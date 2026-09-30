Νύχτες Πρεμιέρας: Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: Μια επιλογή ταινιών με την επιμέλεια του σπουδαίου σκηνοθέτη

Ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης αναλαμβάνει ρόλο curator και παρουσιάζει μια προσωπική επιλογή ταινιών στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας

Με μια ματιά Ο Γιώργος Λάνθιμος επιμελείται αφιέρωμα ταινιών στο 32ο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει αναρχικές κωμωδίες, ντοκιμαντέρ και ιστορίες ενηλικίωσης.

Παρουσιάζονται ταινίες όπως "Φωτιά Πυροσβέστες!", "Γουάντα" και "Καλώς ήρθατε στο Κουκλόσπιτο".

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν σε ψηφιακή αποκατάσταση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων) παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη.

Μετά την περσινή του τιμητική παρουσία στην Τελετή Έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας για την πανελλήνια πρεμιέρα της ΒΟΥΓΟΝΙΑΣ, ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει τον ρόλο curator και προσκαλεί το κοινό των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας να ανακαλύψει μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος.

Οι επιλογές του Γιώργου Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ανορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης, γυναικείας χειραφέτησης και απαγορευμένων παιχνιδιών έρωτα και θανάτου. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ και απρόβλεπτο κινηματογραφικό φάσμα, το οποίο σας προτείνουμε να ανακαλύψετε.

*Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στην καλύτερη δυνατή ψηφιακή αποκατάσταση.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ! | THE FIREMEN’S BALL – Μίλος Φόρμαν (1967)

Μια ετήσια γιορτή εθελοντών πυροσβεστών μετατρέπεται σε χάος και παρωδία. Ο Μίλος Φόρμαν παρουσιάζει με πικρό χιούμορ την κατάρρευση του αυταρχισμού στην τελευταία του τσεχοσλοβακική ταινία.

ΓΟΥΑΝΤΑ | WANDA – Μπάρμπαρα Λόντεν(1970)

Μια γυναίκα σε οικονομική και ψυχική δυσχέρεια περιπλανιέται στη βιομηχανική Πενσυλβανία, ψάχνοντας να βρει το δρόμο της. Η ήσυχη απόγνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποδίδονται με ρεαλισμό και ευαισθησία.

Αποκατάσταση από το Αρχείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του UCLA με χρηματοδότηση από το The Film Foundation και τη GUCCI

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΝΤΑΓΚΛΑΣ | THE BILL DOUGLAS TRILOGY – Μπιλ Ντάγκλας (1972-1978)

Οι ταινίες της «Τριλογίας» αφηγούνται με εικαστική λιτότητα και συγκίνηση τα δύσκολα παιδικά χρόνια στη σκυθρωπή μεταπολεμική Σκωτία, καταγράφοντας με τρυφερότητα την εγκατάλειψη, τη φτώχεια, αλλά και τις απρόσμενες στιγμές ομορφιάς και ελπίδας.

ΜΑΪΚΙ ΚΑΙ ΝΙΚΙ | MIKEY AND NICKY – Ελέιν Μέι (1976)

Ο Τζον Κασσαβέτης και ο Πίτερ Φολκ ενσαρκώνουν δύο άνδρες που περιπλανιούνται μια νύχτα στην πόλη, κυνηγημένοι και αντιμέτωποι με τον φόβο του θανάτου. Η ταινία αποτυπώνει με ένταση τη γλυκόπικρη προσπάθειά τους να συμφιλιωθούν με τα λάθη τους και το πέρασμα του χρόνου.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ | WELCOME TO THE DOLLHOUSE – Τοντ Σολόντζ (1995)

Η ιστορία μιας ανυπότακτης έφηβης παρουσιάζεται ως μια τρυφερή σάτιρα της μοναξιάς και της ανάγκης για αποδοχή. Με μαύρο χιούμορ και διεισδυτική ματιά, η ταινία αποδομεί την αθωότητα της εφηβείας και αναδεικνύει τον αγώνα για ένταξη σε έναν εχθρικό ενήλικο κόσμο.

AMERICAN MOVIE – Κρις Σμιθ (1999)

Ντοκιμαντέρ για έναν σκηνοθέτη από το Ουισκόνσιν που, με ελάχιστα μέσα, προσπαθεί να γυρίσει μια ταινία τρόμου, που αποτυπώνει το πείσμα, το χιούμορ και τον ρομαντισμό της προσπάθειάς του.

ΓΟΥΕΝΤΙ ΚΑΙ ΛΟΥΣΙ | WENDY & LUCY – Κέλι Ράιχαρντ (2008)

Η Γουέντι ξεμένει σε πόλη του Όρεγκον και χάνει τη σκυλίτσα της, βιώνοντας τη μοναξιά και την περιθωριοποίηση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ταινία για την επιβίωση και την ατομική ελευθερία.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ |STRANGER BY THE LAKE – Αλέν Γκιροντί (2013)

Σε μια απομονωμένη λίμνη, ο Φρανκ ερωτεύεται έναν επικίνδυνο άνδρα και γίνεται μάρτυρας εγκλήματος. Αντί να απομακρυνθεί, μπλέκει σε παιχνίδι εμμονής και πάθους. Το θρίλερ εξερευνά τα ασαφή όρια μεταξύ ηδονής, φόβου και αυτοκαταστροφής.

#aiff32

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2