Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 28.05.2026

Matthew Perry: Φυλάκιση για τον προσωπικό βοηθό που του χορηγούσε κεταμίνη

Ο προσωπικός βοηθός του Matthew Perry οδηγείται στη φυλακή, καθώς αποκαλύπτεται το σκοτεινό κύκλωμα που τον εκμεταλλεύτηκε
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τραγική υπόθεση θανάτου του Matthew Perry, που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη τον Οκτώβριο του 2023, οδηγείται σταδιακά προς το τέλος της δικαστικής της διαδρομής. Σε μια κρίσιμη ακροαματική διαδικασία στο Λος Άντζελες, ο Κένεθ Ιγουαμάσα, ο άνθρωπος που βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του ηθοποιού ως προσωπικός βοηθός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών (41 μήνες), κλείνοντας έτσι ένα από τα πιο επώδυνα κεφάλαια της έρευνας για την απώλεια του αγαπημένου «Chandler» των Friends.

Ο 61χρονος Ιγουαμάσα, ο οποίος είχε παραδεχθεί την ενοχή του σε ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούσαν συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης, αποδείχθηκε ότι αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο στην αλυσίδα προμήθειας της μοιραίας ουσίας. Παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε την παραμικρή ιατρική κατάρτιση, ο βοηθός του ηθοποιού ανέλαβε τον ρόλο του προμηθευτή, πραγματοποιώντας επανειλημμένες ενέσεις στον Perry, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του.

Η δικαστής Sherilyn Peace Garnett, κατά την ανακοίνωση της ποινής, υπήρξε καταπέλτης, υπογραμμίζοντας ότι ο Ιγουαμάσα ήταν πλήρως ενήμερος για το ιστορικό εξάρτησης του εργοδότη του και τους κινδύνους που εγκυμονούσε η χρήση κεταμίνης σε τέτοιες ποσότητες. Αντί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για έναν άνθρωπο που πάλευε με τους δαίμονές του, ο βοηθός επέλεξε να συνδράμει στη συνήθεια που τελικά οδήγησε στον πνιγμό του ηθοποιού μέσα στο τζακούζι του.

Η οργή της οικογένειας και η «συγγνώμη»

Στο δικαστήριο, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Ο Ιγουαμάσα, εμφανώς συντετριμμένος, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Perry, δηλώνοντας ότι θα κουβαλάει το βάρος των πράξεών του μέχρι το τέλος της ζωής του. Ωστόσο, τα λόγια του δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η μητέρα του ηθοποιού, Suzanne Morrison, χαρακτήρισε τον Ιγουαμάσα άνθρωπο «χωρίς συνείδηση», ενώ η αδελφή του, Caitlin, ξεκαθάρισε πως δεν τρέφει κανένα ίχνος συμπόνιας για εκείνον, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε έναν ευάλωτο άνθρωπο σε μια κατάσταση ζωής και θανάτου.

Ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης

Η καταδίκη του Ιγουαμάσα δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης δικαστικής επιχείρησης που έχει στοχοποιήσει πέντε άτομα. Η υπόθεση ανέδειξε ένα σκοτεινό κύκλωμα αξίας χιλιάδων δολαρίων που εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Perry για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη. Μεταξύ των εμπλεκομένων, η Jasveen Sangha, γνωστή ως «Ketamine Queen», έχει ήδη καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθειρξης, ενώ γιατροί που συνεργάστηκαν στην προμήθεια της ουσίας αντιμετωπίζουν επίσης τις συνέπειες του νόμου.

Ο Matthew Perry με γκρι κοστούμι και μπλε γραβάτα σε εξωτερικό χώρο.
Ο Matthew Perry εμφανίζεται σοβαρός φορώντας γκρι κοστούμι και κρατώντας ένα στυλό.

Μια τραγική κληρονομιά

Η περίπτωση του Matthew Perry μετατράπηκε, δυστυχώς, σε ένα σκληρό μάθημα για το πώς η φήμη και ο πλούτος δεν μπορούν να προστατεύσουν κανέναν από τη μάστιγα της εξάρτησης, ειδικά όταν το περιβάλλον που περιστοιχίζει τον ασθενή γίνεται μέρος του προβλήματος. Αν και ο Ιγουαμάσα θα εκτίσει την ποινή του, με την αποφυλάκισή του να συνοδεύεται από αυστηρούς όρους επιτήρησης, η οικογένεια του Perry και εκατομμύρια θαυμαστές του παραμένουν με μια πικρή γεύση δικαίωσης. Ο ηθοποιός που έκανε τον κόσμο να γελάσει μέσα από τη μικρή οθόνη, άφησε πίσω του ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο: Πόσοι άνθρωποι χάνονται μέσα στις σκιές, επειδή εκείνοι που τους εμπιστεύονται επιλέγουν να κοιτάξουν την άλλη πλευρά;

