδία, και αυτή ήταν σίγουρα η ιστορία του Mathew», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο τρέιλερ.

Ο Matthew Perry έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, λόγω των οξέων επιδράσεων της κεταμίνης και επακόλουθου πνιγμού. Το ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου 2026, μία ημέρα πριν από την τρίτη επέτειο του θανάτου του.

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